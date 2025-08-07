Colombia

Alcalde Galán confirma la muerte de una persona tras disturbios en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena

El mandatario local convocó una reunión urgente con autoridades y organizadores del evento para esclarecer lo ocurrido e identificar responsables.

Por Dahana Ospina

Galán enfatizó que "los hechos
Galán enfatizó que "los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables". - crédito Montaje Infobae

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la muerte de una persona a las afueras del Movistar Arena, tras los disturbios registrados antes del concierto de la banda argentina Damas Gratis en Bogotá.

El hecho, ocurrido la noche del 6 de agosto, encendió las alertas sobre la seguridad en eventos masivos en la ciudad y motivó la convocatoria urgente de una reunión entre las autoridades locales, la organización del espectáculo y la administración del recinto.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, señaló Galán en su cuenta oficial de X. El mandatario distrital expresó su rechazo absoluto a los episodios violentos ocurridos poco antes de que la agrupación argentina subiera al escenario e informó que varias personas requirieron atención hospitalaria.

El alcalde de Bogotá, Carlos
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue uno de los primeros en confirmar la muerte de una persona a las afueras del Movistar Arena - crédito X

Ante la gravedad de la situación, Galán anunció la convocatoria a una reunión urgente con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El objetivo será revisar en detalle los hechos y establecer responsabilidades. El alcalde enfatizó que la violencia no puede ser tolerada en la ciudad y que los sucesos serán objeto de las investigaciones respectivas.

Caos y violencia antes de iniciar el show

Minutos antes del inicio previsto del espectáculo, grupos de presuntos hinchas de fútbol bogotanos protagonizaron una batalla campal en el interior del Movistar Arena. Videos difundidos en redes sociales mostraron a decenas de personas enfrentándose a golpes y lanzando objetos contundentes, lo que generó pánico entre los asistentes y el despliegue de la seguridad privada del evento.

Durante la pelea entre hinchas se lanzaron objetos de la infraestructura logística del evento, como canecas y sillas, mientras el personal de seguridad intentó evitar que la situación empeorara.

También se reportó a personas intentando ingresar de forma irregular al recinto. Testigos aseguran que la logística del evento fue superada y que la intervención policial no fue inmediata, dado que se trató de un evento privado bajo esquema propio de seguridad.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que algunos heridos recibieron atención médica y aclaró que “estamos haciendo las indagaciones pertinentes para informar lo más pronto posible”. Por ahora, la información oficial sobre la identidad de la persona fallecida y las circunstancias exactas de su muerte siguen bajo revisión de las autoridades judiciales.

Pronunciamiento del Movistar Arena y cancelación del concierto

Poco después de los disturbios y el desenlace fatal, la administración del Movistar Arena dio a conocer su posición mediante un comunicado oficial. “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”, se lee en el mensaje divulgado en redes.

La administración del Movistar Arena
La administración del Movistar Arena también lamentó lo ocurrido mediante un comunicado difundido en redes sociales. crédito - X @MovistarArenaCo

La organización tomó la decisión de cancelar el concierto de Damas Gratis y evacuar completamente el recinto, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes. El Movistar Arena se comprometió a colaborar con las investigaciones de las autoridades y a mantener informados a los espectadores afectados a través de sus canales oficiales.

Contexto y antecedentes

Damas Gratis, una de las bandas más populares de la cumbia villera argentina, había agotado la mayoría de las localidades del Movistar Arena para su presentación en Bogotá. El evento, que coincidía con el aniversario 487 de la fundación de la ciudad, captó la atención de miles de seguidores. Sin embargo, la presencia de barras bravas y grupos identificados con equipos de fútbol locales provocó un ambiente tenso desde horas previas, según testigos y reportes en redes sociales.

Durante la emergencia, circularon versiones no confirmadas sobre la causa específica de la muerte, mientras que otros asistentes denunciaron falta de control en los accesos y logística insuficiente para contener la violencia. La ausencia de fuerzas policiales en el interior del recinto fue otro factor que se evidenció en las imágenes compartidas por los asistentes.

