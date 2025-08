14 personas heridas dejó incendio en hotel de On Vacation en Amazonas: aún se desconocen las causas

Incendio hotel On Vacation en Amazonas - crédito captura de pantalla redes sociales/Facebook

Una grave emergencia se presentó en el departamento del Amazonas luego de que en parte de las instalaciones del eco-resort de On Vacation se prendiera fuego y dejara un saldo de catorce personas lesionadas en horas de la tarde del 31 de julio de 2025, situación que se presentó en plena época de vacaciones, donde cientos de turistas visitan estos lugares paradisiacos.

De acuerdo a las imágenes que se difundieron por las redes sociales, se ve cómo la estructura, que es netamente construida en madera, está en llamas, mientras que los huéspedes corren a un lugar más seguro para evitar afectaciones por el fuego, mientras las autoridades asumen la situación controlan el siniestro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la información suministrada por Noticias Caracol, en el lugar hicieron presencia miembros del Cuerpo de Bomberos, de la Armada Nacional y de los organismos de socorro que se encargaron de evacuar a los turistas y mitigar la emergencia.

Las personas afectadas, algunas de ellas por la inhalación de humo, fueron trasladadas al Hospital San Rafael de Leticia para ser atendidas por el personal capacitado para tal fin.

Por medio de un comunicado oficial, la institución entregó el parte de tranquilidad sobre el estado de salud de los pacientes que fueron ingresados.

Comunicado hospital San Rafael de Leticia-Amazonas, sobre incendio en hotel - crédito Hospital San Rafael

“Nuestro equipo asistencial activó de inmediato el plan de contingencia para responder a esta emergencia y se encuentra atendiendo en nuestras instalaciones a las personas que han resultado afectadas, garantizando una atención oportuna y prioritaria para cada caso (...) 14 personas han ingresado a nuestras instalaciones”, aclaró el centro médico.

En el documento se permitieron agradecer a las personas por la disposición que tuvieron para permitir que las personas del hospital intervinieran en la situación: “Agradecemos a la comunidad por mantener la calma y permitir que el personal de salud y los organismos de socorro puedan desarrollar su labor de la mejor manera”.

Una de las hipótesis que se maneja es que el incendio se originó en la zona de servicios generales del lugar y se fue expandiendo al resto de las instalaciones de manera rápida, no obstante las autoridades no han confirmado o descartado esta conjetura. Por el momento, la compañía no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, sin embargo, se espera que en las próximas horas se conozca la comunicación oficial, teniendo en cuenta la magnitud de la emergencia y el número de personas afectadas.

Alojamiento de la cadena hotelera se incendió en el departamento del Amazonas - crédito On Vacation

El hotel está ubicado a la orilla del río Amazonas en la vereda San José del Río, a solo seis kilómetros de la Ciudad de Leticia. Su acceso se hace únicamente por vía fluvial con un recorrido entre los 20 a 40 minutos en lancha.

Este lugar, como caracteriza a todos los hospedajes de la cadena hotelera, combina aspectos culturales de la región, comodidad, naturaleza y el toque de lujo. Tiene una capacidad para más de 500 huéspedes al contar con 249 habitaciones, todas construidas en madera.

El hotel está ubicado a la orilla del río Amazonas en la vereda San José del Río, a solo seis kilómetros de la Ciudad de Leticia - créedito Freepik

On Vacation cuenta con destinos a nivel nacional en Santa Marta, Cartagena, Coveñas, La Guajira, San Andrés, Amazonas, Eje Cafetero, Guatapé y Girardot, ofreciendo las comodidades a sus viajeros con paquetes todo incluidos desde los tiquetes aéreos, servicio todo incluido dentro de los hoteles y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, consolidándose como una de las más grandes compañías en la que los colombianos y ciudadanos extranjeros confían para planear sus vacaciones.

A nivel internacional cuenta con la experiencia en Ecuador, Cancún, Punta Cana, Panamá y Turquía y otros destinos de Europa.

Aclaran en su sitio web que los destinos son aptos para visitarlos en pareja, grupos familiares, con amigos, solo(a) e incluso, con la mascota.