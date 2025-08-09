Colombia

Exfiscal Barbosa se refirió a la crisis en la frontera con Ecuador y volvió a criticar a Petro: “Dejará un legado de muerte y destrucción”

El exfiscal general citó una investigación periodística sobre el dominio de mafias en la frontera sur y acusó al Gobierno Petro de permitir que la zona se convirtiera en un “nido de narcotraficantes” sin control estatal

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
El exfiscal Barbosa volvió a
El exfiscal Barbosa volvió a irse en contra de Álvaro Uribe Vélez - crédito Francisco Barbosa/X

El exfiscal general de Colombia Francisco Barbosa lanzó una dura advertencia sobre el deterioro de la seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana, señalando directamente al presidente Gustavo Petro y a sus funcionarios como responsables del debilitamiento de la presencia estatal.

“Petro dejará un legado de muerte y destrucción, con la complicidad del cínico ministro de Defensa y de todos los funcionarios que se prestan para este desastre”, Barbosa escribió a través de su cuenta en X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con esta frase, el exjefe del ente acusador apuntó al Gobierno por lo que considera una permisividad frente al avance del crimen organizado en las zonas limítrofes.

Según Barbosa, la ausencia de control estatal ha permitido que las organizaciones criminales consoliden su dominio en pasos estratégicos, desplazando a las autoridades militares y policiales.

De las aproximadamente 1.500 toneladas de cocaína que Colombia produce cada año, cerca de 900 pasan por territorio ecuatoriano antes de llegar a mercados internacionales, según el general Fausto Salinas, excomandante de la Policía ecuatoriana, consultado por Semana.

Francisco Barbosa, exfiscal general de
Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia, durante una intervención pública en Bogotá - crédito Lina Gasca/Colprensa

Barbosa completó su denuncia, señalando: “Mientras Petro distrae al país con un conflicto absurdo con Perú, la frontera con Ecuador se convirtió en un nido de narcotraficantes que delinquen sin que nadie los controle.”

En esta región operan grupos armados como el Estado Mayor Central de las Farc, liderado por alias Iván Mordisco, con vínculos con carteles de México, Albania y Ecuador.

También la Segunda Marquetalia, bajo el mando de alias Iván Ríos, controla territorios binacionales y utiliza puertos ecuatorianos para exportar droga, incluso con el uso de submarinos.

A ellos se suman los Comandos de Frontera, que producen y transportan cocaína desde Putumayo e Ipiales, empleando comunidades indígenas para el cultivo y el traslado de la droga, lo que complica las operaciones militares y policiales.

Un caso particular es el de los Comuneros del Sur, disidencia del ELN, que pese a un proceso de paz en curso habría creado un grupo paralelo llamado Autodefensas Unidas de Nariño para continuar sus actividades ilícitas.

Según interceptaciones y testimonios, reclutan hombres y mujeres con la promesa de pagarles 500 dólares mensuales, aunque muchos terminan defraudados y atemorizados al no recibir lo prometido.

De acuerdo con el medio citado, el control territorial de estas organizaciones se ve facilitado por el debilitamiento institucional. La XXIII Brigada del Ejército, responsable de Nariño, sufrió para 2025 una reducción presupuestal del 21 %, quedando con apenas 77 millones de pesos asignados.

En Putumayo, la XXVII Brigada no recibió presupuesto en 2024 y solo obtuvo 46 millones este año. La Policía, aunque ha aumentado el pie de fuerza, carece de la tecnología y la inteligencia necesarias para vigilar los más de 185 pasos ilegales que cruzan la frontera.

Paso fronterizo de Rumichaca, principal
Paso fronterizo de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador - crédito Reuters

“No tenemos las capacidades para ponerles control a los pasos ilegales”, reconoció un alto oficial, al señalar que ni siquiera hay cámaras de seguridad y que la comunidad teme colaborar por miedo a represalias.

El puente internacional de Rumichaca, principal paso formal entre Colombia y Ecuador, tampoco escapa al control de las mafias.

Investigaciones de las Fuerzas Militares señalan que el Tren de Aragua domina esta zona, manejando narcotráfico, extorsión, tráfico de migrantes y circulación de moneda falsa.

Policías colombianos han sido sobornados para alertar sobre operativos o facilitar el paso de cargamentos, lo que ha derivado en capturas e investigaciones internas.

