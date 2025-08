Declaran calamidad pública urbanización de Galapa, Atlántico, por desabastecimiento de agua potable: más de 20.000 afectados

La declaratoria se conoció el sábado 2 de agosto a la urbanización Villa Olímpica - crédito Vicepresidencia Ecuador

La Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Galapa declararon la Situación de Calamidad Pública en la urbanización Villa Olímpica el 2 de agosto de 2025, tras una jornada de socialización con los habitantes del sector.

La medida responde al desabastecimiento prolongado de agua potable, que afecta a cientos de familias en la comunidad.

Con esta declaratoria, las autoridades activaron un plan de acción para atender, mitigar y rehabilitar los efectos generados por la emergencia.

Las autoridades hicieron la declaratoria para ejecutar un plan de acción urgente - crédito Freepik

Entre las primeras acciones anunciadas figura la repartición de agua potable mediante carrotanques para abastecer a los residentes de forma temporal.

El alcalde de Galapa, Fabián Bonett, explicó que el proceso de mitigación se desarrolla con la articulación de varias entidades: “A través de la Defensoría y de los derechos fundamentales, todas las instituciones tienen que cumplir para que les pueda llegar el agua. Estamos haciendo una planeación para repartir los carrotanques y poder abastecer a las familias mientras se da la solución técnica definitiva”.

El plan es ejecutado por un equipo conformado por la Alcaldía de Galapa, la Gobernación del Atlántico, la Procuraduría, la Personería Municipal, el Cuerpo de Bomberos y la Defensoría del Pueblo.

Las autoridades determinaron que la situación vulnera los derechos de acceso al agua, la salud pública y la vida digna - crédito Rodrigo Sura/EFE

Además de avalar el reparto de agua mediante carrotanques, la declaratoria de calamidad permite adelantar contrataciones directas para asegurar el suministro de agua y otros bienes y servicios esenciales, así como coordinar una respuesta estructural con entidades nacionales y organismos de control.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo autorizó la medida luego de comprobar la vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud pública y la vida digna.

Las autoridades territoriales señalaron como responsables del problema a las empresas Aguas del Atlántico S.A.E.S.P. y AguaCaribe Colombia S.A.S., encargadas del sistema local de acueducto y alcantarillado.

Respecto al origen del desabastecimiento, el alcalde Bonett indicó que se debe a problemas en la tubería de aducción recientemente reemplazada. Añadió que en la respuesta institucional también participan el Ejército y la Policía: “Nuestra principal preocupación es hacer llegar el agua a través de un equipo de trabajo institucionalizado. De parte de todas las entidades que hoy nos están representando, estamos trabajando con la comunidad para mitigar la grave situación que hoy presenta el barrio Villa Olímpica”.

Las autoridades mantienen la coordinación con distintos entes de control para implementar soluciones técnicas y restablecer definitivamente el acceso al servicio de agua potable en la urbanización.

Nueva planta de Tibitoc asegura el suministro de agua para Bogotá durante los próximos 30 años

La Alcaldía de Bogotá puso en funcionamiento una nueva infraestructura en la planta de Tibitoc, destinada a potenciar la capacidad de tratamiento de agua en la ciudad.

Alcalde Galán afirmó que la capital tendría agua potable garantizada por más de tres décadas - crédito Carlos Ortega/EFE

Con esta acción, la administración distrital busca garantizar el abastecimiento de agua potable para la capital al menos durante las próximas tres décadas. El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán, al explicar los detalles de la operación.

En declaraciones a Caracol Radio, el alcalde Galán detalló que el pasado 29 de julio se puso en marcha el último de los siete corredores de tratamiento, conocidos como “trenes”, que forman parte de la planta Tibitoc y que procesan aguas provenientes del río Bogotá.

Con esta intervención, la capacidad de la planta se elevó de 3,6 a 10,5 metros cúbicos por segundo, lo que representa casi el triple de su capacidad anterior. De los siete trenes, cinco han sido modernizados durante la actual administración.

La optimización y ampliación de Tibitoc responde a un proyecto contratado desde 2019, que presentaba diversos atrasos. El alcalde afirmó que la administración distrital priorizó y aceleró estas obras para responder a la necesidad de fortalecer la oferta hídrica. “Hoy podemos decir que Bogotá no tiene riesgo de abastecimiento de agua en los próximos 30 años”, señaló.

Galán destacó otro avance importante: la CAR amplió la concesión de captación del río Bogotá, lo que permitirá a la ciudad captar hasta 9,56 metros cúbicos de agua por segundo durante seis meses al año. Esto refuerza la seguridad hídrica y la autonomía operativa de la planta Tibitoc, especialmente durante periodos de sequía o emergencias en los sistemas de abastecimiento tradicionales.

Aunque el sistema Chingaza sigue siendo fundamental para la provisión de agua en Bogotá, el alcalde subrayó que la modernización y ampliación de Tibitoc genera una redundancia estratégica. Esto permitirá que, ante cualquier situación crítica en Chingaza, la ciudad pueda atender su demanda con la infraestructura renovada de Tibitoc, eliminando el riesgo de desabastecimiento para las próximas tres décadas.

El alcalde Galán reiteró la importancia de mantener el compromiso ciudadano en el uso responsable del recurso hídrico, a pesar de los avances logrados: “No implica que no tengamos que seguir cuidando el agua. No implica que no tengamos que seguir avanzando en otras herramientas para que Bogotá tenga por lo menos 50 años de agua garantizada en los próximos años”.