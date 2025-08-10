Colombia

Hallaron cuerpo sin vida y con múltiples puñaladas en Barranquilla

La víctima, que presentaba heridas por arma blanca, se trataría de un habitante en condición de calle

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

El CTI realizó el levantamiento
El CTI realizó el levantamiento del cuerpo

En la mañana del sábado 9 de agosto de 2025, autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida a la salida de Barranquilla.

Hasta el momento, no se ha identificado a la víctima, aunque se presume que se trata de una persona en condición de calle.

El hecho generó conmoción entre los residentes y transeúntes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras encontrar el cadáver sobre una zona verde.

De acuerdo con testigos consultados por El Heraldo, el cuerpo presentaba múltiples heridas ocasionadas por arma blanca, lo que llevó a las autoridades a considerar la hipótesis de un acto violento.

El hombre presentaba heridas con
El hombre presentaba heridas con arma blanca

La Policía Metropolitana llegó al lugar y acordonó la zona para facilitar el trabajo de los investigadores. Posteriormente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

Las diligencias de inspección se extendieron durante varias horas, mientras peritos recogían evidencias con el fin de establecer las causas y circunstancias que rodearon la muerte de la persona encontrada sin vida a la salida de Barranquilla.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar la identidad de la víctima y dar con el paradero de posibles responsables. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información sobre la víctima o el hecho, se comuniquen de manera inmediata con las autoridades competentes, a fin de contribuir a la investigación y al pronto esclarecimiento de este episodio registrado a la salida de Barranquilla.

La víctima presuntamente era un
La víctima presuntamente era un habitante de calle

Mujer fue asesinada en Barranquilla: habría sido lanzada desde un vehículo

La tranquilidad del corregimiento de Juan Mina, en Barranquilla, se vio interrumpida la noche del 2 de agosto de 2025 por el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer.

Vecinos de la zona observaron el cadáver luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego hacia las 10:00 p. m.

Residentes del sector narraron que las detonaciones los alertaron y tras acercarse al lugar encontraron a la víctima tendida en el suelo, con evidentes heridas producidas por disparos.

De acuerdo con un testimonio recogido por Infobae Colombia, “la mujer fue lanzada de un vehículo y luego le dispararon hasta causarle la muerte”.

Las autoridades acudieron al sitio tras el llamado de la comunidad y acordonaron el área para iniciar las labores de investigación.

Al llegar, hallaron una pequeña cartera junto a la víctima, en la que se encontró un teléfono celular. La mujer fue identificada como Bekerly Ospino, de nacionalidad extranjera.

La mujer fue asesinada a
La mujer fue asesinada a tiros y el CTI se encargó de hacer el levantamiento del cadáver

El caso generó conmoción entre los habitantes de Juan Mina, quienes manifestaron su preocupación por el nivel de violencia registrado en el hecho y colaboraron con los primeros procedimientos de la investigación.

El cuerpo de Bekerly Ospino fue trasladado por el servicio forense para continuar con el proceso legal correspondiente. La comunidad permanece a la expectativa de los avances en la investigación, mientras Barranquilla suma un caso más a los hechos violentos en la región.

Hombre fue ultimado en un billar en Barranquilla

Johan Alberto Blanco Gerónimo, de 28 años, murió la madrugada del 8 de agosto de 2025 tras ser atacado con arma de fuego dentro del billar El Imperio Rojiblanco, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

Según la información entregada por la Policía, el hecho ocurrió hacia las 12:45 a.m., mientras Blanco Gerónimo compartía con conocidos.

Un hombre armado ingresó al establecimiento, identificó a la víctima y le disparó varias veces. Sus acompañantes lo trasladaron a la clínica San Ignacio, donde falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Blanco Gerónimo estaba bajo medida de detención domiciliaria, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), además contaba con siete anotaciones judiciales por distintos delitos.

La Policía señaló que estos antecedentes formarán parte clave de la investigación.

El ataque sucedió en una zona donde opera el grupo delictivo ‘Los Costeños’, cuya presencia ha generado preocupación entre los habitantes.

