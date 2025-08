Aida Victoria Merlano habló de su experiencia como mamá de Emiliano: “Después de esto me voy a volver vegana”

La barranquillera aprovechó la oportunidad para bromear sobre la situación con Emiliano - crédito @aidavictoriam/IG

El 29 de julio de 2025 Aida Victoria Merlano le dio la bienvenida a su primogénito Emiliano, fruto del amor que profesa con su pareja Juan David Tejada, lo que conmovió a sus millones de seguidores por las tiernas palabras que ambos le dedicaron al menor en publicaciones diferentes.

Aunque ha tratado de mantener a sus fans al tanto de cómo transcurren sus días entre cambios de pañal, los cuidados, los teteros y elegir cuidadosamente los atuendos del menor, lo cierto es que Merlano Manzaneda poco había hablado de la experiencia hasta ahora.

Según expuso en un clip cargado de ironía y humor a través de sus Instastories, la barranquillera afirmó que ha sido una experiencia “magnífica” especialmente por lo que hay detrás de cada momento con Emiliano.

Aida expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo y reveló que tanto ella como su pareja sospechaban que sería un niño - crédito @aidavictoriam/Instagram

En la publicación, Aida Victoria aparece recostada contra una pared, despeinada y todavía con la pijama del día anterior, mientras responde la pregunta más recurrente de sus seguidores sobre cómo ha sido la experiencia como madre primeriza.

Según dijo, le está yendo maravilloso, días llenos de magia y color, pero que su apariencia en la actualidad puede asemejarse a la de una bruja por su aspecto desaliñado.

Por otro lado, entre risas, aprovechó para bromear que con Emiliano ha vivido una etapa de “pijamadas deliciosas”, donde tiene la oportunidad de despertarse cada dos horas con los llantos del niño.

“Nos despertamos cada dos horas y dormir ¿pa’ qué? Después de esto me voy a volver vegana, yo no vuelvo a tomar ningún producto lácteo, pobres vacas”, concluyó la barranquillera entre risas y lamentos por la situación.

Aida Victoria Merlano compartió con sus seguidores cómo ha vivido la experiencia de la maternidad - crédito @aidavictoriam/IG

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunas seguidoras que han pasado por la misma situación o aquellas que planean convertirse en madre, opinaron: “Jajajaja bienvenida al mundo de las madres primerizas, sobreprotectoras, que hacemos de todo, pero al mismo tiempo no tenemos tiempo de nada”; “mejor como que voy desistiendo de esa idea loca de ser mamá”; “ole, Aida por qué tiene chiste para todo, jajaja, me dan y no me dan ganas de ser mamá”, entre otros.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para bromear con la cantidad de veces en las que el menor toma leche materna y fiel a su sentido del humor, la barranquillera aseguró que “tienes que entenderme, yo no soy una vaca o una madre cualquiera de esas que botan uno, dos o tres litros de leche”, lo que también provocó varias risas entre sus seguidores.

Mensaje de bienvenida de Juan David Tejada a Emiliano

A las pocas horas de conocerse el nacimiento de Emiliano, primogénito de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, la pareja de la creadora de contenido dedicó unas emotivas palabras por la llegada del bebé a darle luz a sus vidas:

“Emi, te amo. Primero que todo, gracias a Dios, gracias a nuestra virgencita de Guadalupe, que nos ayudaron a que todas las cosas de nuestro hijo nos salieran bien. Gracias a todos por los mensajes tan lindos, se les quiere”, escribió el novio de la creadora de contenido acompañado de varios emoticones de corazones y con casi 200.000 likes.

El mensaje recibió gran cantidad de likes - crédito Instagram

Lo mismo hizo Merlano, que en el clip donde confirmó la llegada de su hijo, escribió: “Emi, eres mis ganas de ser mejor, los sentimientos más puros que han nacido de mi corazón y la magia hecha carne. Me desbloqueaste cosas que nunca había sentido. Te amo”, lo que provocó una ola de comentarios entre los seguidores de la pareja deseando que las cosas salgan lo mejor posible en esta nueva etapa como padres.