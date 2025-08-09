Colombia

Así fue el fuerte regaño de Petro a Alfredo Saade en pleno evento público por no oír sus órdenes: “Ponga atención”

El jefe de despacho estaba escribiendo en una libreta, mientras que el mandatario le encomendaba una labor importante

Luciano Niño

Luciano Niño

El jefe de Despacho, Alfredo
El jefe de Despacho, Alfredo Saade y Petro, protagonizaron un momento de tensión en un evento - crédito Santiago Saldarriaga/AP y Colprensa

El 8 de agosto de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró la entrega de 6.500 hectáreas de tierra en Tierralta, Córdoba, que hacen parte de la Reforma Agraria.

En su discurso, el jefe de Estado se refirió a la reducción de la pobreza en Colombia. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la pobreza monetaria en el país bajó a un 31,8%, el porcentaje más bajo reportado desde 2012.

“Bajamos el desempleo como nunca antes en la historia, bajamos la pobreza como nunca antes en la historia; yo me enorgullezco de eso y ojalá este año y el año entrante que queda podamos tener aún mejores resultados de los que ya hemos mostrado, y creo que sí”.

El presidente Petro detalló que el avance en los indicadores sociales se explica, en gran medida, por el incremento del salario mínimo y la mejora de las condiciones laborales. Desde su análisis, estas políticas permitieron que los ingresos reales de tres quintas partes de la población aumentaran de forma sustancial.

“Nosotros logramos, a través de la política salarial y el crecimiento del salario, hacer crecer los ingresos reales de tres quintas partes de la población”, reiteró. Este fenómeno, según él, se refleja en el crecimiento de los quintiles 2, 3 y 4, es decir, en los segmentos medios de la sociedad colombiana, que experimentaron una mejora tangible en su poder adquisitivo.

El jefe de despacho estaba
El jefe de despacho estaba escribiendo en una libreta mientras que el jefe de Estado le encomendaba una labor importante - crédito presidencia

El evento quedó marcado por el regaño del primer mandatario a Alfredo Saade, jefe de Despacho de la Presidencia, que estaba realizando varios apuntes en una libreta en vez de escuchar las indicaciones de Petro.

Durante su intervención, Petro encomendó publicar los resultados preliminares sobre el estado de la salud en la semana 30 del año. Al ver la actitud del funcionario dijo: “Con lo que he visto en salud en la semana 30, que lo vamos a publicar..., Saade, para que ponga atención, porque ya tendríamos un resultado preliminar sobre este año en lo que va de la mitad del año presente”.

Petro rechazó decisión de Estados Unidos de atacar a grupos delincuenciales

La orden permitiría operaciones militares
La orden permitiría operaciones militares sin autorización previa del Congreso estadounidense - crédito AmCham Colombia, REUTERS y Cancillería de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la medida del Gobierno de Donald Trump de ordenar al Pentágono operaciones militares para atacar a los grupos armados Segunda Marquetalia, ELN y Tren de Aragua.

Frente a la estrategia del mandatario estadounidense para combatir el crimen trasnacional en América Latina, Petro advirtió que podría abrir la puerta a operaciones militares estadounidenses en territorio colombiano.

“Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar capitán qué vamos a hacer porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo de las bombas y ahora va a venir él. Un problema de discusión nacional, no me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar que imponer”, señaló durante un evento de entrega de tierras en Córdoba.

Petro defendió la soberanía nacional y cuestionó la efectividad de medio siglo de lucha contra las drogas - crédito X

Para el mandatario colombiano, esta eventual intervención plantea un debate profundo sobre la soberanía y las lecciones que deja medio siglo de lucha contra las drogas en la región. “Eso no se puede imponer. Ya lo sabemos, llevamos 50 años en las mismas. 50 años de asesinados en América Latina. Toda una guerra que no puede ser”, recalcó.

Petro también lanzó críticas a la actual administración de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. “Miren esa paradoja, yo diría que Barranquilla está en un pleno proceso de empobrecimiento, pero para la prensa es la joya de la corona, porque la maneja un amigo de ellos, una familia, y mucha gente de Barranquilla se cree el cuento”.

