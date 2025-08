Ana Sofía Henao habló del inconveniente de salud que la obligó a pausar su carrera: “Ignoré a mi cuerpo y colapsó”

Ana Sofía Henao relató el problema de salud que la llevó a darse un tiempo fuera de las cámaras y las redes sociales - crédito @anasofiahenaoe/Instagram

Ana Sofía Henao compartió en sus redes sociales relato sobre la importancia de escuchar al cuerpo, ya que, sufrió grave complicación de salud que la obligó a pasar varios días en cama por ignorar los síntomas: “Ha sido un momento de calma, de silencio, de escucharme, de entenderme, y de saber que necesitamos pausa“.

La modelo que recientemente reapareció en la versión de Colombiamoda 2025 en Medellín, explicó cómo consiguió superar este percance que afectó su voz y sus pulmones tras contagiarse de virus que su pequeña llevó de la calle.

“Ignoré mi cuerpo hasta que colapsó. Nuestra chiquita trajo un virus a la casa y nos enfermamos. Yo decía: ‘Yo no puedo estar enferma para el cumpleaños de mi esposo, para el mío, no puedo estar enferma porque después tengo unas fotos muy importantes, una campaña increíble’, y aun así, me enfermé, pasé varios días enferma en la cama”, mencionó.

La modelo y empresaria Ana Sofía Henao, de 43 años, atravesó un episodio de salud que implicó semanas completas en cama, sin fuerzas ni ánimo, mientras luchaba por recuperar la voz tras una fuerte gripa que le afectó los pulmones. Henao relató que, al llegar a su casa después de una larga jornada laboral, un ataque de tos la obligó a pedir atención médica inmediata, pues ni siquiera tenía fuerzas para trasladarse a urgencias.

El médico que la atendió en casa le suministró medicamentos y le explicó que cursaba una gripa grave que comprometía su capacidad respiratoria y su voz, la cual, según relató, aún no ha logrado recuperar totalmente después de un mes.

Ana Sofía Henao explicó la razón de su ausencia en redes sociales

Tras reaparecer en Colombiamoda 2025, la modelo antioqueña también los hizo en sus cuenta de Instagram desde donde contó la razón del tiempo que se tomo tanto en su vida personal como profesional.

El episodio comenzó cuando, tras ignorar señales de malestar físico, contrajo un virus que, según cuenta, fue traído por su hija a la casa. A pesar de la enfermedad, Henao intentó cumplir con compromisos importantes, incluidos los cumpleaños de su esposo y el suyo propio, además de sesiones fotográficas y campañas, convencida de que no podía permitirse enfermar. Con la voz lastimada y alta tos, insistió en asistir a una grabación.

“Empecé con una tos mucho más fuerte, con indisposición, creía que era cansancio de una jornada muy extenuante todo el día. Terminamos como a las 8, yo me iba a subir al carro que me iba a traer a mi casa y me empezaron a dar calambres en los pies, en las manos, un ataque de tos increíble, yo decía, ‘de aquí voy para la clínica’.

Logró sobrellevar el día a base de medicación y determinación, pero por la tarde su estado empeoró: calambres intensos en pies y manos y ataques de tos la llevaron al límite físico. Antes de llegar a casa, necesitó sentarse en el piso del ascensor porque ya no podía sostenerse de pie.

“El doctor me comunicó que la gripa me estaba afectando mis pulmones, claramente mi voz, ya llevamos un mes de eso y yo todavía estoy hablando muy mal, no he podido recuperar la voz del todo, me quedé en cama muchos días, mucho tiempo, sin fuerzas, sin ánimo", agregó.

La propia Henao compartió este testimonio con sus seguidores a través de un video subido en su cuenta personal de Instagram en el que reflexionó sobre la importancia de escuchar al cuerpo y aceptar las pausas necesarias para la salud.

“Ha sido un momento de calma, de silencio, de escucharme, de entender mi cuerpo, y de saber que hay pausa y necesitamos pausa y no sentirnos culpables por eso. El ocio no es perder el tiempo, el cuerpo lo necesita”, afirmó.

Reconocida por su activismo ambiental y por su defensa de la belleza natural y el amor propio, Ana Sofía Henao es recordada en Colombia por sus icónicas portadas en los cuadernos escolares de los años 2000 y continúa vigente como imagen de varias marcas, además de desarrollarse como escritora.