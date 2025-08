Blessd sorprende con cabeza rapada tras perder apuesta de Westcol en La Velada del Año 5

El artista colombiano apareció sin su característica melena tras la derrota de Westcol en el evento de Ibai Llanos, desatando comentarios y memes en plataformas digitales - crédito @blessd/ Instagram

El cantante urbano Blessd se rapó su tradicional cabello azul, para cumplir una apuesta hecha antes del combate entre su amigo Westcol y el español TheGrefg en La Velada del Año 5.

Según la promesa, si Westcol perdía la pelea, Blessd debía despedirse de su característico look. A través de varios videos en Tiktok, Blessd mostró el proceso y su reacción tras raparse.

Utilizó frases como “Blessd calvito” y “No sé si soy Blessd o Steven Mesa” para tomarse con humor su imagen, pese a ser una de las señas más reconocidas de su carrera. En otro clip pidió: “Dios mío, por favor, que me crezca el pelo”, dando a entender que espera pronto recuperar su estilo habitual.

La reacción de los seguidores fue en su mayoría de apoyo y bromas. Muchos fans expresaron que extrañarán el cabello azul del artista, mientras otros elogiaron que cumpliera su palabra. Blessd aseguró: “Mi pelo volverá pronto”, dejando claro que el cambio será solo temporal.

El motivo del nuevo look fue el combate disputado en La Velada del Año 5, uno de los eventos más esperados y vistos de Twitch, organizado por el streamer Ibai Llanos. TheGrefg venció a Westcol por KO técnico y más de 9 millones de espectadores siguieron la transmisión. Como resultado de la derrota, Blessd tuvo que cumplir la apuesta públicamente.

En medio del revuelo, el propio Blessd reveló nuevos proyectos: planea un concierto masivo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín para 2026. Mientras tanto, el único show confirmado en la capital antioqueña será en la Feria de las Flores el 9 de agosto. Además, el artista anunció que se vienen cuatro colaboraciones para inicios de agosto.

Westcol cumplió su apuesta a The Grefg tras La Velada del Año V y le enviará su figura de colección desde Colombia

Tras la derrota de Westcol ante The Grefg en La Velada del Año V, el streamer colombiano decidió honrar la apuesta que había hecho con su colega español. Durante una transmisión en vivo, The Grefg relató cómo Westcol lo contactó después de la pelea para asegurarse de cumplir con el trato pactado antes del evento.

“Me escribió por Whatsapp Westcol y me dijo: ‘Brother, dame tu dirección’. Y yo dije: ‘¿Qué?’ y dice: ‘Te quiero enviar el muñeco’. Digo: ‘No me lo puedo creer’”, contó The Grefg a sus seguidores, dejando claro que no esperaba una reacción tan responsable por parte del colombiano tras el combate.

Ambos creadores de contenido habían conversado sobre tres posibles apuestas previas a la pelea. La primera era una moto del setup de Westcol, que no se concretó debido a que el streamer colombiano no cumplió con el requisito de peso: “Eso fue imposible porque él llegó pesando 63 kilos y no pudo subir demasiado. Si se hubiera acercado a 69 lo mismo podría haber sido. Pero bueno, obviamente no lo hizo para no perder la moto. Qué grande Westcol”, explicó The Grefg.

La segunda apuesta era una bolsa de dinero, cuyo monto no fue revelado, pero tampoco se concretó debido a que nunca supieron cuánto cobró cada uno por el combate: “Lo que pasa es que nunca sabré lo que cobró Westcol y eso es un poquito más tenso”, añadió Grefg.

La tercera apuesta, la única que sí se cumplió, consistía en el intercambio de figuras de colección. “Si ganaba yo, él me daba su ratón, que en realidad es un Mario Bross como de brillante, que es una figura flipante. Y si ganaba él, yo le daba el Broly. O sea, mi figurita de Broly, que es esta de aquí con la que está agarrando a Goku en la cara”, detalló el español.

Como resultado de la victoria, The Grefg será el receptor de la figura exclusiva que Westcol prometió enviarle desde Colombia. El español confesó que recibió la noticia con sorpresa y algo de preocupación por el estado en que podría llegar el objeto: “Le dije: ‘¿Estás seguro? Porque esa figura puede llegar totalmente reventada’. O sea, tú imagínate esa figura saliendo de Colombia y llegando a casi Andorra. O sea, si esa figura llega bien, sería una locura".

Además, durante la charla, Westcol le compartió a The Grefg que enfrenta un nuevo reto en 15 días, con una pelea programada contra Mario Bautista en México. El colombiano pidió consejos de cardio para este segundo enfrentamiento, a lo que The Grefg fue honesto: “Le dije que el cardio que le gustaría tener no lo va a conseguir en 15 días. El cuerpo necesita más evolución. De hecho, es más inteligente descansar bien después de nuestra pelea que matarse entrenando ahora”.

El intercambio entre ambos dejó en evidencia el respeto mutuo que mantienen, así como el profesionalismo y la camaradería que existe entre ellos, incluso después de un evento tan mediático y competitivo.