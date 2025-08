Video: Feid hace historia al cantar con Snoop Dogg en el Hard Summer Music Festival 2025

Durante su presentación, el colombiano sorprendió al público al cantar junto a Snoop Dogg temas icónicos como "Drop It Like It's Hot".

Salomón Villada, conocido artísticamente como Feid o Ferxxo, volvió a ser tendencia internacional tras su reciente presentación en el Hard Summer Music Festival 2025, celebrado en Los Ángeles, California.

El artista antioqueño sorprendió al compartir escenario con el legendario rapero estadounidense Snoop Dogg, en un dueto que fue ovacionado por miles de fanáticos y se volvió viral en cuestión de horas.

El Hard Summer Music Festival, uno de los eventos más importantes del verano en Estados Unidos, congrega anualmente a figuras destacadas de la música electrónica, el hip-hop y los ritmos urbanos. Este 2025, Feid se convirtió en el primer latino en encabezar el cartel principal, marcando un hito en su carrera y en la representación de la música hispana en festivales internacionales.

Un momento histórico para la música urbana

Durante su presentación, el intérprete de ‘Chorrito pa’ las ánimas’ impactó al público cuando invitó a Snoop Dogg al escenario. Juntos interpretaron clásicos del rap como “The Next Episode” y “Drop It Like It’s Hot”, generando una ola de euforia entre los asistentes.

Snoop Dogg luciendo las zapatillas Salomon de Feid - crédito X @feidsite

El gesto de colaboración fue más allá de lo musical y Snoop Dogg apareció luciendo unos tenis edición especial de la marca Salomon diseñados por el mismo Feid, lo cual fue interpretado como un mensaje de respeto mutuo entre generaciones y culturas musicales.

Los videos del momento no tardaron en viralizarse en redes sociales. Frases como “Orgullo latino”, “Feid lo logró” y “histórico para la música urbana” dominaron las plataformas digitales, posicionando el show como uno de los más comentados del festival.

Gira mundial de impacto

La participación en el Hard Summer forma parte de la ambiciosa gira global de Feid, que lo ha llevado por escenarios de alto calibre. Este año, el artista colombiano también ha brillado en el Governor’s Ball de Nueva York y el Lollapalooza París 2025, donde fue el único representante de Colombia en la tarima.

Sin embargo, no todo fue perfecto. Durante su presentación en París, Feid sufrió una caída en plena interpretación de ‘Classy 101’. Debido a la lluvia, parte del escenario estaba resbaloso y, al bajar por una rampa, el paisa cayó sentado. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores: el artista se levantó entre risas y continuó con su espectáculo, demostrando profesionalismo y carisma.

La gira internacional de Feid concluirá el próximo 17 de agosto en el Summer Sonic Festival en Tokio, Japón, consolidando su presencia en los cinco continentes y reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes del reggaetón contemporáneo.

El momento se volvió viral y reafirmó el impacto global de la música urbana latina. - crédito X @feidsite

¿Quién es Feid?

Feid, o Ferxxo, es un cantante, compositor y productor nacido en Medellín, Colombia. Desde sus inicios en la escena urbana, se ha destacado por una propuesta estética singular marcada por el color verde y por un sonido que fusiona reggaetón, R&B y música electrónica.

Algunos de sus temas más reconocidos incluyen:

“Feliz Cumpleaños Ferxxo”

“Normal”

“Chimbita”

“Hey Mor”, en colaboración con Ozuna.

Su estilo, autenticidad y cercanía con el público joven lo han posicionado como uno de los artistas más prometedores del género urbano, con millones de seguidores en plataformas digitales.

Feid junto a diferentes artistas de la noche - crédito X @ferxxoperrea

¿Qué es el Hard Summer Music Festival?

El Hard Summer Music Festival es un evento anual celebrado en distintas ciudades de California, Estados Unidos. Se caracteriza por reunir a grandes exponentes de la música electrónica, hip-hop y urbana, ofreciendo múltiples escenarios, efectos visuales de alta calidad y experiencias inmersivas para los fanáticos.

La edición 2025 marcó un punto de inflexión al incluir artistas latinos como parte del lineup principal, lo que refleja el auge global de la música en español. La participación de Feid como artista principal reafirma la creciente influencia del reggaetón y la cultura latina en el entretenimiento global.