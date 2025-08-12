Bogotá celebrará un concurso de belleza exclusivo para perros y gatos criollos, así puede participar

Expopet 2025 celebrará el concurso 'Mi Criollo Más Bello' para perros y gatos sin pedigrí - crédito Noah Berger/AP

En el corazón de Corferias, el bullicio y la energía de Expopet 2025 ya empiezan a sentirse, aunque la feria abrirá oficialmente sus puertas del 14 al 18 de agosto. Entre las actividades más esperadas, hay una que cada año consigue arrancar sonrisas, aplausos y hasta lágrimas, el concurso “Mi Criollo Más Bello 2025”, organizado por la Revista Mascotas&Co.

La cita para este evento especial será el sábado 16 de agosto a las 10:00 a. m. y, como en ediciones anteriores, promete ser uno de los momentos más emotivos y concurridos de toda la feria. No es solo un desfile de animales; es un homenaje público a esos perros y gatos que, sin importar su raza o pedigrí, brillan por su autenticidad, su historia y la conexión única que tienen con sus familias.

El certamen destaca la autenticidad y resiliencia de animales rescatados y adoptados - crédito Expopet

Un certamen que va más allá de la apariencia

Desde su creación, “Mi Criollo Más Bello” dejó claro que la belleza no se mide únicamente por estándares estéticos. Aquí, el verdadero atractivo está en lo singular, las manchas únicas, las orejas rebeldes, la mirada dulce o el carácter inquebrantable. Muchos de los participantes han sido rescatados de la calle o adoptados en circunstancias difíciles, y hoy se convierten en embajadores de la resiliencia animal.

En 2025, el concurso incorpora una novedad importante, la categoría para semi-criollos, perros o gatos que combinan características de alguna raza con el encanto y la personalidad de un origen criollo. Con esta inclusión, se amplía el reconocimiento para animales que muchas veces quedan fuera de las competencias más tradicionales.

Categorías y premios

La competencia se organiza en tres grupos por edades:

Cachorros: desde los 4 meses hasta 1 año.

Adultos: de 1 a 6 años.

Senior: a partir de los 7 años.

Al finalizar, se elegirán dos ganadores absolutos, uno en la categoría canina y otro en la felina, que no solo recibirán premios otorgados por los patrocinadores y su medalla oficial del certamen, también protagonizarán la portada de la próxima edición de la Revista Mascotas&Co.

Nueva categoría para semi-criollos amplía la inclusión en la competencia - crédito Perros de Búsqueda y Rescate UNAM

¿Cómo participar?

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan exclusivamente a través de www.revistamascotasyco.com, en la sección dedicada al concurso. El valor por cada animal inscrito es de $15.000, a través de la plataforma Nequi. Con la inscripción, cada participante recibe una entrada para acceder a Expopet 2025.

El reglamento establece que todos los perros deben presentarse con traílla y correa, y, en caso de ser nerviosos o agresivos, portar bozal. Los gatos deberán llegar en guacal o maleta cómoda. No se permite el uso de disfraces, ropa ni accesorios. El jurado, un especialista en la materia, evaluará aspectos como estado de salud, belleza criolla y condiciones de tenencia responsable.

Además, los tutores deben llevar bolsas u otros implementos para recoger las heces de sus animales y asumir plena responsabilidad legal por ellos durante todo el evento.

Participantes se dividen en cachorros, adultos y senior, con premios y portada en Mascotas&Co - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una celebración con sentido

Más que una competencia, este certamen es un reconocimiento a la relación humano-animal. Es la oportunidad de demostrar que la belleza también vive en lo auténtico y lo diverso. Las historias que se cuentan sobre el escenario —de rescate, de superación, de compañía incondicional— son el verdadero motor de un concurso que ganó un lugar especial en el corazón de los asistentes.

Con cada edición, “Mi Criollo Más Bello” reafirma que un animal no necesita pedigrí para ser extraordinario. Y este agosto, en el marco de Expopet 2025, volverá a demostrar que la autenticidad y el cariño son, sin duda, las mejores credenciales para brillar.