Clínica Primavera, en Villavicencio, suspende el servicio de urgencias por millonaria deuda de Nueva EPS

La suspensión de la atención en urgencias y otras áreas responde a una deuda superior a 22.945 millones de pesos, situación que la clínica atribuye a la falta de pagos

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Daniel Esteban Reyes Espinosa

La institución de Villavicencio anunció
La institución de Villavicencio anunció la interrupción temporal de servicios esenciales tras meses de impagos, señalando que la falta de recursos ha puesto en riesgo la atención y la estabilidad del personal sanitario - crédito Héctor Alfonso Castilla Sabogal / Googlwe Maps

La Clínica Primavera, de Villavicencio, informó a sus usuarios la suspensión temporal de su Unidad de Urgencias y otros servicios, decisión que atribuye a la crisis financiera derivada de una deuda acumulada de más de 22.945 millones de pesos por parte de Nueva EPS.

Esta medida, que comenzó el 8 de agosto de 2025, ocurre tras meses de operar en condiciones financieras adversas, según comunicó la institución.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Clínica Primavera, la falta de pago reiterado por parte de Nueva EPS ha comprometido la estabilidad de los recursos y del personal sanitario, situación que ha forzado a la entidad a tomar esta determinación.

La clínica destacó que “durante los últimos meses, hemos prestado nuestros servicios con el mayor compromiso y sentido de responsabilidad, incluso, sin contar con los recursos necesarios para garantizar de manera sostenible la operación”.

La medida, vigente desde el
La medida, vigente desde el 8 de agosto de 2025, se tomó tras agotar intentos de diálogo y ante la imposibilidad de mantener condiciones seguras sin respaldo financiero suficiente - crédito Clínica Primavera

La institución señaló que, pese a múltiples requerimientos y llamados al diálogo, la situación de cartera vencida persiste.

“A pesar de los múltiples requerimientos formales y los llamados al diálogo, Nueva EPS mantiene una deuda superior a los $22.945 millones con nuestra institución, afectando directamente la capacidad de continuar prestando servicios esenciales a su población afiliada”, dice el documento.

En el texto, la Clínica Primavera lamentó los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar a los usuarios y precisó que la resolución se adoptó tras agotar todas las vías posibles de solución:

“Como institución prestadora, hemos agotado todas las vías posibles para evitar esta decisión. No obstante, sin el respaldo financiero mínimo, no es posible seguir garantizando condiciones seguras y dignas de atención”.

Comunicado oficial Clínica Primavera -
Comunicado oficial Clínica Primavera - crédito Clínica Primavera

Finalmente, la clínica reiteró su voluntad de normalizar los servicios en cuanto la situación financiera se regularice. “Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar de la comunidad y nuestra disposición a retomar de manera inmediata la prestación de los servicios una vez se resuelva la situación de pagos pendientes”, concluye el comunicado.

Los usuarios serán informados a través de los canales oficiales sobre cualquier novedad relacionada con la reapertura de los servicios suspendidos.

Superintendencia de Salud interviene Nueva EPS y suspende giro directo

La Superintendencia Nacional de Salud anunció la suspensión temporal del mecanismo de giro directo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud hacia Nueva EPS, con el fin de proteger a los usuarios y fortalecer la sostenibilidad financiera de la red asistencial.

Giovanny Rubiano García, superintendente nacional de Salud, explicó que los usuarios no deben saturar los servicios de urgencias para trámites que pueden resolverse en otros niveles de atención, siempre que la red prestadora funcione de manera eficiente.

La resolución notificada a la EPS establece una intervención administrativa con acompañamiento técnico y supervisión permanente en la sede principal de la entidad. Un equipo especializado supervisará los procesos operativos, en especial los pagos a proveedores y prestadores, para identificar y corregir deficiencias técnico-científicas, financieras y jurídicas en la operación.

La autoridad sanitaria implementó control
La autoridad sanitaria implementó control administrativo y técnico sobre la EPS, buscando proteger a los afiliados y garantizar la continuidad de pagos a hospitales y clínicas sin afectar la prestación de servicios médicos - crédito Nueva EPS

La Superintendencia aseguró que la medida no interrumpe la continuidad de los pagos ni afecta la prestación del servicio. Los desembolsos programados a hospitales, clínicas y centros de atención se mantendrán según lo previsto durante agosto. El monitoreo sobre el comportamiento financiero de la EPS se reforzará para evitar interrupciones en la red.

Con la suspensión, Nueva EPS asume la administración de pagos a su red de prestadores, bajo supervisión directa de la Superintendencia, que priorizará el saneamiento de las carteras más críticas.

Se dará prioridad al flujo de recursos hacia la red hospitalaria pública y complementaria, en coordinación con las entidades territoriales, para mejorar la capacidad operativa y el desempeño financiero de la red.

Además, se revisarán y depurarán cuentas por pagar, buscando preservar la sostenibilidad de los servicios, especialmente en zonas de difícil acceso.

