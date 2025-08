“Estuve muerto 25 minutos”: DJ Exotic reveló detalles del atentado que casi le cuesta la vida

El artista afirmó que estuvo clínicamente muerto durante varios minutos y que fue reanimado por los médicos - crédito @exoticdj/Instagram

En un episodio del pódcast Crimen y Castigo, el músico colombiano Daniel Alejandro Salinas, conocido como DJ Exotic, abrió su corazón para contar por primera vez cómo vivió el atentado que estuvo a punto de quitarle la vida.

El ataque ocurrió el 3 de noviembre de 2024 en el motel Rey de Corazones, localizado en la vía que de Cali conduce a Jamundí, en medio de una fiesta privada que reunió a unas doscientas personas después de un concierto del reguetonero puertorriqueño Arcángel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El artista relató que durante un toque en Cali tuvo un presentimiento extraño antes del ataque: “Yo sentía que algo andaba mal, yo no sabía qué era y yo decía… Un presentimiento y yo no fallo en esos presentimientos y yo me erizaba”.

La noche del evento, mientras conectaba sus equipos, comenzó una balacera que lo dejó gravemente herido. “Cuando yo me vi era que yo decía, me cayeron las balas del ataque, estoy herido, pero no podía ni siquiera hablar, yo quedé en shock en ese momento”, recordó.

El DJ recibió seis impactos de bala que comprometieron su abdomen y sus piernas. Según relató, permaneció varios minutos sin signos vitales mientras intentaban reanimarlo: “Reanimación por más de 25 minutos. Lo normal son 8 minutos que te tienen que reanimar, si no, para la morgue. Estuve muerto, claro, 25 minutos muerto total”.

Infancia marcada por crisis y un salvavidas en la música

Su infancia estuvo marcada por la detención de sus padres y la búsqueda de refugio en la música - crédito @exoticdj/Imstagram

Más allá del atentado, DJ Exotic narró en el pódcast aspectos íntimos de su vida que explican su vínculo con la música y los retos que ha enfrentado. Hijo de una familia que atravesó dificultades legales —su madre y su padre fueron detenidos y extraditados cuando él era adolescente—, su juventud se vio marcada por la ausencia de ambos y por entornos complicados: “Hubo un momento que hubo como una crisis familiar, mi papá cayó preso, fue extraditado, mi mamá cayó presa en el mismo momento que mi papá (…) yo empiezo como que a tener muchos bloqueos (…) entonces ahí es donde yo empiezo como a buscar cosas en la calle que no debo”.

La música se convirtió en su refugio y en la vía para alejarse de las calles y las adicciones que lo persiguieron durante años: “La música me ayuda a salir de todos estos negocios de la calle y todo esto, y me impulsa por otro lado”.

Su carrera lo llevó a posicionarse como uno de los DJs más reconocidos del país en géneros como guaracha, afro house y tech house. Hoy su objetivo es llegar al top ten mundial, con miras a expandir su trabajo en Europa, donde considera que el mercado electrónico ofrece mayores oportunidades.

Familia, redes sociales y el impacto del atentado

El atentado cambió su perspectiva sobre la vida, fortaleció su fe y transformó su relación con la familia y el público - crédito @marcelareyes/Instagram y @exoticmusicsas_/Instagram

En la conversación también abordó su faceta como padre y su relación con la ‘influencer’ y DJ Marcela Reyes, madre de su hijo. Salinas reconoció que las redes sociales han sido un arma de doble filo: potenciaron su carrera, pero también expusieron su vida personal a la opinión pública y a polémicas, como el recordado video viral en el que Reyes patea una puerta durante una crisis sentimental.

Pese a esas controversias, tras el atentado las relaciones familiares cambiaron: “La gente que me tiraba en ese tiempo ahorita me escribe cosas bonitas, no sé si fue por el accidente, pero como que la gente ha transformado ese odio que me tenía por la infidelidad a buenas cosas”.

El DJ también describió el momento en que fue rescatado por una persona que arriesgó su vida para salvarlo: “La persona que a mí me salvó la vida en ese momento me dice que yo le jale el pantalón (…) sintió la necesidad de devolverse por mí, cargarme y llevarme hasta la clínica”.

DJ Exotic avanzó en su proceso de recuperación con ejercicios de terapia física tras el atentado - crédito @rechismes/Instagram

Su proceso de recuperación ha sido largo: varios meses sin poder caminar, múltiples cirugías y una batalla mental que enfrentó con ayuda de su familia y su fe. “Ha sido unos meses de mucho enfoque, tanto en el gimnasio como mentalmente, superando muchas crisis mentales”, señaló.

Hoy, DJ Exotic asegura que su cercanía con la espiritualidad ha sido clave para mantenerse firme. Su experiencia cercana a la muerte lo marcó profundamente: “Lo que puedo decir 100% es que existe otro plano, y yo estuve en ese plano, porque yo al principio creía que era un sueño, pero ya cuando me desperté era tan real lo que yo veía”.