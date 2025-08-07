Iván Cepeda denunció amenazas de muerte tras el fallo que condenó a Álvaro Uribe a 12 años de prisión: “Se han vuelto casi que cotidianas”

Iván Cepeda ha sido uno de los más fuertes opositores del expresidente Álvaro Uribe, condenado -según la justicia- por trata de manipular testigos en su contra - crédito Luisa González/REUTERS

El senador Iván Cepeda Castro, uno de los protagonistas en el proceso judicial contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, reveló el incremento de amenazas tras la decisión judicial que condenó, en primera instancia, al ex jefe de Estado a 12 años de prisión: al ser encontrado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, por parte de la jueza penal 44 de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.

Cepeda, de 62 años y que hace parte de la coalición oficialista, la del Pacto Histórico, ha sido blanco de intensas críticas por parte de Uribe y su familia desde el inicio del proceso. El propio hijo del exmandatario, Tomás Uribe Moreno, lo exhortó en un mensaje reciente en redes sociales a “entregarse” a las autoridades estadounidenses.

Cepeda ha denunciado que estas declaraciones forman parte de una estrategia mayor de presión contra él y contra la justicia colombiana. “Desde el día en que se produjo la decisión de la señora jueza Heredia, (las amenazas) se han vuelto casi que cotidianas”, afirmó Cepeda según extractos publicados por la Agencia Francesa de Prensa (AFP), y que fueron replicados por los principales medios de comunicación en Colombia, entre ellos Infobae.

El senador Iván Cepeda dijo que su intención no era que el expresidente Álvaro Uribe estuviera preso, sino que se conociera la verdad - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

Durante la entrevista con el citado medio de comunicación, Cepeda expresó que la condena judicial que enfrenta Uribe abre una “caja de Pandora” para otras investigaciones relacionadas con presuntas alianzas entre el exmandatario, grupos paramilitares y narcotraficantes. “A Uribe le iba a llegar tarde o temprano la justicia, porque son tantos los hechos, tantas las víctimas, tanta la ignominia”, declaró el congresista, declarado víctima en el caso.

A pesar de que Uribe ha apelado la condena en su contra, en un proceso que definirá el Tribunal Superior de Bogotá, Cepeda aseguró que mantiene la confianza en la etapa final de este litigio, que se ha extendido por 13 años y ha estado marcado por numerosas idas y vueltas. Y fue más allá: responsabilizó al expresidente de liderar campañas de “difamación” en su contra y en contra de las instituciones judiciales, con “apoyo de Estados Unidos”.

Cepeda insistió en el “cabildeo infame” en EE. UU. para torcer, según él, juicio contra Uribe

El senador denunció ante la AFP que la familia Uribe ha puesto en marcha “un cabildeo en Estados Unidos”, el cual involucra a congresistas del Partido Republicano y autoridades vinculadas al gobierno de Donald Trump. Según dijo, este cabildeo busca influir en la percepción internacional del caso y favorecer la posición del exmandatario; y puso de parangón el apoyo del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, que expresó su apoyo a Uribe.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, fue señalado por Iván Cepeda de apoyar el 'cabildeo' en territorio norteamericano en favor de Álvaro Uribe - crédito AP

La condena contra el exmandatario de los colombianos coincide, en cierto modo, con la campaña anticipada para las elecciones presidenciales de 2026, en la que abundan las precandidaturas; no solo de la izquierda, sino también de otras colectividades y, en ese asunto, Cepeda reconoció que copartidarios le han solicitado ser candidato presidencial. “Me lo han propuesto, pero lo estoy analizando con mucha serenidad”, expresó el congresista.

Respecto a su rol frente a Uribe durante el proceso, Cepeda comentó la percepción que existe sobre su contradictor. “Hay que quitarle ese halo de semidiós (...), pues estás ante un ser humano que tiene inmensos temores", señaló el parlamentario oficialista, que añadió que su propósito nunca fue que el exmandatario fuera a prisión, sino que primara la verdad y la reparación de las víctimas del paramilitarismo, pues insiste en los vínculos que tiene.

Y dijo su intención de que se cree una justicia especial orientada al esclarecimiento histórico de esos vínculos. “La cárcel no ha sido el propósito esencial” de su denuncia, reiteró Cepeda, en la génesis de un proceso judicial que se remonta a 2014, cuando él -como representante a la Cámara- organizó un debate parlamentario para exponer testimonios de exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que implicaban a Uribe.