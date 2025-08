Miguel Uribe será sometido a un nuevo procedimiento, confirmó su esposa: “Pido a todos que nos unamos en oración”

El senador del Centro Democrático y precandidato presidencial alcanzó a estar en estado crítico - crédito Colprensa

A través de su cuenta de Instagram, María Claudia Tarazona informó que su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, será sometido a un nuevo procedimiento. Esto luego de que la Fundación Santa Fe de Bogotá informara el 14 de julio de 2025 que el congresista ha mostrado respuesta clínica favorable a los tratamientos y cirugías por las cuales ha pasado.

Desde entonces, ha estado en un proceso de neurorehabilitación, pasando por varias intervenciones y procedimientos médicos y quirúrgicos que, hasta el momento, y según información suministrada por Tarazona, han sido todo un éxito.

“Para avanzar en su recuperación, Miguel entra a un nuevo procedimiento. Pido a todos que nos unamos en oración para que Dios y la Virgen María guíen a sus médicos y todo salga bien”, indicó la esposa del congresista de la oposición.

El pronóstico neurológico de Uribe Turbay sigue siendo reservado, según expuso el hospital, teniendo en cuenta la gravedad de situación, tras haber recibido tres disparos en su cuerpo. Dos de ellos fueron dirigidos a su cabeza y al menos uno afectó gravemente su estado de salud. El senador alcanzó a estar en un estado crítico.

“El señor Miguel Uribe Turbay requiere continuar su manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos, con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico para la detección temprana de cualquier cambio”, explicó la Fundación Santa Fe de Bogotá en el último parte médico.

Actualmente, el aspirante a la Presidencia enfrenta dos demandas por pérdida de investidura que están siendo evaluadas por el Consejo de Estado. Sin embargo, debido a la situación en la que se encuentra, el presidente del máximo juez de la administración pública de y magistrado de la Sección Quinta, Luis Alberto Álvarez, solicitó a la Fundación Santa Fe de Bogotá proporcionar información sobre el estado de salud del senador.

Pues, director médico del centro de salud, Adolfo Llinás Volpe, decidió emitir comunicados sobre los avances de su tratamiento cada que se evidenciara una evolución clínica. Fue así como los partes médicos dejaron de ser publicados diariamente.

“Previo a proveer sobre el escrito de subsanación presentado por el ciudadano Carlos Alberto Sánchez Grass (demandante) dentro del asunto de la referencia, resulta necesario oficiar a la Fundación Santa Fe de Bogotá, para que, con destino a esta actuación judicial, se sirva certificar la condición médica y estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay”, se lee en el documento del Consejo de Estado.

Investigación sobre el atentado: otro menor de edad presuntamente implicado

La Fiscalía General de la Nación, que se encarga de adelantar las investigaciones sobre el atentado perpetrado contra el senador, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, informó el 25 de julio que un adolescente de 17 años presuntamente implicado en el ataque se presentó ante el ente acusador.

Al parecer, el joven habría participado en reuniones que se llevaron a cabo previo al atentado, para organizarlo y ejecutarlo. El adolescente se sometió a un interrogatorio y quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Sin embargo, posteriormente, medios de comunicación informaron que el menor de edad se había fugado y la Procuraduría General de la Nación inició indagaciones para establecer responsabilidades en el presunto escape. No obstante, la directora del Icbf, Astrid Cáceres, aclaró que el adolescente no tiene ninguna orden de privación de la libertad.

“Agradecemos a Procuraduría, pero precisar que el adolescente que rindió una declaración no tiene acusación, ni privación de libertad, tiene un restablecimiento de derechos por ser migrante no acompañado mientras se ubica la familia. No hay evasión”, detalló.

