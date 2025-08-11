Exesposa de Luis Alberto Posada denunció que el cantante no le permitió asistir a los 15 años de su hija: “Siento impotencia”

Katalina Posada reveló que Posada Luis Alberto Posada celebró los 15 años de su hija sin su presencia ni ayuda - crédito @posadarecords_ y @katalinaposada_/Instagram

Katalina Posada, exesposa de Luis Alberto Posada, expuso los conflictos que todavía mantiene con el padre de sus cuatro hijos y sacó a la luz que el artista popular no le permitió hacer parte de la celebración de los 15 años de su hija Mhelannye.

Según relató la también cantante que estuvo casada por más de 14 años con el intérprete de Tú amor desapareció, a petición de él y su actual pareja, no se le involucró en la organización de la fiesta ni le incluyó en la lista de invitados.

“Hoy debería ser un día muy feliz para mí, para mi hija, para el papá de mi hija porque hoy es el día en que se eligió la celebración de sus 15 años. Pero a solicitud de su padre y condición de su pareja, yo no pude estar presente”, así inició la exesposa de Katalina Posada su denuncia pública.

Aunque Luis Alberto Posada tiró la casa por la ventana para demostrar el amor que tiene por su “bebecita”, la lujosa recepción que contó con concierto privado del artista y de su colega Jhonny Rivera, se vio opacada por la ausencia de la madre de Mhelannye que, para no generarle malos momentos a su hija, decidió abstenerse de asistir a la importante fecha.

“Se me negó mi derecho de asistir. Mi derecho a que fuera yo quien le ayudara a elegir el vestido, la fecha, todo, absolutamente todo. No entiendo qué fue eso tan grave que yo hice para que se me prive de haber asistido. De que mi hija pudiera compartir con su familia materna que siempre han estado con nosotros en los momentos más difíciles”.

De acuerdo con lo que contó Katalina a través de un video en redes sociales, fue la nueva novia del cantante la que se encargó de cada detalle para el quinceañero de su hija, de hecho en las publicaciones que compartió Luis Alberto sobre la fiesta, es a ella a la que se ve como organizadora del evento.

“Sentí mucha impotencia. Que en algún momento pensé en ir. Pero. Pensé tanto en mi hija, en arruinarle su día porque. Sabía que de pronto las cosas se podían salir de control. Y solo me conformaré con ver los videos que monten otras personas. Y estar aquí con el corazón partido en mil pedazos. Porque. Hay cosas que son imperdonables y esta es una de ellas“, concluyó Katalina en su intervención.

“Hazle una fiesta con tu familia y listo. Dos celebraciones, cero problemas”, “te abrazo profundo, créeme que no estás sola, es la lucha de muchas madres y siempre poner por delante en estos casos, lo que proteja la salud mental y emocional de tu hija”, “pero por qué la hija no le exigió al padre que su mamá fuera, yo de ella digo sin mamá no hay fiesta”, “era tu hija la que tenía que ponerte en tu lugar de madre”, “raro que la quinceañera no haya hecho nada para que su mamá hiciera parte de la celebración”, son parte de las reacciones de los cibernautas.

Exesposa de Luis Alberto Posada destapó conflictos con el cantante y su actual pareja

La también cantante Katalina Posada compartió en La Red, que Luis Alberto Posada y ella establecieron recientemente un acuerdo en el que él se comprometió a no volver a demandarla, aunque ella admite que permanece en duda acerca de si cumplirá con lo pactado: “Porque con él, todo puede pasar”. A pesar de estos conflictos, la mujer resaltó que él siempre ha cumplido su rol como padre con los cuatro hijos que comparten.

Durante el proceso, Katalina reveló que tuvo que enfrentar varias acciones legales interpuestas por Luis Alberto Posada, incluyendo una solicitud para disminuir la cuota alimentaria y la acusación de haber participado en un supuesto escándalo público en Medellín.

“OH! Sorpresa, que durante el encierro y eso, me llegan notificaciones de comisarías. Me demandaba porque me quería rebajar la cuota de los alimentos, después se inventaron un complot entre él y la nueva pareja, de que yo había hecho un escándalo público supuestamente en Medellín. Me pidió una orden de caución cuando jamás en la vida lo he buscado”, explicó durante la entrevista. La cantante aseguró que afrontó estas situaciones mientras se encontraba en un estado emocional delicado.

Por otra parte, actualmente Katalina vive sola y afirma que disfruta de su soltería tras haberse separado hace tres años. Relató que logró enamorarse nuevamente, aunque tuvo que atravesar una complicada situación de salud debido a una bacteria, periodo en el cual recibió el apoyo de su exsuegra.

Respecto a la adaptación de su entorno familiar, mencionó que sus hijos han experimentado momentos difíciles tras la llegada de la nueva pareja de su padre. Según Katalina, en las reuniones familiares los hijos acuden principalmente para ver a su progenitor, y expresó su frustración como madre ante la incomodidad que esto les genera: “Yo me frustro, porque quién quiere que traten mal a sus hijos”.