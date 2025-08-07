Colombia

Así despidió la salsa colombiana a Eddie Palmieri, emblemático pianista y compositor pionero del género

El artista puertorriqueño, ganador del Grammy y responsable de impulsar la aparición de la salsa y el latin jazz, falleció el miércoles 6 de agosto de 2025 a los 88 años

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Eddie Palmieri,l referente de la salsa y el latin jazz, falleció a los 88 años el pasado 6 de agosto - crédito Seth Wenig/AP

El mundo de la música latina despidió el miércoles 6 de agosto de 2025 a Eddie Palmieri: pianista, compositor y arreglista que impulsó la aparición de la salsa y el latin jazz desde los años 60, codeándose con varias de las principales figuras de ambos géneros en una carrera que le llevó a ser reconocido tres veces con el premio Grammy.

El puertorriqueño falleció a los 88 años, producto de un infarto. Ya a principios de 2025 el artista había expresado que, debido a problemas de salud, no podría asistir a un concierto homenaje que se organizó en su Puerto Rico natal por parte de su orquesta; sin embargo, a través de un comunicado, Palmieri animó al público a asistir, asegurando que su orquesta tocaría como si fuera su “última voluntad”.

Desde que se conoció la noticia, distintos exponentes de la salsa y la música latina se sumaron a las condolencias por su partida, reconociendo su impacto e influencia en la aparición y desarrollo del primer estilo de origen latinoamericano que tuvo un amplio impacto en los Estados Unidos.

A lo largo de su carreram Eddie Palmieri fue reconocido con tres premios Grammy, de los cuales uno fue por una colaboración con Tito Puente - crédito Alonso Cupul/EFE

Figuras como Willie Colón, Victor Manuelle, Marc Anthony, Bobby Cruz y hasta Bad Bunny se pronunciaron lamentando la partida del pianista a través de sus redes sociales.

Así lamentaron en Colombia la muerte de Eddie Palmieri

El país, que acogió la salsa con los brazos abiertos durante los años 70, no fue la excepción, y distintos exponentes y figuras ligadas al género se manifestaron por el fallecimiento de Palmieri, al compartir el impacto que tuvo su técnica y su discografía en el desarrollo de la salsa y en su popularización.

Artistas, figuras y fanáticos de la salsa en el país lamentaron la muerte de "El Rompleteclas" - crédito redes sociales

Entre los primeros en pronunciarse se encontró a Grupo Niche, que en sus historias de Instagram compartió un sencillo mensaje acompañado de una fotografía del que fuese conocido como ‘El Rompeteclas’. “Lamentamos la partida del maestro Eddie Palmieri. Que su legado musical perdure siempre”, escribió la agrupación.

Por su parte, la cuenta oficial de Guayacán Orquesta se expresó con sencillez, escribiendo en su publicación instantánea, “Descansa en paz maestro”, indicó la orquesta.

Artistas, figuras y fanáticos de la salsa en el país lamentaron la muerte de "El Rompleteclas" - crédito redes sociales

Otro de los grupos clave de la salsa colombiana, Fruko y sus Tesos, se pronunció de manera afectuosa en sus plataformas. “Hoy la salsa está de luto, se nos ha ido un extraordinario líder, el maestro Eddie Palmieri. Se fue a hacer parte de la gran orquesta celestial. Te recordamos con mucho cariño y admiración por siempre. ¡Vuela alto maestro!”, se leyó la cuenta oficial de Instagram de la agrupación.

Artistas, figuras y fanáticos de la salsa en el país lamentaron la muerte de "El Rompleteclas" - crédito redes sociales

Por su parte, la orquesta bogotana La-33 lamentó el fallecimiento de “El sol de la música latina” y dejó ver el legado de su obra.

"Con tu genialidad aprendimos, bailamos, gozamos, reímos y lloramos. Nos queda tu música, tu legado, tu Perfecta (en referencia a la banda con la que grabó su primer éxito, Muñeca). Seguiremos adelante sin ti Eddie Palmieri, sin tus magistrales solos y sin tu magia. Por siempre te llevaremos en nuestros corazones y partituras", compartió a sus seguidores el grupo capitalino.

Artistas, figuras y fanáticos de la salsa en el país lamentaron la muerte de "El Rompleteclas" - crédito redes sociales

En la misma línea se pronunció el sello Discos Fuentes, responsable de impulsar la salsa y otros ritmos tropicales en Colombia y en el exterior. “Desde las calles de Nueva York hasta los escenarios del mundo, su música rompió esquemas, unió culturas y marcó generaciones. Su legado no se detiene: seguirá sonando en cada descarga, en cada clave y en cada corazón que baile y que escuche con el alma”, escribieron en sus cuentas oficiales, al lamentar la partida de Palmieri.

Artistas, figuras y fanáticos de la salsa en el país lamentaron la muerte de "El Rompleteclas" - crédito redes sociales

Otra que se pronunció por el fallecimiento del pianista fue Martha Isabel Bolaños. Aunque más conocida por su faceta como actriz, la vallecaucana nunca ha ocultado su amor por la salsa, al punto que en los últimos años desarrolló una faceta como DJ especializada en este género con la que se ha presentado en distintos espacios.

En sus historias de Instagram, junto a una foto del artista, escribió: “Feliz regreso a la fuente Maestro Palmeri. Y gracias”.

Artistas, figuras y fanáticos de la salsa en el país lamentaron la muerte de "El Rompleteclas" - crédito redes sociales