En este mismo punto fronterizo opera la modalidad conocida como “el cambiazo”: cajas de ketaminas provenientes de Ecuador se intercambian por cocaína que ingresa a Colombia. Las ketaminas se destinan a la producción de drogas sintéticas en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.

La minería ilegal es otro de los motores del crimen. Guerrillas colombianas controlan yacimientos en Ecuador, generando daños ambientales y riesgo para las comunidades. Por cada kilo de oro que comercializan, obtienen hasta 100.000 dólares.

Integrantes de la Segunda Marquetalia
Integrantes de la Segunda Marquetalia en un campamento improvisado en la frontera sur de Colombia - crédito Europa Press

Comuneros del Sur y facciones de la Segunda Marquetalia han pactado con bandas ecuatorianas como los Choneros y los Lobos para repartirse las zonas de extracción, trasladando el oro en poleas aéreas a Colombia.

La presión sobre la población civil es constante. Los grupos armados imponen cobros ilegales de 200 pesos por litro de leche y 300 dólares a mineros ilegales por operar en bocaminas. Líderes comunitarios e indígenas son amenazados o asesinados si no acatan las reglas impuestas.

Temas Relacionados

Francisco BarbosaForntera con EcuadorGustavo PetroCrisis de seguridadExfiscalGrupos criminales fronteraColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados El Dorado Mañana: conozca los resultados del 9 de agosto

Este sábado se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Resultados El Dorado Mañana: conozca

Shakira agradeció con emotivo mensaje y dedicatoria a Chris Martin, de Coldplay, durante su concierto y levantó sospechas de un romance: “Gracias por tanto”

La cantante barranquillera y el líder de Coldplay protagonizaron un momento lleno de cariño y respeto durante el concierto en el que le dedicó un mensaje

Shakira agradeció con emotivo mensaje

Mafias manejan 586 km entre Colombia y Ecuador, pagan sueldos, cobran impuestos y burlan a la fuerza pública, según denuncia

Organizaciones ilegales han desplazado a las fuerzas estatales en la frontera colombo-ecuatoriana, estableciendo redes de sobornos, control de rutas y actividades ilícitas ante la falta de recursos y coordinación binacional

Mafias manejan 586 km entre

Así reaccionó el exboxeador colombiano Miguel “El Happy” Lora tras conocer la muerte del periodista Eugenio Baena Calvo

La muerte del comunicador conmocionó al deporte nacional, dejando un vacío en el periodismo y en quienes compartieron su pasión, como Miguel ‘Happy’ Lora, quien no pudo contener las lágrimas al conocer la noticia

Así reaccionó el exboxeador colombiano

Oposición venezolana también rechazó la creación de una zona económica binacional con Colombia: “Es un riesgo para la soberanía”

Dirigentes del Estado Táchira advierten sobre riesgos para la soberanía y la estabilidad regional ante la ausencia de información clara sobre el proyecto impulsado por el Gobiernos de Colombia y el régimen venezolano

Oposición venezolana también rechazó la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Shakira agradeció con emotivo mensaje

Shakira agradeció con emotivo mensaje y dedicatoria a Chris Martin, de Coldplay, durante su concierto y levantó sospechas de un romance: “Gracias por tanto”

Así fue como Pipe Bueno vivió el concierto con Maluma en México: compartió detalles de cómo fue su experiencia

Arcángel y su hijo revelan el significado de algunas palabras que usan en sus canciones más exitosas

Esta es la lujosa camioneta del reguetonero Blessd: es la única en Sudamérica y vale una millonada

Anuel AA hizo una visita sorpresa a Medellín durante la Feria de las Flores, junto a Blessd

Deportes

Así reaccionó el exboxeador colombiano

Así reaccionó el exboxeador colombiano Miguel “El Happy” Lora tras conocer la muerte del periodista Eugenio Baena Calvo

Luto en el periodismo deportivo colombiano: el cartagenero Eugenio Baena Calvo murió a los 71 años

Egan Bernal terminó en el top-10 de la clasificación general de la Vuelta a Burgos: Diego Pescador también se destacó

Dimayor confirmó el aplazamiento del clásico entre Santa Fe y Millonarios por los violentos incidentes en el concierto de Damas Gratis

Estas son las lesiones que sufrieron Andrés Llinás y Guillermo de Amores tras el partido de Millonarios ante Deportivo Cali