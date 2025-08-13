El mensaje de Manuela González tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay: “La vida, cuando se arrebata, arde y daña”

El mensaje de Manuela González tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay conmueve a Colombia - crédito YouTube y Colprensa

El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, confirmado el 11 de agosto de 2025, no solo sacudió las estructuras políticas de Colombia, también tocó profundamente a la sociedad civil y al mundo del entretenimiento.

Figuras públicas, periodistas, activistas y artistas han expresado su dolor y rechazo ante un magnicidio que revive heridas en el país. Entre las voces que más conmovieron a la opinión pública está la de la actriz Manuela González, que, a través de una sentida reflexión, alzó su voz para pedir respeto por la vida y un alto definitivo a la violencia.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro de Miguel Uribe Turbay junto a su pequeño hijo Alejandro, imagen que se ha convertido en símbolo de la tragedia. En el mensaje que acompañó la publicación, González expresó el desconcierto, el dolor y la impotencia que genera ver cómo un niño queda huérfano por causa de la violencia política.

“He intentado escribir este mensaje muchas veces. Las palabras no llegan, tengo el pecho apretado, como cuando uno no quiere mencionar algo para ver si así desaparece. Estoy por pensar que el dolor profundo simplemente ahoga la elocuencia. En nuestra memoria habita una época nefasta en donde la vida simplemente no valía un peso. Hoy esa memoria renace, como un monstruo que sale del baúl del espanto, luego de una larga siesta”, escribió González.

La reflexión de la actriz trascendió la anécdota personal y se convirtió en un llamado colectivo. “Porque la vida, cuando se arrebata, arde y daña. Como mujer, como hermana, como hija, como madre, solo le pido a Dios sostenga a todos aquellos que hoy sufren las consecuencias de unos seres muy poco humanos”, concluyó.

Su publicación generó una oleada de reacciones en redes sociales. Seguidores y ciudadanos replicaron sus palabras con comentarios como “Esa violencia nunca se ha ido, solo que hoy se hace más visible”, “Duele ver que un niño queda sin su padre” y “Que dolor tan inmenso”. El mensaje se volvió viral en pocas horas, no solo por lo emotivo de la imagen, sino por la empatía que despertó.

Colombia despidió a Miguel Uribe

Mientras el país seguía rindiendo honores al fallecido senador, el homenaje en el Capitolio Nacional cerró con un discurso de su padre, Miguel Uribe Londoño, que pidió que la luz de su hijo “siga iluminando el camino de los colombianos”. A la viuda, María Claudia Tarazona, le dedicó palabras de aliento y reconocimiento por su fortaleza durante las semanas que Miguel luchó por su vida tras el atentado del 7 de junio.

“María Claudia, has sido muy valiente en este tiempo de inmenso dolor y gran tristeza. Con todo el amor, cuidaste de Miguel y de tus hijos como esposa y madre. Seguirás teniendo un hogar maravilloso y ejemplar en el cual serás mamá y papá, así como yo hace 34 años”, dijo Uribe Londoño, recordando también a su fallecida esposa, la periodista Diana Turbay, asesinada por el narcotráfico en 1991.

El país entero acompañó el dolor de la familia Uribe Turbay. La Catedral Primada de Bogotá fue escenario de una eucaristía multitudinaria, oficiada por el cardenal Luis José Rueda, que lanzó una reflexión que resonó entre los asistentes: “Estos son tiempos de empobrecimiento ético y de polarización agresiva que nos arruina. Sembremos semilla de paz y de esperanza”.

La misa se realizó sin presencia del Gobierno nacional, en respeto al deseo expreso de la familia. No obstante, representantes del cuerpo diplomático de Estados Unidos, expresidentes y altos dignatarios estuvieron presentes para despedir al joven líder político.

La ceremonia final se realizó en el Cementerio Central de Bogotá, donde los más allegados acompañaron el cortejo fúnebre. En su despedida, la canción El Guerrero, interpretada por Yuri Buenaventura, marcó un momento simbólico en la salida del ataúd de la Catedral. Luego, una caravana atravesó el corazón de Bogotá, hasta llegar al camposanto.

A las 2:46 p. m., Miguel Uribe Turbay fue enterrado, rodeado de rosas blancas, en un acto íntimo y solemne. En la despedida estuvieron su padre, su esposa, su pequeño hijo y sus tres hijastras. Un sacerdote maronita dirigió las oraciones finales.