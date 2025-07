Heredero de Diomedes Díaz explicó cómo se distribuye la herencia del cantante: “Nunca nos ha faltado nada”

Una polémica surgió entre los hijos de Diomedes Díaz por recientes declaraciones de Rafael Santos contando cómo se distribuía el dinero entre los hijos del "Cacique de La Junta" - crédito archivo Colprensa

El debate sobre la verdadera dimensión de las regalías y la forma en que se distribuyen entre los herederos de Diomedes díaz ha vuelto a ocupar el centro de la conversación en las redes sociales, especialmente luego de los comentarios de Rafael Santos, uno de los hijos del “Cacique”.

Durante su paso por El mundo de Aco en mayo pasado, el cantante y actor manifestó a Aco Pérez que su padre murió mal rodeado, pero también expresó que a cada hijo le llegaban de manera trimestral entre 20 y 30 millones de pesos.

Esta cifra se deduce de los ingresos que genera su catálogo musical por concepto de las regalías que genera su constante reproducción en distintos espacios, incluidas plataformas de streaming, o la recaudación de los entes encargados tanto en Colombia como en otros países de habla hispana.

El grueso del dinero que le corresponde a cada hijo de Diomedes Díaz se deduce de las regalías que generan sus canciones - crédito Diomedes Díaz/Facebook

“Yo después de muerto voy a dar más plata que vivo, así que ahorren”, recordó Rafael como una advertencia que solía hacerles su padre, añadiendo que desde la muerte de Diomedes venía cumpliendo con la responsabilidad de ser el hermano mayor y “dar ejemplo”.

Sin embargo, las declaraciones de Santos no fueron bien tomadas por todos los hijos de Diomedes Díaz, al punto que otro de los descendientes del artista, Luis Mariano Díaz, compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece junto a una piscina, acompañada de un mensaje que no pasó inadvertido: “Aquí, gastándome los 650 millones que me entran mensualmente de mi padre”.

La frase, que varios usuarios y portales dedicados a seguir la actividad en redes sociales interpretaron como una provocación o un gesto irónico, hicieron que uno de los hijos del cantante vallenato que pidió mantenerse en reserva, diera su explicación al respecto al programa Lo sé todo de Canal 1.

Un hijo del "Cacique" que prefirió mantenerse incógnito detalló cómo es el mecanismo para distribuir la fortuna de su padre entre su descendencia - crédito @losetodocol/Instagram

El familiar subrayó que, si bien, todos los hijos reconocidos de Diomedes Díaz reciben ingresos derivados de las regalías por el uso y reproducción del extenso catálogo musical del artista, la cifra mencionada por Luis Mariano no corresponde a la realidad.

“Para evitar más problemas, quiero explicar el tema de las regalías. Mi hermano Luis Mariano publica esas cosas que nadie entiende y no sé por qué lo hizo, y aunque es cierto que todos recibimos dinero de las canciones de mi papá y nunca nos ha faltado nada”, afirmó el allegado al citado programa de farándula.

Rafael Santos reveló cómo afectan su carrera las polémicas con sus familiares

Rafael Santos Díaz reafirmó su compromiso con la música vallenata pese a polémicas familiares - crédito @RfaelSantosDiaz/ X - @rafaelsantosdiazoficial/Instagram

En una entrevista con Infobae Colombia, el cantante y actor se mostró partidario de dejar de lado las controversias familiares y concentrarse en su proyecto más reciente: el álbum Inmortal junto al acordeonero y productor Jimmy Zambrano.

Pese a los reiterados señalamientos que se producen cada vez que surgen diferencias dentro de la familia Díaz, el artista afirmó que estos comentarios no logran desviar el rumbo de su carrera ni alteran su compromiso con la música.

“Para nada, para nada, porque yo sé que son comentarios que no tienen base y también sé que el amarillismo existe y que las redes hoy en día se alimentan de eso y sobre todo que se basan en lo que no es real”, explicó el cantante.

Aseguró que su enfoque permanece intacto en torno a la creación musical y en mantener viva la cultura vallenata, así como el legado artístico de su padre: “Realmente nos la pasamos concentrados creando música, creando cultura por medio de la música y llegando al corazón de la gente, que es lo que siempre hemos querido; es nuestro punto de partida, llegar al corazón de la gente”.