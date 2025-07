Expertos revelan los riesgos cardiovasculares de correr una maratón

Este tipo de eventos abiertos al público pueden terminar en tragedia, como ocurrió en la Media Maratón de Bogotá - crédito Colprensa

Cada año, millones de personas participan en maratones alrededor del mundo; solo en Bogotá participaron más de 42.000 atletas en su edición de 2025. Aunque hubo un hecho que empañó la celebración, se trata de la muerte de uno de los corredores, identificado como Enrique Rodríguez Suárez, que se desplomó a 200 metros de la meta, hecho que fue ampliamente lamentado, pues sus familiares afirman que hubo negligencia en la atención.

Tras conocer este caso, las redes sociales se inundaron de comentarios de sorpresa y preocupación, pues aunque son claros los beneficios de hacer ejercicio, el esfuerzo extremo que implica correr una maratón, así como la práctica de otros deportes de alto rendimiento, conlleva riesgos, especialmente a nivel cardiovascular.

Ante este panorama, el doctor Luis Moya Jiménez, presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, reveló que en medio de estos eventos “el corazón se enfrenta a demandas extremas, pues la frecuencia cardíaca se mantiene elevada durante horas, aumentando el estrés sobre las paredes del corazón y forzando su capacidad de bombeo”.

Además, indicó que la función del corazón es dar oxígeno a todos los órganos, y por el estrés del ejercicio se triplica su trabajo porque hay mayor consumo de oxígeno y luego más necesidad de sangre arterial. De ahí, los potenciales riesgos y si bien la muerte súbita en maratones es poco frecuente, siempre existe un riesgo alto en personas que no tienen entrenamiento ni valoración médica previa.

Cuide su corazón sin importar su edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La causa más común en corredores menores de 35 años es una afección cardíaca estructural no diagnosticada, como patología valvular, malformaciones ventricular o muscular, o arritmias, mientras que, en mayores de 35, el principal factor suele ser la enfermedad coronaria, cuya manifestación es el infarto.

De acuerdo con la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, es muy importante que cada participante de una maratón tenga una valoración médica previa, y que el médico, según sus hallazgos, solicite exámenes como electrocardiograma, prueba de esfuerzo y, si es necesario, ecocardiograma o resonancia magnética cardíaca, para tener seguridad de no tener complicaciones en ejercicios de alto rendimiento.

Además, es clave no ignorar las señales de alerta, como el dolor torácico, mareos, palpitaciones o falta de aire; mantenerse hidratado; seguir un plan de entrenamiento físico progresivo; y conocer los factores de riesgo. Los especialistas consideran que la principal causa de muerte siempre es la ignorancia de la enfermedad.

Y es que en Colombia, cada hora mueren ocho personas por enfermedades cardiovasculares, siendo la principal causa de muerte en el país, así como lo es en el mundo, por lo que es necesario realizarse los estudios pertinentes y más aún cuando se planea participar en una maratón de este tipo.

Debido a este panorama, la Liga realizó jornadas de prevención en la ciclovía de Bogotá, en conjunto con la Secretaría de Salud, y encontró que el 42% de las personas atendidas no conocía las causas de infarto, y el 86% no sabía cuál era su propio riesgo de sufrir un infarto, lo que demuestra que en estas maratones abiertas al público, se exponen muchas personas que no tienen idea de su frecuencia cardiaca, presión arterial, nivel de colesterol, nivel de azúcar, y de su acondicionamiento cardiovascular para realizar el ejercicio.

Por esta razón, la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión hizo un llamado a los mayores de 20 años para que empiecen a cuidar su corazón y nunca realizar ejercicios extremos de competencia sin preparación especial ni concepto médico.

La preparación es muy importante en este tipo de eventos - crédito Colprensa

Factores de riesgo cardiovascular

Antecedentes familiares de enfermedades cardíacas.

Hipertensión arterial.

Niveles elevados de colesterol o triglicéridos.

Consumo de tabaco o alcohol.

Diabetes.

Obesidad.

Edad.

Sedentarismo.

Estrés.

Calidad de sueño.