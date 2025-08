Declaran calamidad pública en Santa Marta por las fuertes lluvias

Las lluvias se registraron por al menos cuatro horas - crédito Video @_iclima/X

Ante las fuertes lluvias registradas en Santa Marta en la noche del domingo 3 de agosto de 2025, las autoridades de la ciudad declararon la calamidad pública para atender las cerca de 2.000 viviendas que resultaron afectadas por los aguaceros.

De acuerdo con el alcalde, Carlos Pinedo, la administración recibió numerosos reportes de daños en infraestructura, así como afectaciones en viviendas producto del fenómeno climático. Sin embargo, también anunció que desde que se registró la emergencia se encuentran volcando los esfuerzos de la ciudad, así como de los organismos de socorro para atender a los damnificados.

“Hemos recibido muchos reportes de afectaciones y por eso estamos trabajando desde el primer momento con todos los organismos de socorro para atender esta emergencia”, aseguró el mandatario en una rueda de prensa en la que se compartieron las acciones para atender la emergencia.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, a lo largo de la noche del 3 de agosto, en la ciudad cayeron lluvias equivalentes a 155 litros por cada metro cuadrado, lo que fue considerado como una lluvia “inusualmente alta” teniendo en cuenta que en Santa Marta no se registran con frecuencia fuertes lluvias.

No obstante, a pesar de que las fuertes lluvias no son frecuentes, cada vez que se registran precipitaciones altas se generan inundaciones en varios sectores, dado que no es suficiente la infraestructura de la ciudad para prevenir y mitigar los efectos de las lluvias.

El problema en el alcantarillado de la ciudad fue el detonante para que resultaran afectados al menos 60 barrios luego de las fuertes lluvias registradas. Entre las zonas más afectadas se destacó el popular barrio de Pescaito, donde el agua alcanzó niveles superiores a los dos metros, lo que arrastró vehículos y enseres de las viviendas afectadas e impidió el desplazamiento de los habitantes para resguardarse de la emergencia.

Por otro lado, la avenida El Libertador, una de las principales arterias que da acceso a la capital del Magdalena, también resultó afectada por las inundaciones, que terminaron por colapsar el tráfico de los vehículos.

Adicionalmente, las autoridades también informaron de movimientos de tierra que afectaron la vía que conduce del centro de la ciudad hacia áreas turísticas como las playas de El Rodadero y los sectores de Taganga y Minca.

Frente a esta emergencia, las autoridades iniciaron acciones que involucran maquinaria amarilla lideradas por la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Ogricc) de la administración. Las acciones se centran en actividades de limpieza y remoción de la tierra en atención a los damnificados en los barrios afectados.

De acuerdo con esa entidad, las labores iniciaron en las primeras horas de la mañana luego de la emergencia, con el fin de restablecer la movilidad de las vías afectadas y mitigar riesgos en sectores vulnerables por posibles lluvias que se puedan registrar en los días siguientes. Las labores de atención a los damnificados se concentran en las vías arterias de la ciudad, así como en los barrios periféricos y que se ubican en zonas aledañas a la Sierra Nevada.

Ante la emergencia generada por las fuertes lluvias, la administración lanzó una estrategia con la que busca apelar a la solidaridad de los samarios y la de los colombianos en general para brindar apoyo rápido y efectivo a los afectados.

La Alcaldía de Santa Marta decidió emprender una intensa jornada de recolección de ayudas con el objetivo de brindar apoyo inmediato a las familias que lo perdieron todo. Bajo el lema “¡Santa Marta te necesita!”, las autoridades llaman a la solidaridad de la ciudadanía e invitan a sumarse con donaciones de alimentos no perecederos, ropa en buen estado, colchones, agua potable y cualquier otro elemento de primera necesidad. Todos los aportes pueden ser entregados en la sede de la Cruz Roja Seccional Magdalena, ubicada en la carrera 5 con calle 26, punto autorizado para recibir y clasificar las ayudas.