⁠Sai reveló la verdad de su ruptura con Yeri Mua y confesó que todo se dio por un malentendido: “Yo seguía a una nena hace mucho y le di like”

El cantante colombiano compartió su versión sobre el fin de su vínculo con la influencer, explicando que un antiguo ‘me gusta’ en Instagram fue el detonante de la controversia que terminó con la relación - crédito @sai_______/ Instagram

SAI, uno de los artistas emergentes más conocidos en Colombia, compartió detalles sobre su reciente ruptura con la influencer mexicana Yeri Mua en una entrevista con impresentables de Los 40 Colombia.

En las últimas semanas, Sai y Yeri Mua se habían mostrado muy cercanos en redes sociales, lo que despertó el interés de los internautas, aunque no confirmaron oficialmente su noviazgo.

La controversia inició cuando Yeri Mua anunció en una transmisión en vivo por Tiktok el fin de la relación, argumentando que había descubierto un me gusta de Sai en una foto de una persona relacionada con una discusión previa entre ambos.

La influencer escribió “chao chao, me encantaron tus detonadas y ojalá nunca se terminen. Justo es eso, Sai a mí me encanta como hombre, pero ya cuando aprenda a no darle like a viejas encueradas, a lo mejor y hasta lo tomó en serio. Pues ayer me metí a Instagram, aburrida, a revisar eso a quién le anda dando like y me encuentro como tres likes y yo no estoy para eso”.

La noticia sorprendió al artista, que relató cómo se desarrollaron los hechos.

Según Sai, él bloqueó previamente a la persona involucrada en la disputa con Yeri Mua.

Posteriormente, el novio de esa mujer, amigo de Yeri, le envió una captura donde aparecía el Like de Sai en una foto en la que también se encontraba él mismo.

“Peleamos porque yo seguía a una nena desde hace rato, pero no es que haya pasado algo, ella ve eso, yo la dejo de seguir, la bloqueo y un amigo de Yeri le manda un video de las notificaciones de la nena, y ella pensó que yo le acababa de dar like, pero eso fue hace resto… Ella me mandó un párrafo y me mandó a la verga“, dijo el joven cantante.

Sai admitió que después de que terminaron por chat, lograron dialogar y se reconciliaron, pero después circularon videos de Yeri Mua en Tiktok donde anunciaba públicamente la separación.

“Volvimos a hablar, pero hace poco yo me levanto y no veo ningún mensaje, sino que veo 70 tiktoks de ella hablando y diciendo cosas que me ofendieron, pero yo no voy a hablar mal de ella”, reveló el cantante bogotano.