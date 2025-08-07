Colombia

Las imágenes inéditas de Pablo Escobar en el relato de su fotógrafo personal: así fue retratar al narcotraficante más famoso de Colombia

Desde la llegada de los primeros hipopótamos a la Hacienda Nápoles hasta escenas familiares y políticas, sus fotografías revelan una faceta desconocida del capo que marcó la historia del país

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Durante casi una década, Edgar
Durante casi una década, Edgar “El Chino” Jiménez capturó con su cámara los momentos más íntimos y sorprendentes de Pablo Escobar - crédito Archivo/Colprensa y @MásAlládelSilencio/YouTube

En una entrevista para el pódcast Más Allá del Silencio, Edgar “El Chino” Jiménez repasó las historias detrás de las imágenes que tomó al capo del Cartel de Medellín. Sus fotografías no solo muestran el ascenso y el poder de Escobar, también su faceta más familiar y, en ocasiones, sorprendentemente cotidiana.

Jiménez conoció a Escobar desde la adolescencia y, tras quince años sin contacto, volvió a reencontrarse con él en la Hacienda Nápoles. Fue allí donde inició su labor como fotógrafo personal, capturando tanto la expansión del zoológico privado del capo como los eventos políticos y sociales que organizaba.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los relatos más significativos es el de la fotografía que muestra a Escobar durmiendo en una cama sencilla, rodeado de su familia.

La foto más icónica es
La foto más icónica es la de Escobar durmiendo, tomada en 1980 durante una serenata familiar en su cumpleaños - crédito @MásAlládelSilencio/YouTube

Según Jiménez, la imagen fue tomada en 1980 durante una celebración: “Fuimos al segundo piso e irrumpimos en la habitación. La primera que entró fue Ligia, la cuñada; se sentó al borde de la cama y entré yo. Y tomé su foto, y también tres fotos más. Esta foto se ha convertido, quizá es la foto más icónica, más famosa de Pablo Escobar, indudablemente”.

Este registro, inusual por mostrar a un personaje del tamaño de Escobar en un momento íntimo y vulnerable, se convirtió en una de las postales más reconocidas de su vida.

El mito de la avioneta y el carro baleado

Varias imágenes alimentaron mitos, como
Varias imágenes alimentaron mitos, como la avioneta del supuesto primer cargamento de cocaína - crédito @MásAlládelSilencio/YouTube

Jiménez también se refirió a otras fotografías célebres, como la de la entrada de la Hacienda Nápoles con una avioneta en la parte superior. Esta imagen alimentó durante años la leyenda de que aquel avión había sido utilizado para el primer cargamento de cocaína del narcotraficante.

Sin embargo, el fotógrafo explica que aparentemente no fue así: “La leyenda de esa avioneta cuenta que fue la primera avioneta en la que él coronó cargamento. Sin embargo, esa versión pues yo no la puedo decir categóricamente. (…) Lo que sí puedo decir es que muchos allegados y conocidos de Pablo Escobar, desde siempre han negado esa versión”.

Otra foto famosa fue la
Otra foto famosa fue la de el carro baleado atribuido a Bonnie y Clyde - crédito @MásAlládelSilencio/YouTube

Algo similar ocurrió con la fotografía del carro antiguo lleno de impactos de bala, que se decía pertenecía a los famosos criminales estadounidenses Bonnie y Clyde. Según Jiménez, fue el mismo Escobar quien alimentó ese mito para darle un aire legendario a su zoológico privado.

El fotógrafo narra que el vehículo fue baleado por el propio capo y su grupo cercano, incluyendo a personajes como Popeye y Gustavo Gaviria, solo para crear esa historia.

Los hipopótamos de Escobar: un símbolo de poder

Jiménez también documentó la llegada
Jiménez también documentó la llegada de los primeros hipopótamos a Nápoles, que con el tiempo se convirtieron en una especie invasora problemática para Colombia - crédito @MásAlládelSilencio/YouTube

Una de las imágenes que más trascendencia histórica ha cobrado es la de los primeros hipopótamos que llegaron a la Hacienda Nápoles. Estos animales, Adán y Eva, marcaron el inicio de un fenómeno ecológico que hoy afecta a gran parte del Magdalena Medio.

Jiménez relató que Escobar lo contrató para documentar fotográficamente cada uno de los animales del zoológico privado, que llegó a albergar más de 2.000 ejemplares.

