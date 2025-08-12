Colombia

Exesposa de Luis Alberto Posada habló de su polémico divorcio y la fortuna que le dejó el cantante: “Me dio lo que quiso”

Katalina Posada afirmó que ya superó su tormentosa separación del artista de música popular que afectó su salud mental, puso en riesgo su vida y fracturó la relación con sus hijos: “Él era todo para mí”

Danny Barros

Danny Barros

Guardar
Exesposa de Luis Alberto Posada
Exesposa de Luis Alberto Posada afirmó que la nueva pareja del artista maltrata a sus hijos

Katalina Posada, exesposa de Luis Alberto Posada, se refirió a su conflictiva separación del cantante con el que inició una relación sentimental que duró 17 años y de la cual nacieron cuatro hijos.

Según la empresaria musical, el artista la dejó de un momento a otro e, incluso, le interpuso una orden de caución, según ella, sin explicación ni razón alguna, este hecho dificultó su proceso de divorcio que terminó en conflicto.

En entrevista con el programa de entretenimiento de Caracol Televisión La red, Katalina desmintió algunos rumores que se han gestado en torno al pleito legal que libró con el artista que también la demandó buscando reducir la cuota alimentaria de los cuatro menores.

Katalina Posada reveló que la actual pareja de Luis Alberto Posada influye en los problemas actuales que tiene con el artista y la mala relación con sus hijos

La experiencia de Katalina Posada tras su separación de Luis Alberto Posada no solo estuvo marcada por el duelo emocional, sino también por una serie de procesos legales que, según relata, se originaron por demandas interpuestas por su exesposo.

En medio de una profunda crisis personal, ella debió enfrentar notificaciones judiciales que la sorprendieron en los momentos más difíciles de su vida.

“Me llegaban notificaciones de comisaría”, recuerda, aludiendo a la solicitud de una reducción en la cuota alimentaria y a otras acciones legales que, asegura, se sumaron a la complejidad de su situación.

La noticia principal, según la versión de Katalina, es que tras diecisiete años de matrimonio y una separación conflictiva, ha logrado reconstruir su vida, superar los desafíos legales y emocionales, y mantener una relación cordial en lo que respecta a la paternidad compartida con Luis Alberto Posada.

Durante el proceso de divorcio, Catalina relata que las demandas legales coincidieron con una etapa de aislamiento y depresión.

Explica que, tras la ruptura, se vio obligada a adaptarse a una vida independiente, algo que resultó especialmente difícil porque había iniciado la relación a los veinte años y su exmarido representaba su principal apoyo.

En ese contexto, Catalina afirma que recibió múltiples notificaciones judiciales, entre ellas una solicitud de orden de caución, a pesar de que, según su testimonio, nunca intentó buscar a Luis Alberto Posada después de la separación.

“Nunca lo busqué, nunca lo llamé y me pidió una orden de caución y yo decía, ‘Pero está absurdo, ¿qué es esto?’”, señala, subrayando la incomprensión y el desconcierto que le generaron estas acciones.

Katalina Posada contó por qué su divorcio del cantante Luis Alberto Posada se tornó tormentoso y afectó su salud mental

Katalina también menciona un episodio en el que, según su versión, su exesposo y la nueva pareja de este habrían intentado involucrarla en un supuesto escándalo público en Medellín. No obstante, asegura que pudo demostrar su inocencia gracias a los registros de video que tenía de ese día, en los que se encontraba en su casa con sus hijos y sus mascotas. Finalmente, tras varias disputas legales, Catalina afirma que alcanzaron un acuerdo en el que Luis Alberto Posada se comprometió a no presentar nuevas demandas, aunque expresa reservas sobre la estabilidad de ese pacto: “Estoy esperando si es cierto porque con él todo puede pasar y ya siempre salí victoriosa”.

Pese a sus conflictos, exesposa de Luis Alberto Posada reconoce que el artista es un buen padre

En cuanto a la relación con sus hijos, Katalina sostiene que, a pesar de la distancia con su exesposo, él ha cumplido su rol como padre proveedor y se mantiene pendiente de los cuatro hijos que tienen en común. “Él como papá es un papá proveedor y mantiene pendiente de ellos”, afirma, y recalca que nunca ha intentado interferir en el vínculo afectivo entre padre e hijos.

Sin embargo, señala que las dificultades han surgido principalmente con la familia de la nueva pareja de Luis Alberto Posada, situación que, según relata, ha generado malestar en sus hijos. Catalina explica que ha procurado apoyar a sus hijos y alentarlos a fortalecer la relación con su padre, a pesar de los episodios de incomodidad que han experimentado: “Mis hijos en algunas situaciones se han sentido atropellados por la familia de ella”.

En el plano económico, Katalina reconoce que, tras el divorcio, su situación financiera es estable y que lo que recibió en la repartición de bienes le corresponde tanto por su papel de esposa como por su contribución al trabajo de su exmarido.

“Yo fui parte de su equipo de trabajo, yo fui la creadora de muchísimas cosas que hoy en día él se lucra de ellas y él me dio lo que quiso darme”, explica, y añade que nunca consideró necesario aclarar públicamente los detalles de la división de bienes, a pesar de las críticas recibidas en redes sociales. “La gente me ha atacado obviamente en redes sociales. Claro, robaste al maestro te quedaste con el 80% no fue el 80% y nunca lo aclaré porque no lo vi necesario”, puntualiza, y agradece a Luis Alberto Posada por lo que disfruta actualmente: “Tampoco voy a ser malagradecida en negar que lo que hoy disfruto gracias al padre de mis hijos. Se lo agradezco y se lo voy a agradecer eternamente”.

Tres años después de la separación, Katalina ha experimentado una transformación personal significativa. Dejó atrás la finca que compartió durante su matrimonio y que le correspondió en la repartición de bienes, y se mudó a una nueva casa donde, según relata, ha encontrado la tranquilidad y la oportunidad de abrirse nuevamente al amor. “Volví a conocer el amor. Volví a sentir esas cosquillitas en el estómago”, confiesa, y detalla que una nueva relación la impulsó a tomar decisiones importantes en su vida.

Katalina Posada sorprendió en redes
Katalina Posada sorprendió en redes sociales al publicar un video quemando recuerdos de su matrimonio con Luis Alberto Posada, dos años después de su divorcio

Durante este periodo, Katalina también enfrentó un grave problema de salud. El año pasado, en octubre, se sometió a una cirugía para retirar biopolímeros, procedimiento que se complicó por una infección bacteriana severa. “Casi me muero, me dio una bacteria impresionante”, relata, y destaca que la familia de su entonces pareja la apoyó durante la recuperación, especialmente la madre de él, quien la cuidó en ese momento crítico.

Actualmente, la exesposa del artista afirma encontrarse en una etapa de estabilidad emocional, sin compromisos sentimentales formales, pero abierta a nuevas experiencias. “Tranquilita, tranquilita, ni soltera ni comprometida, tranquila”, resume sobre su situación actual. A pesar de los tropiezos y el dolor vivido, sostiene que el amor sigue siendo uno de sus mayores anhelos y que está dispuesta a empezar de nuevo cuantas veces sea necesario: “Se vale empezar de cero, que nunca es tarde para alcanzar nuestros sueños, que uno puede enamorarse 20 000 veces si es necesario, que todo en la vida pasa y pasa por algo”.

