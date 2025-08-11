Murió Miguel Uribe Turbay: políticos se han pronunciado por el asesinato del senador

Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025 - crédito x

Este 11 de agosto de 2025 se confirmó la muerte del senador de Miguel Uribe Turbay, que falleció a causa de un atentado que sufrió el 7 de junio de 2025 por el que duró más de tres meses en estado crítico en la Fundación Santa Fe, de Bogotá.

Su muerte ha causado consternación en todo el país y desde los diferentes sectores sociales han expresado su más sentido pésame a la familia del senador.

La congresista Catherine Juvinao expresó su más sentido pésame a través de su cuenta en X, donde mandó condolencias a la esposa de Miguel Uribe, sus hijos y amigos.

“Qué dolor como país tener que atravesar de nuevo por esta infamia. La violencia no puede seguir marcando el destino de Colombia. Mis condolencias con María Claudia y sus hijos, amigos y copartidarios de Miguel. Qué desasosiego y qué desconsuelo para las nuevas generaciones”, afirmó.

Por su parte, María Fernanda Cabal afirmó: “Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida. Dios lo reciba en su gloria y, desde donde esté, nos inspire a seguir reconstruyendo esta nación que hoy enfrenta nuevamente sus peores épocas de violencia. Miguel, tu ejemplo será motor para luchar sin descanso por Colombia”.