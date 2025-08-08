Colombia

Hallan cinco cuerpos en fosas cerca de Santa Bárbara, Antioquia: investigan nexos con grupo criminal

Autoridades investigan el hallazgo de cinco cadáveres en zonas suburbanas, mientras Medicina Legal trabaja en la identificación y esclarecimiento de las causas de muerte de las víctimas

Cinco cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos cercanos a Santa Bárbara, lo que ha generado preocupación y una investigación sobre posibles conexiones con disputas de grupos armados y actividades ilícitas en la región - crédito Álvaro Ballesteros/Archivo

La ubicación de cinco cuerpos en fosas cercanas a una zona conocida como Palestina, entre el área urbana y rural del municipio de Santa Bárbara, ha generado inquietud entre las autoridades del departamento de Antioquia.

Según reportes entregados por la Policía a Blu Radio, los restos habrían pertenecido a personas víctimas de homicidios ocurridos durante el 2022, en distintos puntos próximos entre sí.

La situación cobró notoriedad el jueves 7 de agosto, luego de varios días de operativos judiciales ejecutados por la Sijín, cuyos hallazgos concluyeron en el descubrimiento de las fosas en un sector caracterizado como suburbano, es decir, en el límite entre la ciudad y el campo, pero a poca distancia del casco urbano.

De acuerdo con lo informado por Caracol Radio, la labor investigativa requirió meses hasta permitir la ubicación exacta de las sepulturas.

Tras el descubrimiento de cinco cadáveres en áreas limítrofes entre lo urbano y rural, las autoridades solicitan a familiares de desaparecidos acercarse a Medicina Legal para facilitar la identificación y entrega de los restos - crédito Alcaldía de Santa Bárbara

El alcalde Jorge Mario Quintana, quien explicó que la identificación, el sexo, las edades y las causas de muerte todavía continúan bajo análisis técnico.

Todo lo relacionado con este hallazgo es materia de investigación y por el momento no se puede indicar el sexo, las identidades y mucho menos las edades, por lo que esa labor será de Medicina Legal, entidad que determinará las posibles causas de la muerte y entregará el reporte”, sostuvo el mandatario.

Sobre las hipótesis en curso, autoridades policiales consultadas en el departamento indicaron que no se descarta un vínculo con las disputas derivadas del microtráfico y actividades de grupos delincuenciales.

Sin embargo, el alcalde Quintana subrayó que estas apreciaciones se mantienen en el terreno de la suposición y requieren el respaldo de pruebas judiciales.

Nosotros tenemos los problemas que tiene la gran mayoría de los municipios en Antioquia y en el país de pronto del microtráfico, pero es aventurado y riesgoso decir que corresponda a ello. Hay unas investigaciones que se vienen adelantando en cada caso y mientras no puedan avanzar y mientras no sea información oficial, creería yo que no es pertinente afirmarlo”, afirmó Quintana.

El sector donde se realizaron los hallazgos no corresponde a un único sitio, sino a varias zonas próximas.

El descubrimiento de cinco cuerpos en zonas suburbanas expone la complejidad de las dinámicas criminales y la urgencia de esclarecer los factores que perpetúan la inseguridad en regiones en transformación social - crédito Colprensa

El alcalde precisó: “Este es un sector suburbano, entendiendo suburbano como un límite entre lo que es la parte urbana y el sector rural, pero relativamente muy cerca al sector urbano. No fue en un único sitio; digamos que el perímetro tampoco está muy alejado uno del otro, pero no fue en un sitio específico donde se hallaran los cinco cuerpos, pero es relativamente cerca al sector urbano”.

Las autoridades han hecho un llamado a la población para que las personas que tengan familiares reportados como desaparecidos en la zona se acerquen a la sede de Medicina Legal en Medellín.

El mandatario reiteró: “Las personas que consideren pertinente verificar si alguno de los cuerpos exhumados corresponde a un familiar desaparecido, decirles que pueden dirigirse a la sede principal de Medicina Legal, pues porque existen procedimientos técnicos que se iniciarán a fin de determinar con certeza a qué nombre, a qué persona corresponde los cuerpos hallados”.

La Policía informó que en el Suroeste de Antioquia operan por lo menos nueve grupos armados organizados, la mayoría de ellos asociados al microtráfico y, en buena parte de los casos, con nexos con el Clan del Golfo.

La localización de restos humanos en áreas próximas a Santa Bárbara plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para enfrentar la desaparición forzada y la fragmentación del control territorial - crédito Municipality of Neapoli-Sykies / AP Foto

Las pugnas recientes se vinculan a intentos de ciertos grupos por desvincularse de estructuras criminales con mayor poder en la región.

En cuanto a los procedimientos forenses, se espera que tras la identificación de los cadáveres sea posible entregar los restos a sus respectivos familiares. El alcalde resaltó: “Una vez sean identificados los cuerpos, podrán ser entregados a sus seres queridos para que les puedan dar sepultura y así se le haga el duelo a quien estuvo desaparecido”.

