María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, agradeció el mensaje de Fernando Hakim: “Gracias infinitas”

Maria Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, mostró lo agradecida que esta con el neurocirujano Fernando Hakim - crédito @fernandohakimneurocirujano - @maclaudiat/Instagram

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, fue la primera en confirmar la muerte del senador y precandidato a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026.

Con un emotivo mensaje, la pareja del congresista despidió al político que la acompañó durante años y estuvo siempre presente para sus hijos.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, fueron algunas de las palabras que dijo, minutos después de confirmar que el reporte de los médicos era esperanzador.

El neurocirujano que operó a Miguel Uribe Turbay destacó su fortaleza - crédito @fernandohakimneurocirujano/IG

En redes sociales, el neurocirujano encargado de operar al senador también se pronunció con un emotivo mensaje en el que decía que Uribe Turbay demostró fortaleza por querer salir adelante en su recuperación y que jamás lo olvidaría.

“Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré”, escribió en su cuenta de Instagram.

Un detalle que no pasó desapercibido en la publicación del neurocirujano Hakim fue el mensaje de agradecimiento de María Claudia, en el que señaló que siempre estará agradecida por los cuidados y la atención que le brindó al congresista.

“Querido doctor, tú y tu equipo lucharon a su altura, como Miguel hubiera querido... como él mismo mostró el camino”, escribió en un breve texto.

María Claudia Tarazona agradeció al neurocirujano que operó a su fallecido esposo - crédito @fernandohakimneurocirujano/IG

Además, Tarazona aseguró que el especialista siempre estará en los corazones de la familia Uribe Turbay, afirmando que reconocía el esfuerzo que le imprimió siempre a la atención.

“Gracias infinitas, siempre tendrás un lugar en nuestros corazones”, agregó, acompañada de tres emojis de manos en posición de agradecimiento.

Es de recordar que, el 9 de agosto María Claudia Tarazona había convocado a los colombianos a participar de un rosario para pedir por la recuperación de Miguel Uribe Turbay. El santo rosario se llevaría a cabo el lunes 11 de agosto de 2025 a las 7:00 p. m. y sería transmitido en vivo a través del perfil de María Claudia Tarazona en la red social.

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, convocó a la ciudadanía para hacer un rosario en favor de la salud del congresista - crédito @maclaudiat/IG

“Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia. Para Miguel su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación. Este lunes 11 a las 7:30 pm, unámonos para rezar el rosario, con fe y con esperanza para honrar la lucha de Miguel y para pedir por su completa sanación”, indicó la pareja del congresista de la oposición.

Asimismo, en su cuenta de Instagram, la viuda de Miguel Uribe recordó que ya habían pasado 8 semanas desde el día en el que Uribe Turbay se encontraba haciendo un mitin en un parque del occidente de Bogotá, cuando fue baleado por un menor de edad.

En cortas frases clama a Dios para que este devuelva con ella y con sus hijos: “Ya han pasado dos meses. Gracias Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí, permíteselo Dios”, conmoviendo a más de uno con la situación y demostrando el amor que sentía por su esposo.

Familia invita a la cámara ardiente

Desde la tarde del lunes 11 de agosto, el cuerpo del precandidato presidencial estará en cámara ardiente. Las exequias se harán el miércoles 13 de agosto - crédito Redes sociales

La familia del senador Miguel Uribe Turbay informó sobre los actos de despedida tras su fallecimiento.

La cámara ardiente se realizará el lunes 11 de agosto de 2025 a partir de las 4:00 p. m. en el Capitolio Nacional.