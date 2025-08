Jessi Uribe presumió el amor que le tiene una de sus más fieles fanáticas, se tatuó su nombre: “Mejor líder”

Jessi Uribe compartió tatuaje que se hizo en su honor una de sus más conocidas seguidoras - crédito @jessiuribe3 y @ultimochisme_col/Instagram

La imagen del tatuaje, con el nombre “Jessi Uribe” acompañado de un pequeño corazón, evidenció hasta qué punto puede llegar la afinidad entre fanáticos y artistas: un homenaje permanente que se convirtió en una declaración pública de afecto hacia el cantante.

Este gesto provocó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron una exageración la decisión de la fanática, pese a que él agradeció sinceramente el amor de sus seguidores tras compartir el video y expresar su sorpresa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

No es la primera vez que algún admirador de Jessi Uribe ha decidido inmortalizar su legado artístico en la piel, pero lo que distingue este episodio es la reacción auténtica del artista, compartida en sus historias de Instagram, donde utilizó un emoji para manifestar sorpresa. En esta ocasión, la seguidora mostró en video su tatuaje en el antebrazo, acto que pronto se viralizó y llamó la atención del público.

Jessi Uribe reaccionó a la conexión que tiene con sus seguidores - crédito @jessiuribe3/Instagram

A lo largo de su trayectoria, Jessi Uribe ha construido una relación sólida con sus fanáticos, quienes no cesan en reiterarle su apoyo, incluso a través de gestos tan comprometidos como este. Pese a las polémicas mediáticas sobre su vida personal y su relación con Paola Jara, con quien espera a su hija, el cantante ha logrado mantener esa conexión con quienes lo siguen de cerca.

Desde sus comienzos como mariachi en su tierra natal hasta alcanzar reconocimiento en programas de televisión colombiana, Jessi Uribe ha ido consolidando su lugar en la música popular, cruzando fronteras y sumando episodios virales que reflejan el impacto y la lealtad que despierta.

Estos son los tatuajes que los fans de Jessi Uribe se han realizo en su honor

En sus historias de Instagram, Jessi Uribe compartió algunas instantáneas de una seguidora que se tatuó su nombre acompañado de un “Ok”. En la publicación, la mujer escribió las palabras “Mi primer tatuaje y es por ti Jessi Uribe”, a lo que el artista reaccionó con emoticones de sorpresa.

Jessi Uribe compartió en sus redesosciales las imágenes de algunos tatujajes de sus seguidoras en su honor - crédito @jessiuribe3/X

Minutos después, replicó una publicación de su club de fans en el que se mostraban otra seguidora que se tatuó su nombre en una mano y en un brazo, e igualmente se tatuó el “Ok”. La publicación fue acompañada de las palabras “Para siempre”, con el fin de dejar constancia del compromiso de tatuarse el nombre del bumangués. El cantante, sorprendido, respondió la publicación preguntándose “¿Qué está pasando?”.

Al darse a conocer estos tatuajes, parece que otras personas decidieron mostrar los propios, y es así que Jessi compartió una tercera publicación de otra mujer que mostró un tatuaje similar al logo que lo representa en sus actividades promocionales, y que al parecer data de 2020.

Jessi Uribe contó la forma en la que evitan con Paola Jara para que los celos aparezcan en su relación

La pareja de cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe es noticia tras revelar el embarazo de la intérprete, el primer hijo que tendrán juntos.

El cantante confesó que tienen reglas estrictas dentro de la relación - crédito @paolajarapj/ Instagram

En medio de la alegría que ha generado la noticia, Jessi estuvo en el pódcast La sala de Laura Acuña, donde reveló detalles de su vida privada junto a Paola Jara, y confesó que, incluso, tienen reglas dentro de la relación para evitar despertar los celos del otro.

En el diálogo, Jessi confesó que aunque ha intentado cambiar en esta nueva relación, los celos y la inseguridad todavía le hacen cuestionarse por cosas que puede hacer su pareja.

“Yo le revisaba celular, no se lo pedía, pero lo dejaba pagando y lo miraba… Y es que además de celoso, creo que soy muy inseguro, y Pao, siendo ese bizcochote y yo era gordito cuando conocí a Pao", reveló el cantante.

Uribe además confesó que la forma de hablar de Paola con los hombres por chat también le generaba malos pensamientos, haciéndolo dudar. “Me daba muy duro que Pao, cuando hablaba con hombres o con mujeres, terminaba la conversación y (emoji) de besito y corazón, porque nosotros los santandereanos ni tuteamos”, añadió.

El cantante de Ok confesó que incluso considera ese tipo de acciones como infidelidad, y pese a que Paola le explicó que para ella es normal porque es paisa, Jessi tuvo que llegar a un acuerdo en su relación.

“Poner un besito o una llamita, esto es infidelidad, para mí la llamita es como una propuesta íntima, pero al final cambié, me demoré mucho, pero cambié… Pero también se pusieron reglas: no candelita, no emojis de babitas, nada de besos, ella no lo hace, yo tampoco lo hago y estamos tranquilos", explicó Jessi.