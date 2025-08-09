Colombia

Verónica Alcocer regresará a Colombia tras larga ausencia en Europa: cuándo será

La primera dama volverá al país, reactivando su agenda institucional y social en el último año del Gobierno Petro, en medio de expectativas políticas y rumores sobre su futuro

Frank Saavedra

Frank Saavedra

Guardar
El regreso de Verónica Alcocer
El regreso de Verónica Alcocer a la Casa de Nariño marca el inicio de una nueva etapa en el último año del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

La primera dama, Verónica Alcocer, regresará a Colombia el domingo 10 de agosto para retomar sus actividades como gestora social, luego de más de un año y medio fuera del país.

Durante el tiempo fuera, Alcocer cursó estudios de inglés en Suecia, acompañó a sus hijos residentes en Europa y participó en actos diplomáticos en representación de Colombia.

Su retorno marca el inicio de la recta final del Gobierno del presidente Gustavo Petro, un periodo que estará marcado por actividades sociales y un clima político intenso previo a las elecciones de 2026.

Según se confirmó, la primera dama completó un curso de verano en Suecia, país en el que residió durante los últimos meses. Según las mismas fuentes citadas por Semana, tras terminar sus estudios, pasó por Francia, país en el que descansó junto a sus hijas Sofía y Antonella, y luego visitó Barcelona en compañía de Manuel Grau, que es un amigo de la familia Alcocer y también empresario catalán. Estos recorridos se desarrollaron mientras se mantenía alejada de la agenda política nacional.

La primera dama retoma sus
La primera dama retoma sus funciones tras más de un año y medio en Europa, en un contexto político clave para Colombia - crédito @Veronicalcocerg/X

A pesar de la distancia física, Alcocer desempeñó algunas funciones oficiales en representación de Colombia. Se reunió con diplomáticos y participó en actos conmemorativos como los actos fúnebres de Francisco, realizados en el Vaticano en abril.

En estos encuentros estuvo acompañada de Laura Sarabia, excanciller y próxima embajadora en el Reino Unido, que también participó como representante oficial del país ante la Santa Sede.

Durante el primer año del Gobierno de Gustavo Petro, Verónica Alcocer tuvo protagonismo tanto en eventos nacionales como internacionales.

La primera dama fue reconocida por su presencia activa y participación frecuente en actividades dentro y fuera del país. Sin embargo, su perfil disminuyó conforme avanzó el mandato, reduciendo sus apariciones públicas y desplazando su representación oficial hacia escenarios internacionales, especialmente ante el Vaticano.

La relación entre Verónica Alcocer
La relación entre Verónica Alcocer y Gustavo Petro se percibe distante, alimentando rumores de separación - crédito Colprensa

El regreso de la primera dama ocurre en un contexto en que el panorama político nacional se encuentra en transformación. Con el inicio del último año de mandato y el próximo ciclo electoral en marcha, tanto sectores de derecha como de izquierda analizan estrategias y evalúan perfiles para las próximas elecciones presidenciales.

La reaparición de Alcocer en la esfera pública genera expectativa entre los actores políticos y sociales, además de ser considerada un mensaje relevante para el futuro inmediato del país.

Alcocer llegará al país con una agenda definida. En la Casa de Nariño se adelantan preparativos para su reincorporación, incluidos ajustes en su esquema de seguridad, pues ella solicitó que se reinstale el mismo dispositivo que tenía antes de partir a Europa.

Según informó la periodista Diana Saray, varias de las personas que conformaban su esquema de protección habían sido reasignadas a otras funciones durante su ausencia y ahora se trabaja para cumplir con la petición de la primera dama.

El entorno de la primera
El entorno de la primera dama cambia con su reencuentro con Eva Ferrer, ex amiga y actual asesora en el gobierno - @Veronicalcocerg/X

El reencuentro en la Casa de Nariño también estará marcado por tensiones personales y profesionales. Alcocer deberá reencontrarse con Eva Ferrer, que anteriormente fue una aliada cercana, pero con quien rompió relación por diferencias de confianza.

Ferrer ahora asesora a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, y encabeza algunas tareas del Fondo Paz, lo que podría influir en la dinámica interna del equipo de la primera dama.

En el ámbito personal, persisten especulaciones sobre el estado de la relación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer. Durante el último año, sus apariciones conjuntas fueron escasas y los mensajes públicos del presidente hacia su esposa han sido breves y formales.

En la más reciente felicitación de cumpleaños, Petro se limitó a publicar una fotografía familiar con un mensaje conciso y distante. Esta ausencia de gestos públicos y la falta de confirmación o desmentido sobre una posible separación alimentan las versiones sobre una distancia creciente entre ambos.

En ausencia de Alcocer, el presidente ha mantenido una rutina establecida y organizada en la residencia oficial. Las tensiones personales y la reorganización en el entorno de la primera dama podrían influir en las actividades institucionales por venir.

