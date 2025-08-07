Petro respondió a Luis Carlos Vélez por disputa territorial con Perú: “Ocupan territorio que debe ser de Colombia”

Gustavo Petro respondió al periodista Luis Carlos Vélez tras sus comentarios sobre el conflicto territorial con Perú, defendiendo la soberanía colombiana sobre la isla Santa Rosa - crédito Presidencia - Facebook

La tensión diplomática entre Colombia y Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa, en el río Amazonas, escaló a un nuevo episodio luego de que el presidente Gustavo Petro respondiera directamente al periodista colombiano Luis Carlos Vélez, que hizo eco de los titulares de la prensa peruana que acusan al mandatario de generar conflictos para distraer la atención de los problemas internos de su Gobierno.

La controversia se reavivó después de que el Congreso de Perú aprobara el 12 de junio la creación del distrito de isla Santa Rosa, integrándola formalmente al departamento de Loreto y asignándole como alcalde a Jack Iván Yovera Peña. La decisión, tomada sin consulta con Colombia, encendió las alarmas diplomáticas en Bogotá.

El Gobierno colombiano reaccionó con firmeza, rechazando la decisión peruana por considerarla unilateral y contraria al espíritu del Tratado de Límites de 1922, cuya ejecución se consolidó en 1929 y que sigue siendo el principal instrumento bilateral sobre asuntos territoriales entre ambos países.

Colombia considera que la isla Santa Rosa no está incluida en los límites definidos en el Tratado de 1922, por lo que cualquier cambio en su administración debe ser revisado bilateralmente - crédito Saksay perú

Luis Carlos Vélez abordó esta situación durante su programa matutino transmitido en YouTube, haciendo énfasis en cómo la prensa peruana ha tratado el tema. El periodista se refirió particularmente al editorial del diario El Comercio, uno de los principales medios de Perú, el cual tituló su pieza como “El fabricante de conflictos”, en referencia directa a Gustavo Petro.

El medio citado señala en parte de su texto que: “Lo más preocupante no es solo la inexactitud de las acusaciones, sino el patrón de comportamiento que revela. Como se indicó en estas páginas hace algunos meses, Petro ha convertido la irresponsabilidad en su método de gobierno. Tras la humillación ante Trump, el desastroso Consejo de Ministros televisado que expuso las fracturas internas de su Gabinete y la cascada de renuncias ministeriales, el mandatario colombiano necesitaba urgentemente una cortina de humo”.

Con esto, el periodista dejó ver que esa es la percepción que existe fuera del país y, en particular, respaldó los argumentos que se exponen desde la prensa de la nación vecina.

El diario El Comercio de Perú publicó un editorial señalando que el presidente Petro estaría generando conflictos artificiales para enfrentar problemas internos - crédito @lcvelez/X

El señalamiento no pasó desapercibido para el mandatario colombiano, que utilizó su cuenta en X para responder de forma directa a los comentarios del periodista.

“Bravísimo como tantos como él, porque dijeron falsamente que entregaba territorio colombiano a Venezuela, y ahora que es en verdad: ocupan territorio que debe ser de Colombia, desde el gobierno del Perú, se alegran”, escribió el primer mandatario en la red social.

La respuesta del presidente fue interpretada como una defensa directa no solo ante Vélez, sino frente a sectores que, según su postura, buscan debilitar su autoridad cuestionando decisiones soberanas de su gobierno. Petro también aludió a los antecedentes de acusaciones sobre supuestas cesiones territoriales, las cuales desmintió en reiteradas ocasiones.

Petro responde en a declaraciones de Luis Carlos Vélez sobre conflicto Colombia-Perú - crédito @petrogustavo/X

La versión de Perú sobre la soberanía de la isla y su base legal en tratados históricos

Desde el Gobierno colombiano se ha reiterado que la isla Santa Rosa, al haber emergido después de 1929, no fue contemplada dentro de las delimitaciones del tratado firmado con Perú. Por lo tanto, cualquier acto administrativo sobre ese territorio, sin una revisión técnica y jurídica binacional, podría interpretarse como una transgresión a los acuerdos internacionales. La Cancillería ha manifestado su intención de activar los canales diplomáticos pertinentes para buscar una salida basada en el derecho internacional.

Frente a esta disputa, el canciller de Perú, Elmer Schialer, rechazó de manera categórica que exista un conflicto fronterizo con Colombia y sostuvo que la isla Santa Rosa de Loreto pertenece al territorio nacional del Perú.

“Perú no cederá ni un milímetro de su territorio”, declaró ante medios de comunicación. De acuerdo con su explicación, el distrito está ubicado en la isla Chinería, la cual fue adjudicada al Perú a través del Tratado Salomón-Lozano firmado en 1922.

El canciller peruano, Elmer Schialer, aseguró que no existe un diferendo con Colombia y afirmó que la isla forma parte del territorio peruano desde hace décadas - crédito Paolo Aguilar/EFE

A lo largo de los años, los cauces del río Amazonas variaron, aunque, según su interpretación, esto no altera la soberanía del Perú sobre la zona. Schialer indicó que el establecimiento del distrito tiene como objetivo asegurar el acceso a servicios esenciales para la población local, sin que ello implique una vulneración a los intereses de Colombia.

“Santa Rosa es peruana, así como Leticia es colombiana”, señaló el alto funcionario peruano, al reiterar que la ruta adecuada para tratar cualquier malentendido son los canales diplomáticos.