Al hablar de los hipopótamos, el fotógrafo destacó el impacto inesperado que tendrían décadas después: “¿Porque quién iba a pensar que esos dos hipopótamos, al cabo de más de 30 años, se iban a convertir en un problema mayúsculo para Colombia? (…) En este momento se considera que hay más de 200 hipopótamos diseminados en un área de un diámetro de 200 kilómetros”.

Estas fotografías, más allá de retratar la excentricidad del capo, se han convertido en piezas clave para comprender la relación de Escobar con la naturaleza y el legado problemático que dejó en el ecosistema colombiano.

Estas fotos son hoy un
Estas fotos son hoy un testimonio histórico que permite entender la dualidad entre el mito y la realidad de Pablo Escobar - crédito @MásAlládelSilencio/YouTube

Las fotos de Jiménez no solo documentan los excesos y la intimidad de Escobar, sino que también ofrecen una perspectiva única para entender cómo el narcotraficante construyó su imagen pública y privada. Desde su incursión en la política en 1982 hasta los momentos familiares con sus hijos Manuela y Juan Pablo, las imágenes muestran un contraste entre el mito y el hombre.

Para investigadores y periodistas, este archivo fotográfico es una fuente de memoria histórica que permite analizar el impacto cultural del narcotráfico en Colombia. Incluso, algunas de estas imágenes han sido sugeridas para exhibirse en museos dedicados a la memoria del conflicto y la violencia.

Temas Relacionados

Pablo EscobarEdgar “El Chino” JiménezFotógrafo de Pablo EscobarFotos de Pablo EscobarHacienda NápolesHipopótamos de Pablo EscobarCartel de MedellínNarcotráfico en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Katherine Miranda y Antonio Sanguino se lanzaron dardos sobre presuntas presiones para salir a marchar: “Vergonzosa doble moral”

La representante acusó al ministro de Trabajo de tener una actitud incoherente; sin embargo, el alto funcionario respondió con fuertes críticas sobre su historial política entre la derecha y la izquierda

Katherine Miranda y Antonio Sanguino

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que pensó que habían matado a este jugador cuando asesinaron a Andrés Escobar

El excapitán de la selección Colombia recordó como recibió la noticia sobre el fallecimiento del defensor antioqueño

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que

El Athletico Paranaense, con dos colombianos en sus filas, eliminó a San Pablo, rival de Nacional en Libertadores, de la Copa de Brasil

Kevin Viveros y Syeven Mendoza fueron titulares en el Furacao en el duelo de vuelta de los octavos de final del certamen nacional en el vecino país

El Athletico Paranaense, con dos

Abelardo de la Espriella señaló a Barbosa de haber dejado lista la acusación contra Álvaro Uribe: “Ahora sale a darse golpes de pecho”

El expresidente fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal

Abelardo de la Espriella señaló

El IDU deberá compensar a propietarios de un predio de la avenida Boyacá por indemnización insuficiente al momento de expropiar

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca identificó errores en la oferta de compra, ordenando una nueva valoración que contemple daños

El IDU deberá compensar a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

Ministro de Defensa confirmó que uniformados secuestrados por el ELN estarían en Venezuela

Ministerio de Defensa entregó balance de seguridad y lanzó contundente mensaje: “Emplearemos toda la fuerza legítima del Estado”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió a Deisy al revelarle su deseo de compartir con ella en un espacio más íntimo

“Estuve muerto 25 minutos”: DJ Exotic reveló detalles del atentado que casi le cuesta la vida

Sebastián Caicedo se fue contra Petro: “Tremendo logro del gobierno del cambio, ¿Qué hizo en Manta?”

El Charrito Negro no pudo ocultar su reacción con ‘Pre-pago’, canción de un creador de contenido: “Le sangraron los oídos”

‘Desafío Siglo XXI’: Campanita lanzó atrevido piropo para uno de los participantes del ‘reality’ tras su sensual baile

Deportes

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que pensó que habían matado a este jugador cuando asesinaron a Andrés Escobar

El Athletico Paranaense, con dos colombianos en sus filas, eliminó a San Pablo, rival de Nacional en Libertadores, de la Copa de Brasil

Carlos Fernando Galán quiere a la selección Colombia en el nuevo El Campín y le recuerdan la respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol

Independiente Santa Fe dio a conocer los precios de la boletería para el clásico con Millonarios: habrá doblete Cardenal

Técnico de Millonarios tiene ultimátum para que el equipo despegue en la Liga BetPlay: esta es la fecha límite