La historia de amor que tuvo un alto precio para la empleada de una joyería en Barranquilla: la enamoraron, extorsionaron y, por si fuera poco, le robaron $126 millones

La víctima trabajaba en una joyería reconocida en Barranquilla, y debido a episodios de ansiedad que sufrió se mantiene recibiendo atención por parte de las autoridades, además de acompañamiento por su seguridad - crédito Fiscalía y Pexels

La historia de Óscar Gómez Rodríguez reveló una modalidad de extorsión que ha llamado la atención de la Fiscalía y el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla por su complejidad y el nivel de manipulación psicológica y financiera sobre su víctima.

El caso que se reportó el fin de semana entre el 9 y 10 de agosto de 2025, días después sigue dando de qué hablar en la capital del Atlántico.

El hecho involucra engaños afectivos, simulacros de secuestro y vínculos ficticios con grupos armados ilegales, con un fin: despojar a una mujer de grandes sumas de dinero y bienes.

La víctima, identificada aquí como Aura (y a quien se le modificó el nombre por seguridad), trabajaba en una reconocida joyería de Barranquilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El idilio que resultó ser una mentira y dejó a tres personas capturadas en Barranquilla

Según las investigaciones, la relación entre Gómez Rodríguez y Aura comenzó entre finales de diciembre de 2024 y principios de 2025.

Ambos se conocieron y desarrollaron una amistad que pasó al plano sentimental. Gómez se presentaba como abogado exitoso, con negocios en varias ciudades del Caribe, asegurando que su ocupada agenda era producto de su trabajo y que, por ser “un hombre recién separado”, evitaba encuentros en fechas especiales.

Estos argumentos sirvieron en un comienzo para justificar su distancia en momentos clave del calendario.

Un supuesto viaje a Santa Marta de su enamorado hizo que Aura recibiera mensajes y llamadas por parte de los presuntos captores, hombres armados de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) - crédito Pexels

Durante los primeros meses de la relación, Gómez aseguró que estaba a punto de recibir una suma considerable, 480 millones de pesos, producto de un negocio en Bogotá.

Antes de ese acuerdo, dijo que debía cerrar una transacción en Santa Marta relacionada con la venta de un vehículo y pagar unas multas de tránsito, señaló el informe al cual tuvo acceso el diario El Heraldo de Barranquilla.

El “enamorado” simuló un secuestro en Magdalena para que su amada le pagara el rescate: de ñapa una extorsión

Sin embargo, el relato tomó otro rumbo cuando Gómez informó que, tras cumplir sus diligencias, habría sido capturado por un “comando armado” de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en la vía entre Fundación y Guacamayal (jurisdicción del departamento de Magdalena).

Según el hoy detenido (Gómez Rodríguez), este grupo exigía cinco millones de pesos para liberarlo.

“Dijo que los mandara a su cuenta, que él se los iba a entregar a ellos… Luego le habría dicho que lo llevaron en moto hasta un corresponsal bancario para retirar la plata y lo soltaron… Que ya podía regresar a casa”, se detalla en el reporte de las autoridades, tras tomar la declaración de Aura.

El drama continuó después de este supuesto secuestro exprés, cuando la víctima recibió una llamada de un hombre que se identificó como el “Comandante Camilo”, que le agradeció el aporte económico y le advirtió sobre la necesidad de una nueva colaboración para la compra de medicinas.

Atenta a la intimidación y temiendo por su seguridad, la mujer contactó a Gómez, quien le aconsejó: “Mi amor, no te pongas a pelear con ellos, accede a todo lo que te dicen porque esa gente es… imagínate… No lo vayas a tratar mal, ni vayas a denunciar. Accede tranquila, si te piden plata, dala, que yo con la plata que me tienen en Bogotá, te respondo...”.

El hoy detenido simuló que lo secuestraron hombres armados que aseguraron ser de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) - crédito @ACSN129068 / X

Bajo estas presiones, Aura realizó varias transferencias bancarias a cuentas facilitadas por el supuesto comandante.

Las artimañas siguieron por parte del supuesto empresario: los mensajes extorsivos no cesaron

“Dos millones, tres millones, ocho millones, diez millones… Se entregaron vía transferencia al supuesto comandante”, indica el expediente.

Exhausta por las exigencias, Aura le sugirió a Gómez entregar su versión ante las autoridades. En otras palabras, denunciar, pero Gómez Rodríguez le aseguró que viajaría para enfrentarse al “Comandante Camilo” y, poco después, dejó de responder sus mensajes.

Desde ese momento, Aura comenzó a recibir nuevas amenazas. El supuesto comandante le comunicó que había cometido “un error al enviar a su pareja al comando”, por lo que debía pagar una multa de 20 millones de pesos o ambos correrían grave peligro.

Para intensificar el acoso, la mujer recibió videos grabados desde la terraza de su hogar, el comercio donde trabajaba y la iglesia que frecuentaba. Todos eran lugares que solo conocían ella, su madre y el propio Gómez Rodríguez.

En esta vivienda ubicada en el área metropolitana de la capital del Atlántico, se realizó la diligencia de captura de Gómez Rodríguez - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

Pasaron de pedirle plata a cambio de videos íntimos a la víctima: seducción disfrazada de acoso

El caso tomó un giro aún más angustiante entre mayo y junio de 2025, cuando el supuesto comandante solicitó no solo dinero, sino videos íntimos, fotografías desnuda de Aura y artículos de oro de la joyería en la que Aura laboraba,

“El supuesto comandante empezó a enamorar a la mujer, le decía que era una ‘gordita sexy’ y que no merecía estar con alguien como Óscar. La víctima accedió a ambas solicitudes. Mientras tanto, su pareja le pedía que no denunciara, pues sus vidas corrían peligro”, relató el comunicado de la Fiscalía.

La presión psicológica y el constante chantaje deterioraron el estado de ánimo de Aura, y debido a todo lo anterior ella empezó a tener crisis de ansiedad en su lugar de trabajo.

Por este último detalle fue que una colega detectó el problema y la animó a denunciar todo de manera formal.

La denuncia permitió desarticular toda la operación de la red delincuencial

Con la intervención de la Fiscalía y el Gaula, se verificaron múltiples inconsistencias en las comunicaciones y el rastreo del dinero.

“Un día, Aura recibe una llamada del famoso ‘Comandante Camilo’, quien le pide con urgencia ocho millones de pesos. La víctima (Aura) hace la transferencia y ese dinero termina en la cuenta de una joven que había ido a Cartagena en compañía de Óscar (Gómez Rodríguez). Se trataba de su nueva novia, a quien se le presentó como un próspero empresario”, establecieron los investigadores.

Los otros dos detenidos quedaron en libertad, pero siguen ligados al proceso que tiene hoy detenido a Gómez Rodríguez (camiseta azul) - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

También se comprobó la participación de terceros utilizados por Gómez Rodríguez para recibir el dinero.

Entre ellos, un primo que facilitó el uso de su cuenta bancaria y su teléfono celular, recibiendo una transferencia de 10 millones de pesos que fue luego entregada íntegramente a Gómez.

Tras la detención de Gómez Rodríguez y otros dos implicados, la Fiscalía solicitó medidas judiciales, y en las audiencias preliminares, se determinó que los acompañantes de Gómez habrían sido engañados, por lo que quedaron en libertad, aunque ligados al proceso.

Para cerrar se confirmó que la víctima permanece bajo protección y recibe acompañamiento de las autoridades.