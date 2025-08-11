Colombia

Colombia es el país latinoamericano con mayor número de candidatos asesinados en su historia: este es el ranking

Gaitán, Galán, Jaramillo, Pizarro, Gómez y Uribe Turbay son recordados como víctimas de la violencia política en Colombia

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
Colombia ha visto morir 5
Colombia ha visto morir 5 candidatos presidenciales - crédito Reuters

Colombia encabeza una estadística dolorosa en América Latina: es la nación que ha registrado más asesinatos de candidatos presidenciales a lo largo de su historia contemporánea.

De acuerdo con los registros históricos y políticos, el país ha visto truncadas las aspiraciones de ocho figuras presidenciales en la región, cinco de ellas en territorio colombiano, lo que la coloca muy por encima de otros países latinoamericanos que también han sufrido este tipo de hechos.

El primer caso documentado se remonta a 1948, cuando Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal y principal favorito para las elecciones presidenciales, fue asesinado en Bogotá, un hecho que marcó el inicio del periodo conocido como El Bogotazo y que desató una ola de violencia política sin precedentes.

Décadas más tarde, en 1987, el dirigente de la Unión PatrióticaJaime Pardo Leal fue asesinado en Cundinamarca, en medio de un contexto de creciente persecución contra integrantes de ese movimiento político.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El final de los años ochenta y el inicio de los noventa resultaron particularmente trágicos para la política colombiana. En 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato del Nuevo Liberalismo, mientras encabezaba un acto público en Soacha.

Apenas unos meses después, en 1990, Carlos Pizarro Leongómez, comandante desmovilizado del M-19 y candidato presidencial, fue acribillado dentro de un avión en pleno vuelo.

Ese mismo año, Bernardo Jaramillo Ossa, sucesor de Pardo Leal en la Unión Patriótica y aspirante presidencial, fue asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

En el resto de América Latina, los casos de magnicidios de aspirantes presidenciales han sido mucho menos frecuentes.

México sufrió uno en 1994, cuando Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, en medio de su campaña electoral.

Ecuador, por su parte, enfrentó una tragedia similar en 2023, con el asesinato de Fernando Villavicencio, periodista y aspirante presidencial, a pocos días de las elecciones generales.

El caso más reciente volvió a tener a Colombia como escenario. En 2025, el senador Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático y precandidato presidencial, falleció como consecuencia de un atentado ocurrido en Bogotá dos meses antes. Su muerte reavivó el debate sobre la seguridad de los líderes políticos y la persistencia de la violencia contra figuras públicas en el país.

En total, Colombia suma cinco asesinatos de aspirantes a la Presidencia en poco más de siete décadas, frente a un caso en México y otro en Ecuador. Expertos en historia política coinciden en que este patrón de violencia refleja no solo los riesgos asociados a la disputa por el poder en el país, sino también las profundas tensiones sociales, económicas y armadas que han marcado su vida institucional.

Temas Relacionados

Miguel Uribe murióMuerte Miguel UribeMiguel Uribe TurbayColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa confirmó la muerte del ‘Zarco Aldinever’ en Venezuela, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El ministro Pedro Sánchez aseguró que el ELN abatió en medio de una emboscada al disidente vinculado al asesinato del precandidato

Ministro de Defensa confirmó la

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

El comunicador falleció a sus 81 años en la ciudad de Barranquilla tras permanecer tres días hospitalizado en la Clínica General del Norte

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa,

Sismo de magnitud 3.3 con epicentro en la Guajira

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Sismo de magnitud 3.3 con

Vicky Dávila responsabiliza a Gustavo Petro por la muerte de Miguel Uribe: “Usted sí ha perseguido a la oposición”

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje tras la muerte de Miguel Uribe, reportada este lunes 11 de agosto de 2025, pero la precandidata presidencial criticó el comunicado

Vicky Dávila responsabiliza a Gustavo

El concejal Andrés Barrios, quien estuvo al lado de Miguel Uribe el día del ataque sicarial, publicó sentido mensaje para el senador asesinado: “Disfruta abrazar a tu mamá en el cielo”

El cabildante escribió un sentido mensaje a través de sus redes sociales, donde agradeció los momentos compartidos durante años con al asesinado congresista

El concejal Andrés Barrios, quien
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa,

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Él es el padre de Miguel Uribe Turbay: el fallecido senador no tiene ningún parentesco con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Pichingo sacó lágrimas en ‘Masterchef Celebrity’ tras contar que creció en medio de la violencia: “No podíamos salir de casa”

Valentina Taguado recordó en “MasterChef Celebrity” su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: “Nos casamos”

Alejandro Estrada confesó que no le ha sido fácil superar su relación con Dominica Duque: “Se extraña”

Deportes

Pese a ganar el título

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta