Once mayores excluidos de ascensos en la Policía, crece la polémica por documento que firmó Petro 10 semanas tarde

Oficiales cuestionaron la decisión que calificaron como un intento deliberado de desestabilizar la fuerza pública y legitimar a sectores al margen de la ley, en referencia a la política de la Paz Total

El decreto que autoriza el ascenso de un grupo de oficiales de la Policía Nacional de Colombia recibió finalmente la firma del presidente Gustavo Petro, tras una expectativa que se prolongó más de diez semanas y generó inquietud interna.

El Decreto 0589 de 2025 formalizó el ascenso de quienes figuraban en la lista aprobada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa y presentada por el director encargado de la Policía.

El texto aclara, entre otros aspectos, fechas de ascenso retroactivas, modificaciones en la prelación del escalafón y la necesidad de comunicar el acto a los oficiales involucrados.

No obstante, el caso de los once mayores excluidos del ascenso mantiene en vilo la percepción de transparencia y equidad en la administración de la carrera policial.

Sin embargo, según información recopilada por Caracol Radio, estos once mayores que aspiraban a alcanzar el grado de teniente coronel quedaron por fuera del listado oficial, lo que profundizó la controversia en torno al proceso y sus criterios.

La polémica por los retrasos en la oficialización de los ascensos se intensificó desde mayo de 2025, en el marco de una “escasez de generales y coroneles” que puso presión sobre la institución y su cadena de mando.

Según reportes citados por Semana, la no firma oportuna del decreto por parte del presidente resultó en el “nivel más bajo en 15 años” del número de altos mandos, situación que afectó la moral y el funcionamiento de la Policía Nacional.

En total, la medida tocó a más de seiscientos uniformados, incluidos 180 mayores, 240 capitanes, 140 tenientes y más de cien subtenientes que, pese a haber cumplido todos los requisitos legales, quedaron en suspenso administrativo.

“Es la primera vez en la historia que un presidente no firma a tiempo los ascensos de la Policía”, reconoció un alto oficial, citado por los medios, al referirse a las tensiones internas causadas por la demora.

La ausencia de comunicación oficial alimentó rumores entre los afectados sobre posibles vetos personales o revisiones adicionales de la Dirección de Inteligencia, aunque ninguna explicación formal circuló entre los interesados.

“Hemos preguntado y nadie dice nada, solo hemos tenido rumores e hipótesis, como que al presidente le molestan algunos nombres y que la Dirección de Inteligencia está haciendo más verificaciones”, relató uno de los capitanes que aguarda el ascenso.

Fuentes cercanas al proceso, consultadas por Semana señalaron que los decretos de ascenso sí fueron entregados en la Casa de Nariño y que el trámite dependía únicamente de la rúbrica presidencial.

El impacto de la parálisis administrativa resultó evidente en diferentes niveles. Un capitán relató cómo el estancamiento degradó la motivación general.

“La moral del oficial está devastada. ¿Qué es lo que ve el suboficial y el patrullero? Que ‘si mi capitán, mi mayor, mi coronel no pudo ascender, ¿qué será de mí?’ La moral institucional se afecta demasiado, no tiene reparación”.

Las consecuencias económicas también pesaron en los uniformados y sus familias, en un contexto donde el escalafón marca aumentos salariales sustanciales.

Un mayor destinado en Bogotá apuntó: “Yo ya he hecho cuentas y recibiría 2 millones de pesos más. Yo me proyecté e hice una serie de préstamos, pensando que en junio de 2025 mi salario se iba a incrementar. No ha sido posible cumplir con todas esas obligaciones. Tengo planes con mi familia, todo esto se ha visto afectado”.

Los salarios en cada rango también fueron detallados: un teniente percibe cuatro millones de pesos mensuales, un capitán, seis millones; un mayor, siete millones, y un teniente coronel, puede recibir entre ocho y nueve millones, según la región de asignación.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) señaló que la dilación presidencial constituye un golpe para la institución.

“Esto genera una preocupación y una distracción para los miembros de la institución, porque ellos, en esta situación, tienen una inquietud sobre lo que va a pasar, si los van a ascender o no. Esto se traduce en falta de concentración en sus tareas”.