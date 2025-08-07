Colombia

Fedepapa advirtió que retomará protestas si Gobierno incumple compromisos para superar crisis del sector papero

El gremio dio un plazo de ocho días al Gobierno nacional para que cumpla con las medidas pactadas y advierte que retomará las protestas si no hay soluciones concretas para la crisis del sector papero

Santiago Cifuentes Quintero

Productores de papa de Santander
Productores de papa de Santander y Norte de Santander levantaron temporalmente los bloqueos tras acordar con el Ministerio de Agricultura la compra pública directa del tubérculo - crédito Gobernación de Boyacá

Tras varios días de movilizaciones y bloqueos, los productores de papa de Santander y Norte de Santander decidieron levantar la protesta y dar un voto de confianza al Gobierno nacional, con la esperanza de que se cumplan los compromisos pactados para superar la crisis que atraviesa el sector.

Sin embargo, la advertencia es clara: “Si no hay soluciones reales, nos tocará unirnos otra vez y protestar con más fuerza”, afirmó Fausto Carvajal, dirigente de Fedepapa y representante de estos departamentos, en declaraciones a Blu Radio.

La crisis del sector papero en Colombia se ha profundizado en las últimas semanas a raíz de una abrupta caída en el precio del tubérculo, que ha afectado gravemente la economía de pequeños y medianos productores, poniendo en riesgo la subsistencia de cerca de 90.000 familias dedicadas al cultivo.

Según Fedepapa, en Boyacá las pérdidas han alcanzado hasta 15 millones de pesos por hectárea cultivada, con un 80% de afectación en los cultivos, cifras que reflejan la magnitud del problema y que motivaron el estallido de protestas y bloqueos en distintas regiones productoras.

El origen de esta crisis se relaciona con una sobreproducción generada el 2024, cuando los elevados precios incentivaron a los agricultores a aumentar la siembra.

Según El Espectador, esto saturó el mercado y llevó a un desplome en los ingresos, afectando la rentabilidad y la sostenibilidad del cultivo.

El sector papero colombiano enfrenta
El sector papero colombiano enfrenta una profunda crisis por la sobreproducción, la competencia desleal y la caída abrupta del precio del tubérculo, afectando a pequeños y medianos productores - crédito El Español

Además, la competencia externa, tanto legal como ilegal, ha agravado la situación.

Papa importada desde Ecuador, Nueva Zelanda y Bélgica ha ingresado al país en grandes volúmenes, en muchos casos mediante contrabando, lo que ha generado una competencia desleal que los productores exigen sea controlada con mayor rigor.

Frente a esta emergencia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezado por la ministra Martha Carvajalino, diseñó un paquete de medidas para apoyar al sector.

Entre ellas se destaca un programa de compra pública directa de excedentes estacionales, que destinará cerca de 20.000 millones de pesos para adquirir papa a los agricultores, con el fin de aliviar la sobreoferta y estabilizar los precios.

Esta estrategia, que ya se aplicaba en el sector lechero, busca garantizar un precio justo para los productores y evitar que la caída del valor del tubérculo derive en pérdidas irreparables para pequeños y medianos agricultores.

Adicionalmente, el Gobierno ha puesto en marcha un esquema de financiamiento con tasa subsidiada, junto con una línea de reactivación y medidas para la normalización de cartera.

Las pérdidas en Boyacá alcanzan
Las pérdidas en Boyacá alcanzan hasta $15 millones por hectárea, con un 80% de los cultivos afectados, según Fedepapa, lo que pone en riesgo la economía de miles de familias - crédito @Gehercol / X

Estas acciones, respaldadas por Finagro y el Banco Agrario, cuentan con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos.

El Banco Agrario y el Fondo para el Acceso a Insumos Agropecuarios (ARR) también facilitarán condiciones favorables para el pago de deudas y ofrecerán opciones de sobre financiamiento, con el objetivo de brindar un alivio financiero que permita la continuidad de los cultivos y la estabilidad de los agricultores.

En materia de comercialización, el Gobierno anunció reuniones con actores clave de la industria, en particular con las plazas de abastecimiento centrales, para definir acciones que fortalezcan la cadena productiva y protejan a los productores nacionales frente a la competencia extranjera.

Para asegurar el cumplimiento de los compromisos, el 15 de agosto se llevará a cabo una reunión con el Consejo Nacional Ampliado de la Papa, instancia encargada de supervisar la implementación sistemática de las medidas acordadas.

En este proceso, el Ministerio Público ha asumido un rol de garante, junto con los gobiernos nacionales y departamentales.

La ministra de Agricultura, Martha
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció un paquete de medidas con financiamiento, compra directa y control a la importación para enfrentar la crisis papera - crédito @MinAgricultura/X

A pesar del levantamiento de los bloqueos en Santander y Norte de Santander, las movilizaciones persisten en otras regiones, y los diálogos con sectores como el minero y los parameros se retomarán en Paipa próximamente, según informó el Gobierno.

La ministra Carvajalino hizo un llamado especial a los consumidores para que prefieran la papa nacional, enfatizando que este gesto es fundamental para apoyar a los productores en medio de la crisis.

