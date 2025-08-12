Gobernador de Córdoba exigió claridad a Petro por inicio de diálogos con el Clan del Golfo: “No queremos repetir los errores del pasado”

- crédito Colprensa/Presidencia

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el inicio de conversaciones de paz en el extranjero entre el Gobierno nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido cono Clan del Golfo, diferentes sectores políticos se han pronunciado al respecto.

El turno fue para Erasmo Zuleta, gobernador del departamento de Córdoba, quien insistió en la necesidad de que el Ejecutivo nacional aclare los términos de las conversaciones y defina el rol que desempeñarán los gobernadores y alcaldes en este proceso.

“No queremos procesos de paz como los anteriores que ha tenido el país, donde simplemente fue la firma de un papel, los deseos del cierre de brecha y generación de oportunidades que nunca llegaron”, declaró en rueda de prensa el también presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Además, reiteró su compromiso para que se concrete la paz en el territorio colombiano, pero advirtió que la transparencia y la inclusión de las autoridades territoriales resultan indispensables para evitar la repetición de errores del pasado.

“No creo que haya alguien que se oponga a la paz, pero en el departamento no queremos vivir lo mismo del pasado”, añadió el mandatario departamental en atención a los medios de comunicación.