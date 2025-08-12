Colombia

Gerente del Banco de la República aseguró que el salario mínimo sí afectó la inflación

La autoridad monetaria decidió no modificar los tipos de interés, argumentando que la inflación persiste y el déficit fiscal supera lo esperado, lo que complica la reducción de precios y limita nuevas rebajas

Frank Saavedra

Frank Saavedra

La digitalización financiera en Colombia
La digitalización financiera en Colombia impulsa la creación de más de 23 millones de llaves en el sistema Bre-B en solo tres semanas

La reciente decisión del Banco de la República de mantener la tasa de interés en 9,25% ratificó las preocupaciones del emisor sobre el freno en la reducción de la inflación.

El gerente general, Leonardo Villar, señaló que factores internos y externos, entre ellos, el incremento del salario mínimo y las medidas comerciales de Estados Unidos, impiden el retorno de la inflación a la meta oficial.

La Junta Directiva del Banco de la República optó por mantener la tasa de interés sin cambios, tras evaluar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las presiones fiscales y el entorno internacional.

Según destacó Villar en una declaración recogida por El Colombiano, la inflación perdió la tendencia a la baja que mostraba desde 2023, afectada principalmente por el alto ajuste al salario mínimo, el aumento del déficit fiscal y la persistente incertidumbre global.

La demanda de billetes de
La demanda de billetes de alta denominación crece 21% pese al avance de los pagos electrónicos en Colombia

“Bajar la inflación siempre es muy costoso porque hay que reprimir la demanda, y se reprime con una política monetaria contractiva que se manifiesta en tasas de interés altas”, explicó el gerente del emisor.

El IPC había registrado descensos notables después del pico del 13,4% alcanzado entre 2021 y 2022. Sin embargo, desde noviembre del año pasado ese ritmo de descenso se redujo notoriamente, obligando al banco a mantener una postura de cautela.

El primer gran factor externo, de acuerdo con Leonardo Villar, son los nuevos aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos, lo que ha generado mayor incertidumbre internacional y ha ralentizado la disminución de las tasas de interés globales. Este contexto ha condicionado también la política monetaria local.

El segundo aspecto que incidió es el aumento del déficit fiscal en Colombia. Las previsiones oficiales situaban el déficit en 5,6% del PIB, pero desde finales del año 2024 se comprobó que la cifra real era más alta. Las estimaciones para 2025 prevén incluso un mayor desequilibrio, lo cual limita el margen de maniobra para estímulos fiscales.

El tercer elemento señalado por el gerente del banco es el fuerte aumento del salario mínimo. El incremento fijado fue de 9,5%, acompañado de una subida sustancial en los subsidios de transporte.

La inflación en Colombia bajó
La inflación en Colombia bajó más de 8,5 puntos desde su pico, pero el proceso de desinflación se estanca desde noviembre, según el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar

Esto provocó que el costo de contratar a una persona con salario mínimo subiera 11%, superando ampliamente la meta de inflación establecida en 3%. Para Villar, el ajuste salarial “hace más difícil el proceso de bajar la inflación”, una advertencia que subraya la compleja relación entre política social y estabilidad macroeconómica.

El gerente del emisor aseguró que la meta oficial de inflación tampoco se cumplirá en 2025, lo cual representa el quinto año consecutivo sin alcanzar el objetivo. En palabras del gerente, incluso con una política de tasas altas, otros factores han contrarrestado los esfuerzos del banco.

Pese al entorno restrictivo, la demanda de efectivo se ha disparado en los últimos meses. Según datos del emisor, el valor de los billetes de alta denominación circulando en el país crece a tasas del 21%. El fenómeno resulta llamativo, dado el auge de los sistemas de pago electrónicos como Bre-B, que ha sumado más de 23 millones de llaves digitales y 9,5 millones de usuarios durante las primeras semanas de operación.

La evaluación del desempeño macroeconómico tiene, no obstante, matices positivos. El equipo técnico del Banco de la República proyectó un crecimiento del PIB de 2,7% para este año, una cifra superior al promedio regional pronosticado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sitúa el avance latinoamericano en 2,2%.

“El desempeño de la actividad productiva y del mercado laboral está bastante bien, mejor de lo que preveíamos”, afirmó Villar. Sin embargo, aclaró que la expansión del empleo se explica especialmente por el aumento de trabajadores por cuenta propia y la participación del sector público, más que por empleos asalariados estables.

Los desequilibrios externos presentan una situación bajo control. El déficit de cuenta corriente, que hace tres años superaba el 6% del PIB, se estima actualmente en 2,5% al cierre del año. “La situación de credibilidad en las finanzas públicas, en su sostenibilidad hacia futuro, es fundamental para lograr que eso siga manteniéndose en niveles adecuados”, precisó el gerente en diálogo con El Colombiano.

El déficit fiscal colombiano supera
El déficit fiscal colombiano supera las previsiones y se espera que aumente en 2025, complicando la política monetaria, dijo Leonardo Villar

Respecto a la falta de propuestas concretas sobre el ajuste fiscal entre los precandidatos presidenciales, Villar destacó que enfrentar el déficit supone decisiones políticamente costosas, como aumentar impuestos o recortar gasto. Ambos caminos resultan impopulares y suelen evitarse en debates públicos.

El Banco de la República avanza en la implementación del fondo de manejo de recursos pensionales, aunque el proceso se encuentra a la espera de regulaciones gubernamentales y de la definición de las reglas para nombrar expertos independientes que integrarán el comité de administración.

Las primeras proyecciones establecen que el fondo recibiría entre 1,5 y 2 billones de pesos mensuales, cifra que podría elevarse a 700 billones en las próximas décadas.

