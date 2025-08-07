Colombia

Ataque con explosivos en zonal rural de Timba, Valle del Cauca, dejó un soldado herido y tres capturados

El atentado fue perpetrado con una volqueta modificada, desde la cual se lanzaron varios cilindros explosivos al paso de una patrulla del Ejército que realizaba control territorial. El hecho fue atribuido a las disidencias de las Farc

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Un soldado del Ejército Nacional
Un soldado del Ejército Nacional resultó herido tras un ataque con explosivos ocurrido en la mañana del jueves 7 de agosto en zona rural del corregimiento de Timba, en Jamundí, Valle del Cauca - crédito redes sociales

Un nuevo atentado contra la fuerza pública se registró en la mañana del jueves 7 de agosto en la zona rural del corregimiento de Timba, en jurisdicción del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Uniformados del Ejército Nacional fueron atacados con explosivos lanzados desde una volqueta modificada, en un hecho atribuido a las disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez.

De acuerdo con el reporte entregado por fuentes militares, los hechos ocurrieron mientras una patrulla del Ejército adelantaba labores de patrullaje y control territorial en un sector que ha sido escenario de constantes acciones armadas por parte de grupos ilegales. Los uniformados transitaban por una vía terciaria cuando, al paso de la tropa, fueron activados varios cilindros explosivos instalados en un vehículo de carga pesada que, según versiones oficiales, había sido acondicionado previamente para ejecutar el ataque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Uno de los soldados resultó herido producto de las esquirlas generadas por la explosión, por lo que fue evacuado del lugar por sus compañeros y trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica, luego las autoridades indicaron que su condición es estable.

La volqueta utilizada en el ataque habría sido robada días antes por integrantes de la estructura Jaime Martínez, según información recopilada por los organismos de inteligencia. Tras ser hurtado, el vehículo fue modificado internamente para albergar artefactos explosivos improvisados, entre ellos cilindros que contenían cargas de alto poder.

El objetivo habría sido emboscar a las unidades militares que se movilizan constantemente por el área, con el fin de evitar que continúen las operaciones en su contra.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcAtentado contra soldadosEjército NacionalCorregimiento de TimbaMunicipio de JamundíValle del CaucaFrente Jaime MartínezAtentadoExplosivosColombia-Noticias

Más Noticias

Ecopetrol anuncia su mayor producción de petróleo en una década, en plena presión por la transición energética

El máximo responsable de la compañía estatal destaca el crecimiento interno. El país observa con interés el efecto de este logro en la economía y la inversión pública

Ecopetrol anuncia su mayor producción

Así despidió la salsa colombiana a Eddie Palmieri, emblemático pianista y compositor pionero del género

El artista puertorriqueño, ganador del Grammy y responsable de impulsar la aparición de la salsa y el latin jazz, falleció el miércoles 6 de agosto de 2025 a los 88 años

Así despidió la salsa colombiana

Daniel Briceño se despachó contra Antonio Sanguino por investigaciones a empresarios que apoyan a Álvaro Uribe: “Ministro de icopor”

El concejal de Bogotá, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, cuestionó la gestión del Ministerio del Trabajo y lanzó fuertes señalamientos en contra del jefe de la cartera

Daniel Briceño se despachó contra

Así afectarán a Colombia los aranceles de Donald Trump que empiezan a regir este 7 de agosto en todo el mundo

La iniciativa podría reducir el acceso a mercados, incrementando el desempleo con impactos negativos en los ingresos y el crecimiento económico

Así afectarán a Colombia los

La Dimayor violó norma de la FIFA y dio un duro golpe al América para la Copa Sudamericana y Liga BetPlay: esto pasó

El equipo de Diego Raimondi sufrió un problema enorme en su preparación para el compromiso ante Fluminense, debido a un anuncio de la entidad que rige el fútbol colombiano

La Dimayor violó norma de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El calvario de la familia

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Así despidió la salsa colombiana

Así despidió la salsa colombiana a Eddie Palmieri, emblemático pianista y compositor pionero del género

Graciosa reacción de Vicky Berrio al confesar que Luisa Fernanda W empezó a seguirla: “¿Ahora yo qué ropa me voy a poner?"

La ‘Negra Candela’ reveló nuevos detalles de la salida de Antonio Casale de la radio colombiana: decisión lo tomó por sorpresa

Hijo de Melissa Gate sorprendió en redes sociales con una lujosa adquisición: “El flow no se improvisa”

Golán, la película grabada en Colombia que habla de “lo difícil que es rebelarse contra lo que más amamos”

Deportes

La Dimayor violó norma de

La Dimayor violó norma de la FIFA y dio un duro golpe al América para la Copa Sudamericana y Liga BetPlay: esto pasó

Periodista reveló que los conciertos de Damas Gratis en Argentina cuentan con la misma seguridad de un partido de Boca vs. River, con fuerzas especiales

Se frenaría la construcción del nuevo estadio El Campín: radicaron acción popular, porque “a Bogotá la están tumbando”

Linda Caicedo publicó inspirador mensaje tras la derrota de Colombia ante Brasil en la final de la Copa América Femenina

Secretaría de Movilidad de Bogotá no permitirá la llegada de la última etapa de la Vuelta a Colombia: esta es la razón