Así nació el amor entre Miguel Uribe y su esposa María Claudia Tarazona, a la que conquistó con una canción: “Espérame”

La viuda del fallecido senador y madre de su hijo recordó el romántico tema que el político le compuso y lo despidió con emotiva promesa: “Siempre serás el amor de mi vida”

Danny Barros

Por Danny Barros

Miguel Uribe Turbay y su
Miguel Uribe Turbay y su esposa María Claudia Tarazona se conocieron en campaña cuando el fallecido senador aspiró al Concejo de Bogotá - crédito @maclaudiat/Instagram

Tras la muerte del político Miguel Uribe Turbay, su esposa María Claudia Tarazona dedicó una conmovedora promesa en sus redes sociales que recordó su romántica historia de amor. “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”.

En vida, el fallecido senador conquistó a la madre de su pequeño Alejandro, de 5 años de edad, con una composición inédita que dejó sin título, pero en la que plasmó el amor incondicional que sentía por ella.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico“, así inició María Claudia su último adiós a Miguel Uribe con el que iba a cumplir una década de matrimonio.

Este fue el mensaje con
Este fue el mensaje con el que María Claudia Tarazona confirmó la muerte de su esposo Miguel Uribe Turbay

Entre sus palabras, la abogada que se conoció en 2011 con el político cuando él emprendía su campaña para llegar al Concejo de Bogotá y ella integró su equipo de trabajo, aseguró que lo amará hasta la eternidad y garantizará el bienestar de sus hijos para luego encontrarse con él en otro plano.

“Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó.

Esta publicación que hizo Tarazona en Instagram, minutos después de que la Fundación Santa Fe emitiera el comunicado que confirmaba la muerte de Miguel Uribe luego de batallar por su vida durante más de dos meses, contó con reacciones de personalidades como Valerie Domínguez, Alejandra Azcárate y Mónica Fonseca quienes enviaron mensajes de apoyo y fortaleza a la María Claudia:

“Lo siento tanto. Eres un ejemplo de amor y resiliencia. Mucha fortaleza para ti y para tu familia. Un abrazo”, “Rezo para que Dios no te suelte la mano y te muestre el camino, te de la fortaleza para seguir adelante, para acompañar a Alejandro, a las niñas. Colombia no olvidará nunca a Miguel”, “Como te lo he dicho casi a diario, AQUÍ ESTOY. Qué dolor de país…“, y ”acompañándote con el alma a ti, a los tuyos".

