Colombia

Nuevo pronunciamiento de Estados Unidos tras la muerte de Miguel Uribe Turbay resalta legado del senador: “Inspirará a las próximas generaciones”

Las declaraciones de la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, se sumaron a una cadena de condolencias de funcionarios, legisladores y empresarios estadounidenses, quienes expresaron solidaridad con Colombia

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresó condolencias por la muerte de Miguel Uribe Turbay y destacó su liderazgo y visión política - crédito X

La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, expresó el martes 12 de agosto, el pesar del Gobierno estadounidense por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, que murió tras más de dos meses de lucha por su vida luego de ser gravemente herido en atentado en Bogotá.

En un mensaje oficial, Bruce subrayó el liderazgo y la visión del legislador, a quien definió como una inspiración para Colombia y el mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estamos profundamente tristes de conocer la muerte del senador colombiano Uribe. Su liderazgo y visión para el futuro de Colombia fueron evidentes a lo largo de sus años de servicio público a la nación y al pueblo colombiano. Su compromiso con su país inspiró a innumerables personas dentro y fuera de Colombia, y su contribución al futuro democrático del país inspirará a las próximas generaciones.

Y agregó: “Como dijo el secretario Marco Rubio, Estados Unidos se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano en su duelo y exige justicia para los responsables”.

Además, recordó la visita del subsecretario Christopher Landau a Colombia para acompañar a la familia del senador y precandidato presidencial asesinado: “Landau viajará hoy a Bogotá para asistir a las ceremonias fúnebres del senador el 13 de agosto”, señaló Bruce.

Ola de condolencias desde Estados Unidos

El cuerpo de Miguel Uribe
El cuerpo de Miguel Uribe Turbay permanece en cámara ardiente en el Capitolio Nacional, donde será velado hasta el miércoles 13 de agosto - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El mensaje de la portavoz se suma a una serie de pronunciamientos emitidos desde Estados Unidos, que reflejan la relevancia política y el impacto internacional del asesinato del senador colombiano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en su cuenta oficial de X: “Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”.

Por su parte, el subsecretario Christopher Landau manifestó: “Al igual que muchos otros en los Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano y hago un llamado a las autoridades colombianas para una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Que Dios descanse el alma de este valiente hombre”.

Bernie Moreno, senador estadounidense nacido
Bernie Moreno, senador estadounidense nacido en Colombia, expresó sus condolencias y resaltó el legado de Miguel Uribe Turbay durante su visita oficial al país - crédito Bernie Moreno/X

El senador republicano Bernie Moreno destacó la trayectoria y el simbolismo del dirigente colombiano: “Lamento profundamente el fallecimiento del congresista colombiano Miguel Uribe, lo mejor de Colombia. Que su espíritu guíe al país hacia el futuro y que esta tragedia despierte un sentimiento de reconciliación y rumbo entre los colombianos”.

Desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la congresista María Elvira Salazar expresó: “Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe, un líder apasionado y un servidor público íntegro. Hasta el último día, amó y trabajó por Colombia. Mi solidaridad con María Claudia y toda su familia. Su partida deja un vacío en quienes lo conocimos y en el corazón del país”.

También el congresista Mario Díaz-Balart se pronunció: “Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano tras la muerte del senador Miguel Uribe, una esperanza para la democracia. Mis condolencias a su familia. La violencia debe ser erradicada en Colombia”.

En el ámbito empresarial, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el U.S.-Colombia Business Council (Uscbc) emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron “enérgicamente” el atentado y reafirmaron que “no hay lugar para la violencia en una sociedad libre y democrática”.

Visita oficial y reacciones en Colombia

El presidente Gustavo Petro comentó
El presidente Gustavo Petro comentó públicamente sobre la visita de Landau, recordando diferencias políticas pasadas - crédito Luis Cortez/REUTERS

En el plano diplomático, la llegada de Christopher Landau a Bogotá para asistir al funeral ha generado comentarios en la política colombiana. Durante una ceremonia de ascensos en la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro se refirió a la visita: “Dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo, y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos. Dice que soy el presidente comunista. Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo uso”.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el contexto de su campaña presidencial, ha traspasado las fronteras y despertado pronunciamientos de alto nivel en Washington. Las declaraciones de líderes políticos y organismos empresariales no solo expresan condolencias, sino que también señalan la necesidad de justicia y la defensa de los principios democráticos.

En ese sentido, el respaldo expresado por Bruce, Rubio, Landau y otros dirigentes no se limita al plano simbólico, también representa un llamado internacional para esclarecer el crimen y prevenir que hechos similares sigan cobrando vidas en la política latinoamericana.

Temas Relacionados

Tammy BruceMiguel Uribe TurbayMurió Miguel UribeMuerte miguelDepartamento de Estado de Estados UnidosEstados UnidosViolencia políticaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso, hoy 12 de agosto: llegó el ministro de Defensa junto con la cúpula Militar y de Policía

El homenaje en el Congreso de la República, bajo un dispositivo especial de seguridad, continúa convocando a ciudadanos, actores políticos y sociales cercanos al senador y precandidato presidencial

EN VIVO | Cámara ardiente

Madres de Falsos Positivos presentarán libro con las recetas favoritas de sus hijos: “Cuando cocinas memoria”

Desde Mafapo expusieron detalles del proyecto, que aún no tiene una fecha estimada de estreno

Madres de Falsos Positivos presentarán

Esto fue lo que “enamoró” a Miguel Uribe de María Claudia Tarazona, su esposa: “Lo que nos unió”

El senador y precandidato presidencial falleció el 11 de agosto de 2025, luego de luchar durante dos meses por su vida. Sufrió un atentado el 7 de junio en Bogotá, en el que recibió dos disparos en la cabeza

Esto fue lo que “enamoró”

Álvaro Leyva aseguró que hay “algo más” detrás del homicidio de Miguel Uribe Turbay: “Hay que ir hasta las últimas consecuencias”

El excanciller estuvo presente en la cámara ardiente del senador y sostuvo que el asesinato del líder del Centro Democrático debía investigarse en profundidad, ya que, según indicó, había algún elemento importante detrás de los hechos

Álvaro Leyva aseguró que hay

Presidente del Senado lanzó dura advertencia por violencia política tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “¿Con quién será el próximo atentado?”

Lidio García urgió a las autoridades, en cabeza de Gustavo Petro, y a la sociedad, a reducir la confrontación, advirtiendo sobre el riesgo de repetir episodios violentos de cara a las elecciones presidenciales de 2026

Presidente del Senado lanzó dura
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Los 10 videos en YouTube

Los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Streamer Mr. Stiven le regaló una motocicleta nueva a un repartidor de Rappi en Medellín: pasó la meta de entregas

Lucas Arnau será el jurado internacional en la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ Ecuador

Así fue la reacción de Alejandro Estrada cuando le preguntaron por la participación de su ex Dominica Duque en el ‘After de MasterChef’: “No he visto casi”

Valentina Taguado reveló qué piensa de Michelle Rouillard, luego de su colaboración en ‘Masterchef Celebrity’

Deportes

Jhon Durán marcó y se

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

Atlético Nacional vs. São Paulo, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”

Colombiano tendría todo listo para convertirse en el nuevo entrenador de selección femenina sudamericana: de quién se trata

América vs. Fluminense en vivo: hora y dónde ver el partido de ida entre colombianos y brasileños