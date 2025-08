Cancillería confirmó asilo político de abogada venezolana María Alejandra Díaz y advirtió incumplimiento de su parte

La abogada María Alejandra Díaz confirmó estar siendo perseguida por el régimen de Nicolás Maduro. Expuso su ubicación luego de que una relatora de la ONU alertara sobre su situación - crédito Cancillería y @MariaesPueblo/X

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el 11 de enero de 2025, el Gobierno nacional concedió asilo diplomático a la ciudadana venezolana María Alejandra Díaz Marín, que alegó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del régimen del dictador Nicolás Maduro.

Así lo expuso en su momento la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, al denunciar las presuntas irregularidades que estaría cometiendo el régimen en contra de la profesional en Derecho. “[Díaz Marín es] objeto de sanciones económicas, hostigamiento persistente y procesos disciplinarios como aparente represalia por su labor de defensa legal y sus actividades profesionales”, indicó en un comunicado.

Debido a esta situación, la abogada acudió a Colombia. De acuerdo con la cartera, la medida de asilo político se fundamenta en la normativa de “fuente convencional y consuetudinaria” aplicable entre ambos Estados, por lo que el régimen fue informado al respecto.

La abogada María Alejandra Díaz pidió celeridad en la resolución de su situación - crédito @acost40355/@albertolewis744/X

De igual manera, el Gobierno colombiano solicitó que se le concediera a la ciudadana venezolana el salvoconducto que le permitiera dejar la Residencia Oficial en ese país y viajar a Colombia. En respuesta, el régimen aclaró que la abogada no requiere de la emisión del documento, toda vez que no hay ningún proceso judicial abierto en su contra y no existe tampoco una orden de captura que pese sobre ella.

No obstante, la abogada no ha podido dejar el país y sigue esperando el salvoconducto. Por eso, permanece asilada en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Uno de los acuerdos a los que se acogió para contar con el asilo era no revelar su ubicación ni las condiciones de su resguardo.

No obstante, se pronunció al respecto en una publicación en redes sociales, lo que constituye un incumplimiento de lo pactado: “La señora María Alejandra Díaz Marín, bajo su propia responsabilidad, realizó declaraciones públicas sobre su condición de asilada, el martes 5 de agosto en la red social X, incumpliendo las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El régimen de Nicolás Maduro le negó el salvoconducto a la abogada asilada, argumentando que no lo requiere - crédito Marcelo García/EFE

No obstante, seguirá contando con el asilo y la protección brindada por la Misión Diplomática de Colombia en Caracas, así como con las condiciones adecuadas de permanencia. Mientras tanto, el Gobierno colombiano seguirá dialogando con el régimen venezolano con el fin de “superar esta situación”.

Comunicado de María Alejandra Díaz

Por medio de un texto oficial compartido en la red social X, la abogada reveló su condición de asilada en la residencia oficial, tras haber acudido a la Embajada de Colombia en Venezuela para denunciar el “acoso” del cual ha sido víctima por parte del régimen de Nicolás Maduro. Según explicó, que decidió pronunciarse luego de que se diera a conocer el informe de la ONU en el que la relatora Satterthwaite revela de qué manera está siendo hostigada.

La información suministrada por la relatora demostraría la existencia de una “persecución” en su contra, por lo que no tendría validez el argumento utilizado por el régimen para negar su salvoconducto. “Esto queda desmentido con el informe de la Relatora Especial para jueces y abogados de la ONU, publicado el 25 de julio de 2025, dónde señala el patrón sistemático de persecución que se sigue en mí contra”, detalló.

Además, aclaró que fue hasta la publicación del informe que se conoció su estado actual; aseguró que no fue ella, en condición de asilada, la persona que divulgó la información.

La abogada María Alejandra Díaz pidió al régimen venezolano que se le otorgue el salvoconducto para salir de la residencia oficial y viajar a Colombia - crédito @MariaesPueblo/X

En ese sentido, pidió al régimen venezolano entregarle el salvoconducto que necesita y que su situación sea resuelta con brevedad para que pueda viajar a Colombia, contando con la protección diplomática que requiere.

“Expreso mi eterna gratitud al gobierno colombiano y al presidente. @petrogustavo por otorgar el ASILO - según la información VERBAL que me diera el propio embajador el 13/01/2025- y por la protección brindada durante todos estos meses de aislamiento y encierro”, añadió.