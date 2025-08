Francisco Barbosa salió en respaldo de Jerónimo Uribe y también se despachó contra Gustavo Petro: “Solo lloran por el ojo izquierdo”

Francisco Barbosa, precandidato presidencial, defendió su gestión como fiscal General entre 2020 y 2024 - crédito Lina Gasca/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

Ena una dura respuesta al presidente de la República, Gustavo Petro, y un decidido respaldo al mensaje dado a conocer por Jerónimo Uribe, hijo menor del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, exfiscal General de la Nación y precandidato presidencial Francisco Barbosa salió en defensa de su gestión al frente del órgano judicial, en el que estuvo entre 2020 y 2024, y en el que se opuso a varias de las medidas del jefe de Estado.

Luego de las recientes controversias judiciales y políticas en Colombia, entre ellas la revelación de las conversaciones entre Day Vásquez y Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del gobernante, que expondría excesos del político durante la campaña del 2022, Barbosa reaccionó: y ante declaraciones del presidente en ese sentido, con las que intentó zafarse del escándalo, lo acusó de buscar someter la justicia a sus intereses.

Con este mensaje, el exfiscal Francisco Barbosa le respondió a Gustavo Petro y sus señalamientos - crédito @FBarbosaDelgado/X

Barbosa a Petro: “Buscaba sacar de la cárcel a mafiosos y narcos”

Barbosa sostuvo que Petro no respeta la tridivisión de poderes, ni la Rama Judicial del poder público, al argumentar que “llama mafiosa a la cúpula de la Fiscalía General porque no nos dejamos someter a su arbitrio que buscaba sacar de la cárcel a mafiosos y narcos”. Y añadió que desde el Ejecutivo se requerían “vengadores contra sus enemigos políticos y no fiscales”, al agregar que la entidad “no cedió” a sus pretensiones.

Lo anterior, en lo concerniente a la política de Paz Total de la que Barbosa, en su condición de fiscal General, se opuso a que se levantaran órdenes de captura de los denominados gestores en los procesos de negociación; en su gran mayoría hoy estancados o suspendidos de forma indefinida, como el sostenido con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que a falta de un año para el final del mandato no está prácticamente cerrado.

Asimismo, se preguntó de forma pública por qué aquellos que ahora exigen respeto a la rama judicial no defendieron antes a la Fiscalía. “¿Dónde estuvieron los llamados al respeto de la fiscalía, de la rama e independencia judicial cuando Petro y su izquierda radical hacían campañas de difamación contra fiscales y sus familias desde ciertos medios de comunicación?”, indicó Barbosa en su publicación en X.

El tarimazo de Medellín, en el que el presidernte Gustavo Petro saludó a peligrosos criminales recluidos en la cárcel de Itagüí también fue objeto de crítica del exfiscal Barbosa - crédito Presidencia

Durante su declaración, Barbosa mostró preocupación por lo que consideró un trato desigual hacia la autonomía de la Fiscalía y la Rama Judicial. “¿Por qué de forma cobarde no tienen ni tuvieron los pantalones para advertir que Petro rompe la separación de poderes y pulveriza la rama judicial del poder público? Solo lloran por el ojo izquierdo. Solo exigen garantías cuando les conviene", expresó el ex jefe del ente acusador.

Y destacó que un pueblo no cambia su destino “si es indiferente frente a quienes atropellan y aniquilan su historia y su institucionalidad”.

Así apoyó la reacción de Jerónimo Uribe, hijo de Uribe Vélez, que reiteró en X el tratamiento diferentes entre el Gobierno actual y el expresidente Uribe frente a la Fiscalía, al rescatar una frase de Petro. “‘Fiscales de la mafia narcotraficante y su cúpula en la fiscalía’. Si Álvaro Uribe se hubiera referido de esta manera a la fiscal (Marlene) Orjuela (siempre la trató con respeto), ya lo hubieran quemado en una hoguera”, dijo.

Con esta publicación, Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, lanzó un duro mensaje sobre las declaraciones de Gustavo Petro, en las que arremetió contra la Fiscalía - crédito @jeronimoauribem/

¿Qué había dicho Gustavo Petro? El pronunciamiento que enojó a Francisco Barbosa

Petro habló sobre diversos aspectos del proceso que involucra a su hijo, Nicolás Petro, y la protección de testigos claves, como Daysuris Vásquez; así como el tratamiento mediático del caso. ¿Por qué se habla que mi Gobierno abandona la defensa de la testigo protegida, si es punto de la Fiscalía, y si la norma dice que se puede retirar la escolta al protegido, si este está es bajo principio de oportunidad?”, afirmó.

En otro de los apartes, el presidente negó haber tenido injerencia personal en decisiones judiciales y precisó que, si bien ha mantenido un acompañamiento moral a su hijo, no intervino en acciones que correspondan a la fiscalía o los tribunales. Y en relación con la revelación hecha por Vicky Dávila, señaló que “las fuentes de la periodista derivan de fiscales de la mafia narcotraficante y su cúpula en la fiscalía”, acusando directamente a funcionarios pasados del ente acusador de filtrar información.

Esta es la parte inicial del mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro, con el que respondió a Day Vásquez y Vicky Dávila - crédito @petrogustavo/X

Asimismo, reiteró que existe un trasfondo de presión hacia la presidencia para aceptar acuerdos ilegítimos. “La exacerbación jurídica contra mi hijo proviene de un intento desesperado por llevarme a una negociación ilícita... Dado que la mafia de Marset, el uruguayo, posible asesino del fiscal Pecci, tenía influencia en la cúpula de la fiscalía, querían obligarme a negociar”, enfatizó el primer mandatario.

Y señaló que la publicación de supuestos rumores de su vida íntima coincidió con momentos claves del caso contra Uribe Vélez. Relacionó la movilización de ciertos sectores religiosos en apoyo al expresidente con investigaciones por lavado de activos detectadas por Cuestión Pública, medio al que expresó garantías para su trabajo. “Que la prensa averigüe cuáles son esas normas, esa es su obligación”, escribió.