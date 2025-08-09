Colombia

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, anunció el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: “Es el momento adecuado”

La actriz santandereana afirmó que desde hace dos años y medio decidieron tomar caminos separados, aunque por el lazo que los une, sus dos hijos, mantienen una buena relación y habían decidido no informarlo a la opinión pública

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

La ganadora de 'MasterChef Celebrity'
La ganadora de 'MasterChef Celebrity' terminó hace más de dos años con Juan Carlso Vargas

Paola Andrea Rey, reconocida por su participación en exitosas telenovelas colombianas y reciente ganadora de la novena temporada de MasterChef Celebrity Colombia, del Canal RCN, comunicó de manera pública el viernes 8 de agosto su separación del también actor Juan Carlos Vargas, luego de 18 años de relación.

La noticia fue revelada mediante las redes sociales de la actriz: “Hace dos años y medio, tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja. Desde entonces hemos atravesado un proceso de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”, expresó Rey en su cuenta de Instagram.

También detalló que, aunque ya no comparten la vida como pareja, mantienen la unidad familiar y priorizan el bienestar y la estabilidad emocional de sus hijos.

La actriz hizo pública la
La actriz hizo pública la separación en la noche del viernes 8 de agosto a través de su cuenta personal de Instagram

La actriz puntualizó: “Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente. Nos han visto y nos seguirán viendo juntos. Acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas. Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto. Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos”.

Durante la final de MasterChef Celebrity 2024, Rey estuvo acompañada por sus dos hijos y su entonces esposo. Sin embargo, en el mensaje divulgado, aclaró que la relación terminó hace más de dos años.

La pareja, padres de dos hijos llamados Oliver y Leo, mantuvo en privado su proceso de separación durante más de dos años, priorizando la estabilidad de su familia. Paola Rey concluyó: “Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto. Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos”.

La reciente entrevista en la que Paola Rey se refería a Juan Carlos Vargas como su esposo

La relación entre Paola Rey y Juan Carlos Vargas inició hace 18 años, cuando coincidieron en el set de la telenovela Montecristo. En una entrevista reciente, Rey compartió que al principio no coincidían mucho en las grabaciones, pero Vargas la contactó tiempo después y así comenzó su vínculo sentimental.

Paola Rey confesó que Juan Carlos Vargas no creía en el matrimonio ni tenía en sus planes ser papá

“Él estaba muy lejos de mí y yo estaba lejos de él en la novela. Nosotros casi no grabamos juntos. Como a los dos meses fue que él me llamó para hablarme de algo más y entonces ahí sí, como no, para hablarme de algo más. Hace rato la tenía para llamarla y ahí hubo como un link y digamos que ahí empezó todo”, relató Rey en entrevista con el programa En Tenis del canal Red Más.

Sobre las motivaciones de Vargas en la relación, la actriz admitió que en principio él no quería casarse ni tener hijos. “No sé cómo fue que se animó a pedirme que nos casáramos”, afirmó Rey.

La actriz recordó que, con el paso del tiempo, la conversación sobre los hijos se volvió inevitable. “Yo te entiendo, pero eso sí es un no negociable para mí. Lo de los hijos no es negociable, pero nunca fue como un tema de presión tampoco. Él sabía que las cartas estaban ahí y yo sabía que tarde que temprano iba a tener que tomar una decisión”.

El cambio de postura de Vargas ocurrió tras una separación por motivos laborales. “Una vez estuvimos dos meses separados porque él estaba en Venezuela protagonizando una película y cuando llegó (me dijo): ‘ya sabes que, ¿te quieres casar conmigo?’ Y yo casi me muero”, recordó Rey.

Cuando Paola Rey ganó MasterChef
Cuando Paola Rey ganó MasterChef Celebrity, ya llevaba años separada

En la entrevista, Rey concluyó que: “O sea, quién sabe que reflexionó en su viaje. Esos dos meses separados creo que fueron muy importantes para él. Me imagino, pues en su ser interno pasaron muchas cosas porque llegó y quiere tener hijos. Yo estoy muerto. El susto ya lo tengo, así que es una decisión. ¿Pues, eh, Pero ya lo pensé muy bien y si quiero tener hijos y me quiero casar y yo ya casi me muero, no? Y bueno, pues ahí ya nos casamos”.

