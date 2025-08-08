Colombia

Jennifer Pedraza y Daniel Quintero se ‘sacaron los trapitos al sol’ en redes sociales por disputa de isla Santa Rosa: “A engañar bobos”

La representante y el precandidato presidencial protagonizaron una fuerte discusión pública en la que se tildaron de “payaso” y “cobarde”, por representar bandos políticos diferentes

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Daniel Quintero se metió en la controversia entre Perú y Colombia y dijo que haría en caso de ser presidente - crédito @QuinteroCalle

Una serie de publicaciones cruzadas entre la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero reactivó las tensiones dentro del escenario político colombiano. La controversia surgió a raíz del conflicto diplomático que involucra a Colombia y Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa, pero rápidamente se transformó en un intercambio de acusaciones personales que captó la atención nacional en la red social X.

Todo comenzó con un video difundido por Daniel Quintero en su cuenta oficial, en el cual criticó abiertamente la posición del Gobierno peruano frente al litigio territorial. En su mensaje, aseguró: “Perú quiere quedarse con el Amazonas colombiano y han dicho que no van a dar un paso atrás. Pues yo menos”. Posteriormente, añadió que, en caso de ser elegido presidente, no permitiría la pérdida de territorio: “Y si Dios quiere y soy elegido presidente, no dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio”.

El exalcalde también apeló a la memoria histórica al referirse a eventos del siglo XX. Según él, “esta no es la primera vez que Perú intenta quedarse con pedazos de Colombia a principios del siglo pasado, tratando de quedarse no solo con el Putumayo, sino que además invadieron Leticia, esclavizaron colombianos, indígenas, con la ayuda de empresarios y por el gobierno peruano que como hoy se hizo el loco para dejar que esos empresarios se tomaran el terreno”.

Daniel Quintero criticó la postura de Perú frente a la isla Santa Rosa - crédito Alcaldía de Medellín

Quintero cerró su intervención con un respaldo explícito al presidente Gustavo Petro: “Bien por el presidente Petro, que le ha devuelto la dignidad a Colombia en sus relaciones internacionales. No se dejó de Trump y menos se va a dejar de Perú. Yo tampoco”.

La declaración provocó una inmediata respuesta por parte de la representante a la Cámara, que publicó un mensaje en tono crítico contra el exalcalde. “Este precandidato presidencial del Pacto no solo está imputado por corrupción, sino que, con la mayor frescura, llama a la guerra con un país hermano. Pisotean las banderas de la izquierda todo el tiempo…”, escribió Pedraza en X, en una publicación que generó amplia interacción.

Jennifer Pedraza rechazó las declaraciones de Daniel Quintero sobre Perú y lo acusó de usar un discurso que pone en riesgo la diplomacia - crédito @JenniferPedraz/X

Los aires calientes de la disputa hicieron que llegaran acusaciones contra Sergio Fajardo

Minutos después, Quintero respondió con una publicación en la misma red social, en la que cuestionó a Pedraza y mencionó directamente al excandidato presidencial Sergio Fajardo, con quien la representante está políticamente alineada.

Daniel Quintero mencionó el periodo en que Sergio Fajardo fue cuestionado por su gestión como gobernador de Antioquia, durante la emergencia de Hidroituango en 2018, cuando el colapso de un túnel de desviación del río Cauca provocó inundaciones, evacuaciones masivas y múltiples afectaciones.

“Cobarde sin futuro: Te tomaré en serio si redactas un trino igual contra tu jefe Fajardo que no sólo está imputado por corrupción sino que además fue condenado por Hidroituango (sic)”.

Daniel Quintero expresó su respaldo al presidente Petro y prometió que no cederá "ni un centímetro" del Amazonas colombiano - crédito @QuinteroCalle/X

Jennifer Pedraza, lejos de dar por terminado el cruce, arremetió nuevamente con otro mensaje: “A manejarle el Twitter a sus bodegueros, candidato imputado. Muy triste porque no le llega ni a los talones a Fajardo en las encuestas? Jaja A engañar bobos con sus fake news a otro lado, politiquero. Anhelo verlo pronto pagando por los delitos que se le imputan 🍿. Payaso (sic)”.

Además de sus palabras, compartió capturas de pantalla de titulares de medios de comunicación como este, Infobae Colombia, y otros portales, en los que se informa que Fajardo fue absuelto en todas las instancias judiciales por el caso Hidroituango; y así hizo lo posible por desmentir las acusaciones lanzadas por Quintero.

Jennifer Pedraza compartió noticias en las que se absuelve a Fajardo y acusó a Quintero de difundir información falsa - crédito @JenniferPedraz/X

La disputa generó reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron el tono de Pedraza por considerar que marcó distancia de discursos beligerantes. Otros defendieron a Quintero y lo aplaudieron por hablar abiertamente de soberanía territorial. También surgieron críticas hacia ambos por convertir un asunto diplomático en una pelea política personal.

