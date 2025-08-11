Maluma reaccionó visiblemente afectado tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay: “Colombia, esto es un llamado”

El mensaje del artista fue ampliamente compartido por los internautas - crédito Maluma / Instagram

La noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, que fue confirmada en la jornada del 11 de agosto de 2025, desató una gran cantidad de reacciones en las redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, no solo las figuras políticas se pronunciaron, sino las personalidades del entretenimiento dieron un mensaje para Colombia en el que hicieron una petición al respeto por la vida.

Uno de los famosos en alzar la voz fue el cantante de música urbana Maluma, que decidió no guardar silencio ante esta situación de violencia y enviar una reflexión para todos los colombianos, con el fin de que se realice un cambio en el pensamiento para evitar nuevos actos de este tipo que causan dolor en todo el territorio nacional.

El artista no dudó en dirigirse a su público con un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que escribió lo siguiente: “Buenos días, mi gente, buenos días. Con sentimientos encontrados, la verdad. Muy feliz por los shows y todo lo que está pasando, pero crean que no es un dolor ajeno la muerte de Miguel Uribe”, inició su video tras los exitosos conciertos que realizó en México en los que el público internacional le mostró su cariño.

Acto seguido continuó afirmando que él esperaba otro desenlace en este nuevo capítulo de violencia que tiene en alerta a la población, pues el senador y precandidato presidencial fue baleado por un sicario, menor de edad, durante un evento político que se desarrolló el 7 de junio de 2025.

“Un saludo muy especial a su familia. Como todos, claramente yo estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse, pero si esto no es un llamado a un país de paz, a un país de solidaridad y compasión, no sé entonces que es lo que sea“, reflexionó el famoso, que aprovechó su intervención para dirigirse a los allegados al político: ”Un saludo y un abrazo muy, muy fuerte para su familia, para sus personas más cercanas y desde aquí los acompaño en su dolor. Mucha oración y mucha fuerza para todos y de verdad, mi gente, Colombia, esto es un llamado", puntualizó.

La reacción del artista, en medio del luto, sirvió como una alerta ante la construcción de paz en el país

El rostro de desconcierto del artista llamó la atención, pues demostró el dolor que sintió tras enterarse de la partida del precandidato y senador que fue asesinado en medio de su campaña política, por lo que varios sectores también se pronunciaron exigiendo un alto a la violencia en el país, debido a que ha cobrado una gran cantidad de vidas.

Reacciones por la muerte de Miguel Uribe

Tras la muerte de Miguel Uribe Turbay continúan publicándose los pronunciamientos de artistas y políticos, lo que llama la atención en las diferentes plataformas digitales, en las que la comunidad expresa su dolor por la ola de violencia que afecta a aquellos que trabajan por el país.

El país entero despide a Miguel Uribe Turbay

Otros artistas se pronunciaron por el fallecimiento del senador después de que se confirmara su fallecimiento por el centro médico en el que se encontraba internado: “La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada de hoy”.

Entre las reacciones de artistas se encuentra la de Juanes, que dijo lo siguiente: “Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia. Sentido pésame a su familia y amigos”. A su vez, Carlos Vives aseguró que: “Es una pérdida muy dolorosa para Colombia, la violencia jamás será el camino. Gracias a Miguel por querer mi música y compartirla con tu familia”. Finalmente, Marbelle expresó su dolor con estas palabras: “Gracias porque siempre estuviste presente cuando te necesité… Gracias porque reímos, hablamos, cantamos, celebramos, nos desahogamos y hasta marchamos y soñamos juntos por Colombia!”.