Quién es Mukesh Ambani, el empresario indio que, según Petro, se llevaría los hipopótamos de la Hacienda Nápoles

Durante la alocución presidencial del 15 de julio de 2025, el presidente Gustavo Petro manifestó la posibilidad de trasladar una parte de la población de hipopótamos que habita en el Magdalena Medio hacia la India, como respuesta a la problemática ambiental y social que representa su presencia en el país.

El anuncio se conoció después de que el mandatario criticara a la empresa Keralty por los problemas financieros que enfrentan varias entidades de salud. Incluso, hizo una comparación en la que sostuvo que, según él, en Colombia persiste un pensamiento de colonia.

“Ustedes saben que en los municipios que están cerca de Doradal, donde salieron a manifestarse, tumbaron los bustos de Bolívar y pusieron el de un hipopótamo. Por eso hay tantos muertos. Igual que se pone un hipopótamo en vez de Bolívar, pues entonces se adora a Pablo Escobar. Que le pongan un monumento, entonces, a ver si se vuelven famosos en el mundo. El Magdalena Medio es para cultivar alimentos en manos de los descendientes de los campesinos que asesinaron por miles allá. Y voy a acelerar la reforma agraria en el Magdalena Medio”, explicó el jefe de Estado.

Posteriormente, el mandatario reveló la propuesta que daría con la salida de estos animales del país.

“Ya que estamos hablando de hipopótamos, voy a visitar a un empresario que se los quiere llevar a la India, y allá es donde pueden vivir porque aquí matan y los matan. Son 170 hipopótamos los que conviven con los ciudadanos que pasan por cualquier caño o río del Magdalena Medio y eso no puede ser. Se van para el lugar del que vinieron (...) y parece que se los llevan a la India, ojalá podamos”, comentó.

Quién se llevaría los hipopótamos de la Hacienda Nápoles a la India

Quien estaría detrás de esta operación para trasladar parte de los hipopótamos de Colombia a la India sería el multimillonario Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico del país asiático y el número 11 del mundo, según la revista Forbes.

De acuerdo con El Tiempo, la propuesta del magnate indio llegó formalmente a la Presidencia de Colombia, el 10 de julio de 2025, cuando el jefe de la oficina jurídica, Augusto Ocampo, recibió la comunicación de interés para acoger a los hipopótamos en el santuario animal del empresario.

Ambani, nacido en Yemen, es hijo de Dhirubhai Ambani, fundador de Reliance Industries que, tras su fallecimiento en 2002, tomó el control de la compañía que se consolidó en sectores como petroquímicos, refinación, petróleo, telecomunicaciones y comercio minorista.

Su fortuna, estimada en miles de millones de dólares, según medios internacionales, le ha asegurado un lugar recurrente entre las personas más acaudaladas del mundo.

Además, su papel como filántropo se evidencia en sus aportes a la educación, la salud y proyectos de desarrollo comunitario, consolidando su imagen como un referente en la transformación económica y tecnológica de India.

Detalles del traslado de los animales

La iniciativa contempla no solo el traslado de los animales, sino también el envío de un comité de expertos para evaluar alternativas integrales que permitan abordar el problema de manera sostenible.

Además, el medio citado precisó que hubo una comitiva que gestionó el interés de Ambani para el traslado de estos animales, la cual está conformada por la senadora Andrea Padilla, el abogado Luis Domingo Gómez y el activista Nicolás Ibargüen.

En diálogo con el mismo medio de comunicación, la congresista de Alianza Verde aseguró que la propuesta aún está en fase inicial, pero mantiene la expectativa de que la salida de los hipopótamos hacia la India sea una realidad.

“El asunto todavía no tiene forma institucional. Es una propuesta que surgió de un santuario muy prestante de la India para brindar una asesoría técnica sobre qué hacer con los hipopótamos y eventualmente poder trasladar a algunos”, detalló Padilla al mencionado medio.

Adicionalmente, la senadora subrayó que la propuesta permanece a la espera de una respuesta oficial por parte del Ministerio de Ambiente para iniciar las conversaciones diplomáticas.

No obstante, hay una dificultad legal que podría demorar el traslado de los animales, ya que, actualmente, el Consejo de Estado se encuentra estudiando una acción popular que busca proteger a las comunidades afectadas por la presencia de los hipopótamos y decidir si mantiene o revoca la resolución que los clasifica como especie invasora. Esta decisión será determinante para el futuro de los animales y para la viabilidad de cualquier plan de traslado internacional.

El origen de esta situación se remonta a los años 80, cuando el excapo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, fundó un zoológico privado en la Hacienda Nápoles (Puerto Triunfo, Antioquia), introduciendo cuatro hipopótamos como parte de su colección de animales exóticos, además de camuflar cocaína en el estiércol de animales salvajes antes de enviarla a Estados Unidos.

Tras la caída del narcotraficante y el abandono de la hacienda, los animales escaparon y se reprodujeron sin control a lo largo del río Magdalena.

La población actual, estimada en 170 ejemplares, ha sido declarada especie exótica invasora, lo que ha generado un debate sobre su impacto ecológico y la necesidad de una solución definitiva.