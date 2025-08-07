Las imágenes inéditas de Pablo Escobar en el relato de su fotógrafo personal: así fue retratar al narcotraficante más famoso de Colombia

Durante casi una década, Edgar “El Chino” Jiménez capturó con su cámara los momentos más íntimos y sorprendentes de Pablo Escobar - crédito Archivo/Colprensa y @MásAlládelSilencio/YouTube

En una entrevista para el pódcast Más Allá del Silencio, Edgar “El Chino” Jiménez repasó las historias detrás de las imágenes que tomó al capo del Cartel de Medellín. Sus fotografías no solo muestran el ascenso y el poder de Escobar, también su faceta más familiar y, en ocasiones, sorprendentemente cotidiana.

Jiménez conoció a Escobar desde la adolescencia y, tras quince años sin contacto, volvió a reencontrarse con él en la Hacienda Nápoles. Fue allí donde inició su labor como fotógrafo personal, capturando tanto la expansión del zoológico privado del capo como los eventos políticos y sociales que organizaba.

Uno de los relatos más significativos es el de la fotografía que muestra a Escobar durmiendo en una cama sencilla, rodeado de su familia.

La foto más icónica es la de Escobar durmiendo, tomada en 1980 durante una serenata familiar en su cumpleaños - crédito @MásAlládelSilencio/YouTube

Según Jiménez, la imagen fue tomada en 1980 durante una celebración: “Fuimos al segundo piso e irrumpimos en la habitación. La primera que entró fue Ligia, la cuñada; se sentó al borde de la cama y entré yo. Y tomé su foto, y también tres fotos más. Esta foto se ha convertido, quizá es la foto más icónica, más famosa de Pablo Escobar, indudablemente”.

Este registro, inusual por mostrar a un personaje del tamaño de Escobar en un momento íntimo y vulnerable, se convirtió en una de las postales más reconocidas de su vida.

El mito de la avioneta y el carro baleado

Varias imágenes alimentaron mitos, como la avioneta del supuesto primer cargamento de cocaína - crédito @MásAlládelSilencio/YouTube

Jiménez también se refirió a otras fotografías célebres, como la de la entrada de la Hacienda Nápoles con una avioneta en la parte superior. Esta imagen alimentó durante años la leyenda de que aquel avión había sido utilizado para el primer cargamento de cocaína del narcotraficante.

Sin embargo, el fotógrafo explica que aparentemente no fue así: “La leyenda de esa avioneta cuenta que fue la primera avioneta en la que él coronó cargamento. Sin embargo, esa versión pues yo no la puedo decir categóricamente. (…) Lo que sí puedo decir es que muchos allegados y conocidos de Pablo Escobar, desde siempre han negado esa versión”.

Otra foto famosa fue la de el carro baleado atribuido a Bonnie y Clyde - crédito @MásAlládelSilencio/YouTube

Algo similar ocurrió con la fotografía del carro antiguo lleno de impactos de bala, que se decía pertenecía a los famosos criminales estadounidenses Bonnie y Clyde. Según Jiménez, fue el mismo Escobar quien alimentó ese mito para darle un aire legendario a su zoológico privado.

El fotógrafo narra que el vehículo fue baleado por el propio capo y su grupo cercano, incluyendo a personajes como Popeye y Gustavo Gaviria, solo para crear esa historia.

Los hipopótamos de Escobar: un símbolo de poder

Jiménez también documentó la llegada de los primeros hipopótamos a Nápoles, que con el tiempo se convirtieron en una especie invasora problemática para Colombia - crédito @MásAlládelSilencio/YouTube

Una de las imágenes que más trascendencia histórica ha cobrado es la de los primeros hipopótamos que llegaron a la Hacienda Nápoles. Estos animales, Adán y Eva, marcaron el inicio de un fenómeno ecológico que hoy afecta a gran parte del Magdalena Medio.

Jiménez relató que Escobar lo contrató para documentar fotográficamente cada uno de los animales del zoológico privado, que llegó a albergar más de 2.000 ejemplares.

Al hablar de los hipopótamos, el fotógrafo destacó el impacto inesperado que tendrían décadas después: “¿Porque quién iba a pensar que esos dos hipopótamos, al cabo de más de 30 años, se iban a convertir en un problema mayúsculo para Colombia? (…) En este momento se considera que hay más de 200 hipopótamos diseminados en un área de un diámetro de 200 kilómetros”.

Estas fotografías, más allá de retratar la excentricidad del capo, se han convertido en piezas clave para comprender la relación de Escobar con la naturaleza y el legado problemático que dejó en el ecosistema colombiano.

Estas fotos son hoy un testimonio histórico que permite entender la dualidad entre el mito y la realidad de Pablo Escobar - crédito @MásAlládelSilencio/YouTube

Las fotos de Jiménez no solo documentan los excesos y la intimidad de Escobar, sino que también ofrecen una perspectiva única para entender cómo el narcotraficante construyó su imagen pública y privada. Desde su incursión en la política en 1982 hasta los momentos familiares con sus hijos Manuela y Juan Pablo, las imágenes muestran un contraste entre el mito y el hombre.

Para investigadores y periodistas, este archivo fotográfico es una fuente de memoria histórica que permite analizar el impacto cultural del narcotráfico en Colombia. Incluso, algunas de estas imágenes han sido sugeridas para exhibirse en museos dedicados a la memoria del conflicto y la violencia.