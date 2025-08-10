Gustavo Petro le ofreció apoyo al dictador Nicolás Maduro tras amenaza de EE. UU. y Lina María Garrido le respondió: “Ahora sí, peló el cobre”

Lina María Garrido había advertido que el acuerdo binacional con Venezuela pone en riesgo la soberanía de Colombia - crédito Colprensa

El mensaje emitido en la mañana del domingo 10 de agosto de 2025 por el presidente de la República, Gustavo Petro, a las Fuerzas Militares de Colombia para que, según sus palabras, eviten cualquier intervención externa contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, causó una tormenta de críticas contra el mandatario de los colombianos; que habría justificado con ello su intención de revalidar la presencia del dictador en el poder.

El mensaje de Petro, que se publicó tras el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de aumentar la recompensa por la ubicación de este personaje, de US25 millones a US50 millones, además de darle facultades a los organismos élite para ir a su búsqueda, encendió la discusión sobre la manera en que se estaría manejando la política exterior en el país y la legitimidad del poder presidencial, a falta de 362 días para el final del mandato.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. ‘Libertad o muerte’, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó”, dijo Petro.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro afirmó su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, con una clara instrucción a las FF. MM. - crédito @petrogustavo/X

Este mensaje, en el que citó al libertador Simón Bolívar para justificar la defensa de la soberanía venezolana ante cualquier posible operación extranjera, ameritó una dura respuesta de Lina María Garrido, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, que lanzó una serie de comentarios en sus redes sociales, en las que -palabras más, palabras menos- habló de la manera en que el jefe de Estado, desde su perspectiva, “peló el cobre”.

¿Qué dijo Lina María Garrido en su arremetida contra Gustavo Petro?

La congresista, que se hizo célebre por su contundente réplica al mandatario durante la instalación del Congreso para el último periodo de la actual legislatura (2025-2026), que se llevó a cabo el 20 de julio, utilizó su cuenta de X para salirle al paso a lo dicho por el primer mandatario, al que le lanzó toda clase de comentarios por sus más recientes salidas en favor del régimen venezolano, según él, por su colaboración en su lucha contra el narcotráfico.

“Ahora sí, peló el cobre el presidente. Respete nuestras Fuerzas Armadas, pichón de dictador. Las Fuerzas Militares de Colombia no son un juguete suyo. ¡Son del pueblo colombiano! Su autoridad tiene un límite, y ese límite es la Constitución. ¡No se confunda! Nuestras tropas no están para proteger su amigo narcotraficante y dictador. Bájese de la nube. Su miedo es evidente. Sabe que si cae su aliado Maduro, se le caen todos sus planes”, afirmó.

En esta publicación, la representante a la Cámara Lina María Garrido acusó al presidente Gustavo Petro de mostrar su verdadera cara frente a Venezuela - crédito @linamariagarri1/X

Y en otro de sus mensajes, Garrido denunció una supuesta transformación ideológica de la administración Petro. “Fueron capaces de convertir la defensa de los criminales y el terrorismo en ‘Paz’. Convirtieron la lucha contra la minería legal y el crecimiento de la minería ilegal y los cultivos de coca en ‘Ambientalismo’. Fueron capaces de convertir la violencia contra la mujer en el ‘Benedetti Feminista’. Y ahora, son tan descarados que se atreven a convertir la defensa del narcotráfico y la dictadura en ‘el Legado de Bolívar’. Asqueante”, sentenció.

Este fue otro de los mensajes con los que la representante a la Cámara Lina María Garrido arremetió contra el presidente Gustavo Petro, por su apoyo al régimen - crédito @linamariagarri1/X

La referencia al “legado de Bolívar” por parte de Petro buscó, según la parlamentaria, encausar la decisión como parte de la unidad histórica y cultural entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, la situación representa otro asunto de mayor gravedad, que obligará a los colombianos a tomar partido frente al respaldo o no al jefe del régimen.

“El apoyo incondicional que hace hoy @petrogustavo al narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, cambia el escenario político. Desde hoy se supera el discurso de Uribismo vs. Petrismo, desde hoy los colombianos se ubican en dos bandos: Los que defendemos la Democracia y la libertad para Colombia y Venezuela vs. Los Amigos del Narcotraficante y dictador Nicolás Maduro”, remarcó la congresista de oposición.

Con esta publicación, la representante Lina María Garrido expresó su descontento con Gustavo Petro por apoyo a Nicolás Maduro - crédito @linamariagarri1/X

Sin embargo, no solo desde el Congreso vino la condena. El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, que ejerció durante el gobierno de Iván Duque, también intervino en la controversia. Y en el uso de las redes sociales dedicó un fuerte mensaje al jefe de Estado, que en su momento, en julio de 2024, no quiso pronunciarse sobre los señalamientos de fraude en la jornada en la que Maduro dijo haber sido ganador de las elecciones presidenciales.

“Presidente, las Fuerzas Militares de Colombia no son la guardia personal de un dictador acusado de narcoterrorismo. Ordenar que defiendan a Maduro es indigno y una traición a la patria. La Constitución es para que los militares la obedezcan; ese jueguito de la ‘Gran Colombia’ olvídese. La lealtad es con Colombia, no con el Cartel de los Soles, y otros criminales. ¡Respeten al país!”, afirmó en redes sociales el extitular de la cartera.