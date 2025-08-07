Ataque con explosivos en zonal rural de Timba, Valle del Cauca, dejó un soldado herido y tres capturados

Un soldado del Ejército Nacional resultó herido tras un ataque con explosivos ocurrido en la mañana del jueves 7 de agosto en zona rural del corregimiento de Timba, en Jamundí, Valle del Cauca - crédito redes sociales

Un nuevo atentado contra la fuerza pública se registró en la mañana del jueves 7 de agosto en la zona rural del corregimiento de Timba, en jurisdicción del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Uniformados del Ejército Nacional fueron atacados con explosivos lanzados desde una volqueta modificada, en un hecho atribuido a las disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez.

De acuerdo con el reporte entregado por fuentes militares, los hechos ocurrieron mientras una patrulla del Ejército adelantaba labores de patrullaje y control territorial en un sector que ha sido escenario de constantes acciones armadas por parte de grupos ilegales. Los uniformados transitaban por una vía terciaria cuando, al paso de la tropa, fueron activados varios cilindros explosivos instalados en un vehículo de carga pesada que, según versiones oficiales, había sido acondicionado previamente para ejecutar el ataque.

Uno de los soldados resultó herido producto de las esquirlas generadas por la explosión, por lo que fue evacuado del lugar por sus compañeros y trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica, luego las autoridades indicaron que su condición es estable.

La volqueta utilizada en el ataque habría sido robada días antes por integrantes de la estructura Jaime Martínez, según información recopilada por los organismos de inteligencia. Tras ser hurtado, el vehículo fue modificado internamente para albergar artefactos explosivos improvisados, entre ellos cilindros que contenían cargas de alto poder.

El objetivo habría sido emboscar a las unidades militares que se movilizan constantemente por el área, con el fin de evitar que continúen las operaciones en su contra.

