Diputado de Santander denunció amenazas del Clan del Golfo contra él, su familia y líderes sociales en Barrancabermeja

El diputado Camilo Torres Prada denunció haber recibido amenazas por parte del Clan del Golfo, que también involucran a su familia y a otros líderes sociales del Magdalena Medio - crédito Colprensa y red social X

En un preocupante episodio que evidencia el recrudecimiento de la violencia en el Magdalena Medio, el diputado de Santander, Camilo Torres Prada, denunció haber recibido amenazas directas contra su vida y la de su familia.

Los mensajes, enviados a través de Whatsapp y firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo, lo acusan de ser “guerrillero” y de facilitar el camino a la delincuencia en Barrancabermeja.

La misiva incluye además una extensa lista de líderes sociales involucrados en los intentos de diálogo para frenar la violencia en la región.

Según Torres Prada, esta es la primera vez que él y su familia reciben amenazas de este tipo, lo que lo ha dejado profundamente preocupado por su seguridad.

“Los mensajes mencionan a otros líderes sociales que participan en las mesas de diálogo para la paz urbana. La situación es grave y genera un sentimiento de miedo”, afirmó el diputado en declaraciones recientes.

Camilo Torres Prada lidera las mesas de diálogo en Barrancabermeja para reducir la violencia urbana, pese a las amenazas recibidas contra él y otros líderes sociales - crédito Carlos Torres/Facebook

La gravedad de este hecho no solo radica en el contenido de las amenazas, sino también en el contexto de violencia que vive Barrancabermeja.

La ciudad, epicentro de la crisis de seguridad del Magdalena Medio, ha registrado un aumento en los homicidios y en la presencia de bandas criminales dedicadas al microtráfico y al control territorial.

Entre los grupos que se disputan el poder en la región se encuentran Los de la M, liderados por alias Marihuano, Los Búcaros y La Unión. Esta disputa ha desestabilizado la ciudad y convertido a los líderes de procesos de paz urbana en blancos directos de intimidación.

Torres Prada ha sido uno de los principales promotores de las mesas de diálogo que buscan reducir la violencia en el puerto petrolero.

Estos espacios, creados con el fin de alcanzar acuerdos que garanticen la convivencia ciudadana y la seguridad de los barranqueños, han sido blanco de constantes amenazas por parte de estructuras criminales que buscan mantener el control de la región.

El diputado aseguró que, pese al riesgo, continuará trabajando por la paz, aunque reconoce que la situación genera temor en su entorno familiar.

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ha intensificado su accionar criminal en el Magdalena Medio, enviando amenazas a dirigentes políticos y sociales - crédito Colprensa

La respuesta institucional no se hizo esperar. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expresó su rechazo absoluto a las amenazas contra el diputado y los demás líderes sociales del Magdalena Medio.

En un comunicado, calificó los hechos como un “grave atentado contra la libertad y la participación política” y repudió la circulación de panfletos atribuidos a las AGC que intimidan a defensores de derechos humanos y refuerzan el clima de hostilidad.

Las amenazas también llegaron al alcalde de Medellín

La preocupación se extendió tras conocerse un presunto plan criminal para atentar contra la vida del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Díaz Mateus subrayó que este tipo de acciones constituyen un ataque directo contra el Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia en Colombia.

Además, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que asuma su responsabilidad en la protección de dirigentes políticos y candidatos, especialmente tras el reciente asesinato del senador Miguel Uribe, cuyo caso ha generado conmoción en el país.

La Gobernación de Santander exigió a las autoridades competentes garantizar la protección inmediata de las personas amenazadas, avanzar en la identificación de los responsables y asegurar su judicialización.

En palabras del gobernador, “la seguridad de los líderes sociales y políticos es una condición indispensable para la convivencia ciudadana y la defensa de los derechos humanos”.

El diputado Torres Prada insistió en que las amenazas no amedrentarán su trabajo por la paz.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó las amenazas contra Camilo Torres y otros líderes sociales, y exigió protección inmediata a las autoridades competentes - crédito red social X

Sin embargo, señaló que la magnitud de los mensajes, que incluyen referencias a su familia y a otros líderes, evidencia el alto riesgo que enfrentan quienes se involucran en procesos de diálogo para reducir la violencia.

“No es solo una amenaza hacia mí, es un mensaje para toda la comunidad que apuesta por la convivencia y la paz en Barrancabermeja”, afirmó.