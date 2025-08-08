Hombre que mató a golpes a su pareja de 17 años fue capturado tras huir de la justicia por casi cinco años: así fue su detención

La comunidad exige justicia en todos los casos de violencia de género - crédito Ernesto Guzman Jr/EFE

El Departamento de Policía de Antioquia confirmó el jueves 7 de agosto de 2025 la captura de Isaías Suárez Narváez, conocido como alias Sebastián, que fue condenado por feminicidio agravado. El sujeto fue localizado en la zona urbana del municipio de El Bagre y detenido tras una extensa labor de búsqueda y seguimiento por parte de la Seccional de Investigación Criminal Sijín, que ejecutó la orden judicial pendiente desde hace años.

“Esta captura representa un avance concreto en la lucha contra la violencia de género y reafirma el compromiso institucional de proteger la vida e integridad de las mujeres, y contribuye a la reducción de delitos contra ellas en la jurisdicción del Bajo Cauca”, afirmó la Policía Nacional en un comunicado oficial que fue difundido durante la jornada del 6 de agosto de 2025 por los medios locales como Mi Oriente.

El mensaje oficial fue emitido tras la detención del señalado agresor, que permaneció prófugo de la justicia aproximadamente cinco años, tras golpear y estrangular a su pareja el 30 de noviembre de 2020, en un caso que causó una profunda indignación en esta región.

Así fue el caso que estremeció a El Bagre

El reporte indicó que la pareja se encontraba en el barrio Pensilvania, del municipio de Caucasia, cuando “Sebastián” asesinó a su compañera sentimental: una adolescente de 17 años al interior de la vivienda de la suegra de la víctima, donde el agresor la golpeó en repetidas oportunidades y la estranguló hasta ocasionarle la muerte.

El proceso judicial avanzó hasta que el Tribunal de la Sala de Decisión Penal de Medellín emitió una condena de 500 meses de prisión (41 años y medio) para el responsable. Esta sentencia, que ahora deberá cumplirse tras la captura, representa una de las penas más severas impuestas en la jurisdicción por delitos de feminicidio agravado ante la magnitud del delito y la determinación de las autoridades para garantizar que no quede impune.

Entre tanto, el comandante de la Policía en Antioquia, coronel Óscar Rico, resaltó la complejidad de la investigación y la persistencia de los equipos judiciales.

“Después de tres años de verificación, investigación y gracias a la recopilación de los elementos materiales probatorios, se logra expedir una orden de captura y también el proceso”, indicó la declaración citada por el diario El Tiempo, en la que se destacó el arduo trabajo de los investigadores, que durante años recopilaron pruebas y rastrearon al fugitivo hasta dar con su paradero.

Entre tanto, la Policía Nacional reiteró que no existe lugar seguro para aquellos que cometen crímenes atroces en contra de las mujeres en Antioquia. En su comunicado, la institución hizo un llamado explícito al respeto por la vida y la integridad de las mujeres del departamento, advirtiendo que la persecución de estos delitos continuará sin tregua.

La captura de Isaías Suárez Narváez, conocido como alias Sebastián, se convirtió en un mensaje contundente sobre la respuesta institucional a la demanda social de justicia frente a la violencia de género no solo en este sector, sino en todo el territorio nacional.

Así, la detención de Isaías Suárez Narváez en El Bagre cierra un ciclo de impunidad que se extendió por cinco años y activa la ejecución de una condena de 500 meses de prisión, dictada por el Tribunal de la Sala de Decisión Penal de Medellín, que se encargará de verificar el cumplimiento de la decisión judicial.

Entre tanto, los familiares de la víctima mortal de este brutal ataque exigen que el criminal no tenga ningún beneficio de rebaja de pena, teniendo en cuenta la gravedad del ataque cometido en contra de la menor de edad que falleció a manos de su pareja.