Empleado de panadería era en realidad un peligroso criminal del ELN: así se esconden delincuentes en Bogotá y Cundinamarca

Además de criminales del ELN, delincuentes buscados por Estados Unidos también se ocultan en Cundinamarca - crédito AFP

Los delincuentes y miembros de grupos armados están buscando zonas altamente pobladas para evitar ser encontrados por las autoridades y judicializados por los delitos que han cometido.

De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, los criminales de organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) están ubicándose en localidades del sur de Bogotá y en Cundinamarca, donde arman una vida con la que camuflan su historial delictivo.

El Gaula de la Policía Nacional les ha seguido la pista y ha identificado a algunos de ellos en zonas comerciales de la capital colombiana y de otros municipios del departamento. Para mantener un bajo perfil, los actores armados han optado por buscar distintos empleos en negocios de barrio.

En la localidad de Barrios Unidos, ubicada al noroccidente de Bogotá, por ejemplo, las autoridades capturaron a un hombre que haría parte de una organización criminal. Se trata de Cristian Stiven Gutiérrez, alias Byron, segundo cabecilla financiero de la estructura armada Jaime Toño Obando del ELN, que opera en el departamento de Nariño.

Alias Byron fue captado trabajando en una panadería de Bogotá. Se le hizo seguimiento durante varias semanas - crédito @panmaxli/Instagram

Para evitar ser descubierto, se mostraba ante la ciudadanía como un trabajador de una panadería, pero su verdadera identidad fue conocida por la Policía debido a que se le estaba haciendo un seguimiento riguroso, que duró, aproximadamente, seis semanas.

“Buscó la ciudad de Bogotá para ocultarse, para refugiarse de esa persecución que tenía en las autoridades”, explicó el comandante del Gaula Militar de Cundinamarca, el coronel Óscar Reyes, al medio de comunicación citado.

Según reportó el informativo, el integrante del grupo armado delinquía, sobre todo, en los municipios de Ricaurte, Samaniego y Cumbal. Ingresó a la organización en 2009 como guerrillero raso. En 2011 fue miembro del primer anillo de seguridad de un cabecilla del ELN, y en 2025 pasó a ser el encargado de la seguridad de otro jefe guerrillero.

Cristian Stiven Gutiérrez, alias Byron, cabecilla del ELN, fue capturado en Bogotá - crédito Federico Ríos/Reuters

En la capital colombiana también cayó Anderson José Cova Mendoza, alias El Pingüino, que haría parte del grupo delincuencial AK-47. La Policía Metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander) ofrecía una recompensa de hasta $10 millones por información que permitiera su ubicación, detención y judicialización.

Al parecido sucedió en Melgar (Cundinamarca), donde cayó otro señalado integrante criminal: alias El Sobri. El sujeto estaba en la mira de las autoridades de Estados Unidos por el delito de lavado de activos. Fue visto trabajando como chef en un restaurante y tiene fotografías en una finca en una celebración de un cumpleaños.

ELN no hace presencia en Bogotá

Pese a que se han hecho efectivas capturas en la capital y en el departamento, las autoridades descartan que exista una amenaza por parte de las estructuras armadas en estas zonas. Justamente, en enero de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá descartó la presencia del ELN en Bogotá, luego de que surgieran alertas por la aparición de grafitis alusivos al grupo armado en fachadas de casas de la localidad de Ciudad Bolívar.

El Ciudad Bolívar aparecieron grafitis alusivos al ELN - crédito Christian Escobar Mora/EFE

De acuerdo con el entonces comandante encargado de la Policía de Bogotá, coronel William Lara, esta situación respondió a una suplantación por parte de delincuentes que operan en la ciudad, que buscaban generar terror entre la población.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia emitió un comunicado en el que informó que la Policía y el Ejército tienen unidades enfocadas en hacer frente a situaciones de riesgo por terrorismo y, además, se inició un plan candado para este mismo fin.

“Solicitamos al Gobierno nacional que, de haber nuevos factores de riesgo de terrorismo en la ciudad, nos sea informado de inmediato, así como la asignación de capacidades adicionales para su gestión” indicó la secretaría.