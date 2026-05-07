Joven murió esperando la autorización de la Nueva EPS para una cirugía: “Cuando falleció salió la remisión para el traslado”

El joven murió tras largos días de espera por un padecimiento que no fue atendido de forma adecuada, según la denuncia de sus familiares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un joven de 24 años con graves problemas de salud falleció luego de esperar diez días una autorización de traslado a un hospital de mayor complejidad. La demora, atribuida a obstáculos administrativos entre dos entidades aseguradoras, impidió que recibiera atención especializada pese a su condición crítica, según denunciaron sus familiares.

Este caso demostró las fallas estructurales del sistema de salud en Colombia, donde la falta de una atención oportuna puede tener consecuencias fatales como ocurrió con Michael Meléndez Garizábalo, como fue identificada la víctima.

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De acuerdo con la denuncia de la familia, durante los diez días previos a su muerte insistieron a la aseguradora Nueva EPS y a la entidad Mutual Ser para que fuera remitido desde la Clínica Porvenir, en Soledad, Atlántico, a una institución de mayor nivel que contara con los recursos para atender una hemorragia cerebral derivada de un accidente cerebrovascular que había sufrido el joven.

Durante ese periodo, el paciente permaneció en estado crítico, sin que llegara la respuesta: “Cuando ya falleció es que salió la remisión para el traslado. Demasiado tarde. ¿Por qué cuando lo solicitamos no se hizo? ¿Por qué tuvieron que esperar a que él se muriera para definir el traslado?”, cuestionó su hermana Michelis Meléndez en entrevista con Blu Radio.

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El joven necesitaba una intervención quirúrgica que nunca llegó - crédito Colprensa

Familiares denunciaron falta de atención y procederán legalmente

De acuerdo con los allegados, el joven padecía insuficiencia renal crónica y requería diálisis tres veces por semana. El joven fue internado por un incremento desmedido en la presión que terminó ocasionándole un accidente cerebrovascular por lo que necesitaba una intervención quirúrgica.

Tres meses antes de la crisis que motivó su hospitalización, gestionó el cambio de afiliación de la Nueva EPS a Mutual Ser con el fin de mejorar la atención. Según denunció su hermana a la emisora, ninguna aseguradora asumía la responsabilidad del caso, pese a la urgencia neurológica.

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“Estuvimos diez días pidiendo ayuda, pidiendo que nos ayudara a cualquier entidad, cualquier clínica, un alcalde, un gobernador, el mismo Petro, pero no apareció nadie. Ya el caso está perdido, pero arriba está quien hace justicia”, puntualizó.

Ante el desenlace, la familia anunció que interpondrá una demanda contra la Nueva EPS y la Clínica Porvenir para dejar constancia del precedente y exigir un cambio en el sistema.

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Después del fallecimiento, el cuerpo del joven fue entregado a sus familiares para las honras fúnebres en el Cementerio Nuevo de Soledad, cuya ceremonia está programada para el 7 de mayo.

En entrevista con El Heraldo, Elisandra Meléndez, prima de Michael Meléndez, afirmó que: “La Nueva EPS nunca autorizó para que lo aceptaran. Se murió en eso, hasta el último día, que fue ayer, todavía nosotros estábamos peleando con la Nueva EPS para que autorizara la bendita remisión”.

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Los familiares esperan que ninguna persona tenga que vivir una situación similar - crédito Colprensa

Críticas al sistema de salud y respuesta institucional

El caso reavivó las críticas contra el sistema de salud colombiano y en particular contra la Nueva EPS, aseguradora intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Ante esta situación, Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad, señaló a Caracol Radio que esta no es la primera vez que ocurre una situación similar: “Si tú me preguntas por un culpable, el culpable es la Nueva EPS y la culpable es la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene intervenida a la EPS. Si dependiera de mí, trasladaría a todos los pacientes de Nueva EPS de Soledad a otro sitio, porque este no es el primer caso”.

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Barrera explicó la dificultad para hallar una clínica de mayor complejidad que aceptara el caso, dado el historial de deudas de la aseguradora: “Este paciente necesitaba una panangiografía (estudio radiológico) y las clínicas que podían hacerlo no lo aceptaron. No hubo forma de ubicarlo ni siquiera usando redes formales o contactos. Ya nadie quiere atender a esta EPS por todos los problemas que carga”.

Los reclamos familiares demuestran el desespero por la situación en el sistema de salud: “Verdaderamente tiene que cambiar la salud aquí, porque hoy se fue mi hermano, pero mañana puede ser cualquiera. Y la verdad es que esta salud es un desastre total”.

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La ciudadanía exige una mejora en el sistema de salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Respuestas tras el fallecimiento del joven

La Nueva EPS informó que el paciente fue presentado a toda la red hospitalaria del Atlántico y a nivel nacional, pero que ninguna institución confirmó disponibilidad para recibirlo. Consultada por Caracol Radio, la aseguradora reiteró: “Prima la disponibilidad que tenga una institución para poder recepcionar al paciente, en términos de especialistas y servicios”.

El fallecimiento del joven, que cursaba estudios en ingeniería automotriz y era el mayor de cinco hermanos, se suma a una creciente lista de reclamos contra la aseguradora en el Atlántico, región donde existen quejas por deudas acumuladas a clínicas y por fallos reiterados en la entrega de medicamentos y tratamientos.

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